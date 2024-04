Cuentas pendientes

El martes 9 de abril es una fecha señalada para todos los amantes de este deporte, un día que tiene puesta la estrella en el calendario, y no es para menos. podemos estar hablando del partido del año ya que se juntan el anfitrión, el ganador de la anterior edición de la UEFA Champions League, el Manchester City y, por otra parte, el conocido como Rey de Europa, el conjunto que tiene una conexión más que especial con esta competición, el Real Madrid.

El heroico cabezazo de Rodrygo Goes que selló la igualada en el Bernabéu en una de ls remontadas más recordadas de la historia de la Champions / Champions League

Las dos últimas ediciones se han enfrentado en partidos que se nos han quedado a todos grabados ya sea por el espectáculo que nos brindaron, por la heroicidad, por la manera de caer y de salir vencedores; no me creo que dejasen indiferentes a alguien. ¿Podemos hablar de venganza? Tanto los mancunianos como los merengues buscan resarcirse de experiencias duras de enfrentar y que no olvidarán, el City fue víctima de una de las remontadas más increíbles de toda la historia e hizo rugir al Bernabéu como nunca antes y el Real Madrid fue humillado y apabullado por un contundente 4-0 en el Etihad.

Por lo que, la sed de venganza, las ganas de liderar Europa, la ambición de poder llegar a otra final y el hambre por ser el mejor equipo del mundo estarán en la mente de todos y cada uno de los participantes del maravilloso encuentro que nos espera mañana en un Santiago Bernabéu que se vestirá de blanco y se espera un ambiente atronador, a la altura de lo que es este magnífico club.

El mensaje que lanzó el Bernabéu de cara al día de la eliminatoria frente al Manchester City/ Rodrygo Goes (X)

El Real Madrid, ubicado en lo más alto de la tabla ubicándose como líder en solitario de LaLiga EA Sports viene en un momento dulce y en Champions está invicto pero, es cierto que, en la anterior fase de eliminatorias frente al Leipzig, no dejaron la sensación de superioridad que esperaba el madridismo y eso dejó insatisfecha a una gran mayoría de merengues pero es la exigencia de jugar en el Real Madrid, no permiten bajar un ápice el nivel y siempre se exige el máximo de todos y cada uno de los jugadores.

Por otro lado, el Manchester City, un año más, se está disputando los primeros puestos ante el Liverpool y Arsenal en una carrera por la liga que promete ser de lo más apasionante. Los Citizens también están invictos en esta edición de la Champions League y se proponen visitar el Santiago Bernabéu a repetir la brutal hazaña del año pasado: salir vivo de uno de los estadios más temidos del mundo y jugar todas sus cartas en la vuelta con su gente en Mánchester.





Bernardo celebrando uno de los dos goles que anotó el año pasado frente al Real Madrid en la vuelta en el Etihad / Manchester City

La letalidad merengue

Es evidente que dos de las mejores plantillas del mundo cuentan con una cantidad de variantes y un abanico de opciones para marcar la diferencia en todas las fases del partido y en todas las partes del campo pero hemos de profundizar en ellas porque son una completa delicia.

Por un lado, el Real Madrid, ha encontrado una diamante en bruto con Jude Bellingham, que ya sabe lo que es anotarle al conjunto mancuniano, es el máximo goleador del equipo y es el mejor jugador de lo que llevamos de la temporada en el conjunto merengue, con un poderío físico y despliegue defensivo a la par con una elegancia con balón, una lectura para incorporarse de segunda línea y una facilidad para asociarse que es asombrosa. En general, el centro del campo merengue es simplemente espectacular, poblándolo con jugadores como Fede Valverde, capital en el sistema del Real Madrid y completando una temporada excelente por influencia tanto en ataque como en defensa; siempre llega a las ayudas, exuberante como pocos y con una vocación ofensiva que le convierte en otra amenaza más de segunda línea y es que, este Real Madrid, en un amplio porcentaje de sus partidos durante la temporada, prescinde jugar con un delantero referencia y Ancelotti prefiere jugar con un conjunto de jugadores como Rodrygo, Vini y Brahim mucho más dinámicos y con un rango de movilidad más amplio, lo cual le ha dado resultados aunque no hemos de olvidar a los buenos números de Joselu ya que, cuando Vini se lesionó y contaba con un hueco en el 11, aportó mucho en ataque y una referencia que incomodaba mucho a los defensas rivales y que incitaba a buscarle, mayoritariamente en el juego aéreo, por lo que, quizá sea un as bajo la manga con la que contaría Carletto en caso de que se ponga el resultado en su contra y tenga que trazar ataques más directos y menos guisados o, de otra manera en la que se encuentra cómodo el equipo madrileño, al contragolpe siendo verticales y buscándole las cosquillas al City a su espalda.

Jude Bellingham y Vinicius Junior celebrando el gol de Jude frente al Girona en la goleada por 4-0 en el Bernabéu / Real Madrid



Por supuesto, encontramos a Vinicius Junior como otra de las piezas distintivas del conjunto español, siendo uno de los mejores extremos del mundo y que marca diferencias una y otra vez. El carioca es un jugador único y, probablemente, sea uno de los jugadores en los que más encima habrá puesto la lupa Pep Guardiola ya que, en su banda, es en la que más se orientan los ataques merengue aprovechando ese desborde y esa rebeldía que muestra para encarar y dejar atrás a sus rivales, rodeado de jugadores brillantes y uno de los nombres que más está destacando y que mejores y más balones le sirve es Toni Kroos. El alemán es un centrocampista irrepetible y que con el balón en los pies es un auténtico maestro pero que en un partido sin tanto balón quizá no se sienta tan cómodo, por lo que, el debate de si el Madrid podrá trenzar muchas jugadas combinativas y arrebatarle el balón al City también dependerá si Kroos logra hacerse protagonista en este aspecto y de ello dependerá si logrará mostrar todas sus fantásticas cualidades porque, de lo contrario, sin balón es una fase en la que salen a relucir de la misma manera.

Otro factor importante de la defensa, por lo bonito que fue el duelo del año pasado entre estas dos bestias, encontramos a otro Antonio, a Rüdiger. El central alemán está siendo una de las erupciones que mejor le están sentando al conjunto español, su locura, su conexión con la grada, su manera tan peculiar de defender y de disfrutar de jugar en este club le hacen ser un eslabón diferencial contando, obviamente, con su grandísimo nivel y su capacidad resolutiva en tantas situaciones diferentes a lo largo del partido. Volverá a encontrarse con Haaland, en la ida el noruego no tuvo chance, fue su sombra y le opacó durante todo el encuentro.

Rüdiger cubriendo de manera peculiar a Haaland sin perderlo en el partido de ida en el Bernabéu el año pasado / Real Madrid

Claves Citizens

El Manchester City es uno de los equipos que mejor domina su fase con balón y que más difícil de someter, incluso, la mayoría de equipos a los que se enfrentan desisten a la hora de ir a presionarles en un bloque alto porque la manera de lidiar con esa presión es casi infalible, prefieren esperarles en bloque medio sin estar tan altos y tan descubiertos en su espalda, esperando su momento para poder transitar.

Uno de los equipos que más y mejor les ha sometido fue el Aston Villa en Villa Park, con una presión alta, emparejados y muy comprometidos a la hora de seguir las marcas y con las ayudas defensivas y, por supuesto, ejemplares en los duelos; siendo el equipo que logró la victoria en el encuentro y, quizá, esta sea la manera en la que enfocar un partido ante un equipo que, si le pones en esta tesitura, sufre y si logra paliar ante estas dificultades, lo hace en una zona muy alejada a la portería rival, por lo que, habría margen de poder rectificar posiciones y evitar que lidiar esa prisión signifique una acción de gol por parte del conjunto Skyblue.

¿Cuál es la diferencia entre aquel partido y el de mañana en el Bernabéu? En Villa Park, a Pep Guardiola, le tocó sacar un 11 sin la brújula de su equipo, sin el hombre para todo, sin el jugador que tiene la respuesta a cualquier pregunta; un 11 sin Rodrigo Hernández es un verdadero martirio para el Manchester City. El español es un jugador primordial en el esquema del técnico catalán y su peso es tanto ofensivamente como defensivamente; la cantidad de balones que filtra y que es capaz de transportar de un lado a otro sin cometer errores impacta a cualquiera además de su gran lectura defensiva y de su habilidad de robar balones hacia delante y, factor vital en la presión tras pérdida del city, hacerlo muy cerca del área rival, lo que le permite transportar un número de jugadores a sus ataques muy elevado convirtiendo esas incursiones en acciones de gol.

Rodrigo Hernández celebrando un gol en el Etihad en Premier League / Manchester City

Por otra parte, hay dos jugadores por los que, a día de hoy, pasan las aspiraciones del Manchester City: uno que volvió hace relativamente y sin él los fantasmas aparecen, Kevin De Bruyne es el jugador total, durante su lesión hacía mucho frío sin el mago de Gante en el verde; después tenemos al francotirador de Stockport, el jugador que está escribiendo su nombre en el equipo de sus sueños, el talento que despierta más ilusión en toda Inglaterra y él es Phil Foden. Estas dos estrellas son capitales a la hora de poder doblegar a un conjunto tan poderoso como el Real Madrid y son ellos los que tendrán que marcar la diferencia y serán los encargados de buscar a su mejor socio, el cyborg, que estará obsesionado por meterle un gol en el Bernabéu al equipo blanco.

Phil Foden recibiendo el premio al mejor jugador del partido en un encuentro de Champions League de esta misma campaña / Manchester City

Pese a que sea un error focalizar toda tu atención en jugadores concretos y no en la manera de frenar o impedir situaciones para que estos sean protagonistas, es muy complicado olvidarte de quienes son y de lo que son capaces, y esto se traslada a ambos conjuntos, ya que son plantillas plagadas de estrellas y que jamás podrías subestimar a nadie, cualquiera puede llegar a ser el protagonista de este encuentro mágico. Dicha atención también la recogen los encargados de salvaguardar los tres postes de ambas porterías, Stefan Ortega y Andriy Lunin, están aprovechando a las mil maravillas las bajas por lesión de Ederson y Courtois para alzar la mano y demostrar que son capaces de ser porteros titulares en muchos equipos de toda Europa, mañana se vuelven a medir en uno de los partidos más importantes en sus carreras. Por otro lado, el City no contará con dos jugadores capitales como lo son Nathan Aké y Kyle Walker, ante un partido tan intenso y que tanta precisión implica, defensiva y ofensiva, que estos dos nombres no los encuentre en la convocatoria mañana es un factor importante para ambos porque, lo más seguro es que, Walker hubiese sido el encargado de intentar amargarle la noche a Vinicius y el brasileño hubiese tenido una piedra dura de roer.

Sean los jugadores que disponga cada uno y sean las herramientas que utilice cada equipo para poder batirse entre ellos, lo que es seguro es que va a ser un partido histórico, un partido del que todos tenemos unas expectativas a la altura de lo que son ambos conjuntos y delo que han sido sus anteriores enfrentamientos. 9 de abril, a las 21:00 de la noche, en un monumento como lo es el Santiago Bernabéu, dos de los mejores equipos del mundo; ¿qué puede salir mal?

Que empiecen a girar las estrellas...