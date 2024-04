El equipo de Klopp conocía la importancia de conseguir los tres puntos. Es por ello que hizo los deberes y no falló para seguir en la pelea por el título. Esta victoria frente al Sheffield les vuelve a poner líderes de la Premier League con 70 puntos. La distancia frente al Arsenal y el Manchester City es mínima, por lo que en caso de empate de puntos, la liga se decidirá por la diferencia de goles.

Un Liverpool férreo

La lluvia acompañó el encuentro en Anfield. La sorpresa del partido fue el rápido y fuerte ataque del Sheffield. A balón parado tuvieron dos ocasiones consecutivas a balón parado. Una de Mcatee y otra de Trusty. Aunque el Sheffield parecía que tiraba del partido se vino abajo pronto. Por lo que el Liverpool se puso las pilas y empezó a dominar el encuentro.

Pasado el primer cuarto de partido, Darwin Nuñez fue astuto para hacer el 1-0. El uruguayo presionó a Grbic en el saque de portería. El balón remató en el delantero y de rebote llegó el gol que ponía líderes a los reds. Tras el tanto, las ocasiones siguieron llegando, pero no hubo fortuna en la finalización de la jugada. Apostaron por marcar detalles en el partido y perfeccionar el juego.

Darwin Núñez celebrando su gol frente al Sheffield United | Fuente: Jan Kruger/Getty Images

Puede que esa falta de resolución les saliese caro. El Liverpool jugaba contra el último de la clasificación y que cuenta con 78 goles en contra. Un equipo fácil de ganar esta temporada debido a los fallos del portero y a una defensa frágil y sin confianza. Sin embargo, de nuevo y sin que nadie lo esperase dio la sorpresa.

Una remontada gloriosa

Durante el segundo tiempo, el Sheffield hizo el 1-1. Tras un recorte de Mctee, centra el balón para que remate de cabeza Bogle. El balón entró en la portería, pero finalmente fue auto gol de Conor Bradley. Esto fue un choque para los reds, pero este equipo era consciente de lo que estaba en sus manos.

Fe y confianza en cada acción para poder anotar un gol que diese la victoria. Un equipo que revivió con el gol de Mac Allister. El argentino mandó un derechazo a la escuadra de la portería. Una definición extraordinaria para hacer el 2-1. El centrocampista se ha convertido en una pieza fundamental en el Liverpool en cada partido. Ya marcó el partido pasado frente al Brighton, de nuevo, para resolver el partido y otra vez lo ha vuelto hacer.

Mac Allister celebrando el gol con sus compañeros | Fuente: Paul ELLIS / AFP

La solución llegó en el momento perfecto. El gol subió el ánimo del equipo que no dejó de atacar. El conjunto de Klopp estaba completamente metido en el partido. Es por ello que los minutos finales se jugaron en el área del Sheffield. Sin duda, Mac Allister estaba volcado. El argentino estuvo a punto de marcar otra vez tras una falta peligrosa, pero que dio en el palo derecho.

Un tercer gol tenía que caer para el Liverpool. Cody Gapko puso sentencia al partido. Tras un centro de Robertson, Gapko cabeceó cerca del poste derecho, poniendo el 3-1 en el marcador.

Con esto se ponía final a un partido sufrido y que de nuevo se resuelve con una remontada que les pone líderes. Anfield estaba completamente emocionado y se despidió de su equipo contando su himno "You never walk alone". La emoción llegaba a cada rincón del estadio.

La remontada en el segundo tiempo salva al equipo de Klopp que tendrá que verse las caras este domingo frente al Manchester United en Old Trafford. Un partido duro que deberá salvar para mantener la pelea por el título.