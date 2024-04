Donde se igualan las fuerzas

En el partido entre el Manchester United y el Liverpool, el Clásico de Inglaterra, uno de los factores que marcó diferencias de forma más negativa para los Red Devils y, quizá, no tanto para los chicos de Klopp fueron las jugadas a balón parado que tantos puntos deciden a lo largo de la temporada.

Si nos remitimos al jueves 4 de abril, el Manchester United recibió un duro varapalo en Stamford Bridge siendo víctimas de una gloriosa remontada por los de Pochettino y, fijando nuestra atención en el último gol y tercero en la cuenta particular de Cole Palmer, una completa desconexión y un pellizco de picardía por el joven talento inglés ocasionó que recibiese en el balcón del área sin marca y todo el conjunto mancuniano sobrepoblando la zona de peligro cerca de Onana. Cole no se lo pensó dos veces y martilló la pelota hacia la multitud con la fortuna de forzar el desvío que puso la guinda a un partido agónico y, obviamente, desatando la mayor de las locuras.

Por lo que, el United , y no únicamente en estos dos últimos encuentros, se está caracterizando por una inseguridad defensiva y una vulnerabilidad que dan pie a esperar el máximo peligro en cada acción del rival cerca de su portería. Concretamente, en estos balones parados, el Liverpool hizo tres movimientos que desarmaron un entramado defensivo con hasta dos jugadores, más el portero, bajo palos; es más, son 9 jugadores del United para 5 rematadores del Liverpool, por lo que, que te rematen en la misma jugada dos veces es una barbaridad. Endo y Darwin, ubicados entre la línea del área pèqueña y el punto de penalti; Endo se hunde pisando área pequeña y Darwin hace un arrastre hacia fuera a la altura del primer palo en el que logra peinar hacia el segundo palo y, por si fuera poco, llevarse con él hasta 3 jugadores. Luis Diaz, que también rondaba por el punto de penalti, rompe al segundo palo esperando una prolongación que le acabó llegando rematando sin ningún tipo de oposición.

Luis Díaz celebrando el 0-1 que adelantaba en el encuentro de ayer frente al Manchester United / Liverpool

Los únicos jugadores que estaban marcados al hombre eran Van Dijk y Quansah de los cuales el Liverpool pudo prescindir para adelantarse en el marcador pese a ser dos armas de verdadero peligro, sobre todo el neerlandés. Por lo que, esta falta de concentración en las marcas, esta poca contundencia para disipar el peligro y esta ligera toma de conciencia en relación a la importancia de un simple saque de esquina o falta lateral, entre otras, nos enseña la peor versión de los mancunianos y sigue manchando una temporada en la que son capaces de lo mejor pero también de lo peor.

No existe el verbo "frenar"

Andy Robertson ayer demostró y nos enseñó el porqué, cuando está en forma y no se lo impiden las lesiones, es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y es adquiere tanta importancia en el juego de un equipo de puro vértigo como el Liverpool de Klopp.

El escocés es un modelo de jugador hiperactivo que su sinónimo podría ser energía o nervio; un lateral con una vocación ofensiva endiablada y este sumario trata de cómo, mediante sus incorporaciones, hacían añicos la banda derecha de los Red Devils. Partiendo de la base que luis Díaz es un jugador que, como ha ido demostrando desde su llegada a Anfield, es capaz de percutir pegado a banda pudiendo salir hacia ambos perfiles pese a que, obviamente se encuentre más cómodo hacia su pierna hábil, debido a que llegar a línea de fondo le permite ser más profundo y generar un duelo individual cerca del área donde puede ser letal. Pero, por otra parte, tener a un lateral tan incisivo como “Robbo” casi que te fuerza de dejarle el carril externo y ubicarte en una zona más centrada en la que el colobiano también se siente en su salsa debido a que, progresivamente, va creciendo en su participación en el juego y en la creación de la jugada.

Robertson poniendo un centro frente al Everton en la campaña anterior / Liverpool

Ahora bien, una vez recibe Robertson en banda siempre le da una opción de 2 contra 1 en la que Dalot se vio superado la mayor parte del partido; el portufgués es fiable en los duelos y choques pero cuando hay una superioridad y Garnacho no se caracteriza por ser un extremo que llegue siempre a las ayudas del lateral, lo cual impulsa todavía más a que toda la dinamita que deposita el Liverpool en ese perfil explote causando muchos más daños en la zaga mancuniana.

Por otra parte, por más que percutiese el Liverpool por esa banda ya que, Wan-Bissaka en términos individuales para tapar a Salah estuvo brillante, pese al error del penalti, y que Kambwala asumió el rol de defensa lider en el día de ayer, protagonizando un partido soberbio demostrando una confianza gigante, y el constante acoso del Liverpool sobre la portería de Onana, el United se fue con vida con menos de la mitad de tiros y de ocasiones que el Liverpool en Old Trafford; inexplicable.

Estadística de los tiros a puerta de ambos equipo hasta el minuto 53 / Fran Guillén (vía: X)



Ser prudentes para poder percutir

El estilo tan Rock and roll protagonizado por el Liverpool es una de las herramientas con las que mejor se desenvuelve el conjunto de Klopp pero, remover el avispero partiendo de una zona más alejada de la portería para acabar generar el espacio a base de ir construyendo la jugada ladrillo a ladrillo, sin construir la casa por el tejado y teniendo la paciencia suficiente para saber aprovechar la ocasión de transitar.

¿Cómo se producen los agujeros mientras el Liverpool circula? Bien, los encargados de cocinar las acciones son el triángulo de centrocampistas que más le gusta a Klopp y que mejor ha entendido lo que el técnico alemán pide en todas las variantes del juego del Liverpool: Alexis Mac Allister, Wataru Endo y Dominik Szoboszlai. Este trío de centrocampistas de fantasía es el que logra generar los espacios, ya sea entre líneas o a la espalda de la defensa mediante una circulación de muy pocos toques, en un espacio muy reducido e incorporando una velocidad lo suficientemente acelerada para hacer dudar al conjunto rival de saltar o de empequeñecerse y aguantar el chaparrón.

Mac Allister celebrando el gol la pasada semana contra el Sheffield United que le ponía por delante en el marcador en Anfield / Liverpool

Siendo tres perfiles muy diferentes entre sí, logran coordinarse y hacer valer sus aptitudes tanto de forma individual como añadiendo cada uno una dosis de su estilo para ser determinantes en el juego del Liverpool. “Macca” es el capitán general, hace todo bien: organizar, robar, driblar, golpear, asistir y, algo que no le habíamos visto tanto a lo largo de su carrera, sentir de la misma manera que lo hace Anfield. “Szobo” es pura potencia, pura llegada, supera líneas conduciendo con una facilidad abismal y tiene una gran visión para detectar en qué zona ha de incorporarse desde la segunda línea. Y, por último pero no menos importante, el guerrero Wataru que es un jugador de lo más comprometido, firmando una de las mejores temporadas en su carrera y, para ser honestos, los partidos del húngaro y el argentino no serían lo mismo sin el japonés resguardando el pivote defensivo del Liverpool.

Con Wataru, ganan más altura Mac Allister y Szoboszlai de manera que, para poder mover a la defensa rival, el nipón es capital para filtrar balones junto al de La Pampa, atrayendo a sus marcas y aprovechando el espacio que deja su movimiento cuando sale de su zona. Exactamente lo mismo para jugar a la espalda de los centrales, sabemos que “Lucho” y “Mo” salen continuamente de su zona para recibir por dentro o más alejados a la portería rival y son los laterales los que doblan o, incluso, Darwin que suele caer a banda, los que aprovechan ese movimiento del lateral que se empareja con el egipcio o el cafetero. Esa continuación de pases corto y precisos es lo que generan movimientos de ambos equipos, y dichos movimientos los huecos; si el Liverpool tratase de golpear de manera frontal o directa hacia la zaga rival, el United, en este caso, se encontraría muy cómodo ya que sólo tendría que repeler balones y no, de la otra manera, que corregir a sus compañeros que han de seguir a su marca.