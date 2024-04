Leandro Trossard mantiene vivas las esperanzas del Arsenal

Arsenal y Bayern acudían a este primer asalto de cuartos de final con dos contextos y rendimientos completamente opuestos pero ambos con la firme convicción salir victoriosos y las ganas de ofrecer un buen encuentro y una imagen positiva para encarar la recta final de la presente temporada. Un Emirates Stadium que, de nuevo, no falló a su equipo colgando el cartel de "sold out" en todos los sectores. Los 'Gunners' no podían desaprovechar la sanción que impidió a la afición visitante hacer acto de presencia en el estadio para convertir el Emirates en una olla a presión, factor que muchas veces decide eliminatorias.

Sorprendía Thomas Tuchel alineando a Joshua Kimmich como lateral, Mikel Arteta se mantuvo firme a su esquema en los partidos de alto calibre con Kiwior completamente asentado como lateral izquierdo arrebatándole el puesto a Oleksandr Zinchenko.

Intercambio de golpes inicial

No se guardaron nada en los vestuarios mostrando sus cartas y sus virtudes desde el primer minuto los dos conjuntos. Pese al dominio inicial del conjunto bávaro, fue el Arsenal quién disparó a portería primero con un golpeo seco de Martinelli con la zurda. Davies vería la tarjeta amarilla muy temprano y verá el encuentro de vuelta en las gradas del Allianz Arena.

Serían los Gunners, Bukayo Saka mediante, los que pondrían el 1-0 en el marcador con una buena jugada que, a pase de Ben White al más puro estilo Premier League, permitiría al de Hale End alejar el balón todo lo posible de las manos de Manuel Neuer al palo largo.

Bukayo Saka definiendo para el 1-0. / Champions League

Pocos minutos duraría la alegría de la parroquia inglesa, pues primero Serge Gnabry aprovechando un error garrafal de la defensa y después Harry Kane de penalti darían vuelta al gol inicial del conjunto local. 15 goles en 20 partidos para el artillero ex-Tottenham Hotspur ante el Arsenal. Sin duda una de sus víctimas favoritas, por todo lo que significa anotarle al equipo del norte de Londres.

Una remontada marcada más por la inexperiencia de los jugadores del Arsenal, cometiendo errores con y sin balón, que por méritos reales de un Bayern de Múnich que lideraba en marcador pero no en juego. En primera instancia un malentendido entre Gabriel, Kiwior y Raya dejaba el balón en bandeja a un Leon Goretzka que filtraba un excelente pase para que el ex-Arsenal Gnabry pusiese la paridad en el marcador. Un eslalon increíble por parte de Leroy Sané acababa con el propio alemán en el suelo dentro del área siendo objeto de una clara falta de Saliba que Glenn Nyberg no duraría en declararla como pena máxima a favor de los germanos.

Se le sintió un tanto acelerado al conjunto de Mikel Arteta tras la remontada de los alemanes, y es que habían encajado 2 de los 6 goles en contra en todo 2024 en cuestión de minutos, algo fuera del guión ideal indudablemente. No obstante, no fueron nada malos los minutos posteriores al segundo gol visitante, se mantuvo la misma idea de juego solo que con el marcador en contra.

El banquillo agita la eliminatoria

Siguiendo el guión de la primera mitad pero con una mayor necesidad por sacar un resultado más positivo de cara al partido de vuelta, el Arsenal mantuvo el dominio absoluto y el control del balón a lo largo de los segundos 45 minutos.

Mikel Arteta no tardó en realizar el primer cambio y el ucraniano Zinchenko arrancó la segunda parte sustituyendo a un Kiwior que no entró con buen pie al partido siendo totalmente superado por Leroy Sané y Musiala cuando este caía a banda derecha.

Los minutos pasaban y el gol esperanzador se alejaba hasta que la segunda tanda de cambios por parte del entrenador español mantendría vivo el sueño de remontar el encuentro. Gabriel Jesús sacó la varita y dejando sentado a Matthijs de Ligt realizó un pase con dirección a Trossard en el punto de penalti para que el belga, sin marca alguna, rematase a placer para poner el 2-2 que incendiaría el Emirates Stadium.

Leandro Trossard celebrando el 2-2 / Champions League.

Casi en un juego de roles se convirtió la segunda mitad con el Arsenal como equipo dominante y el Bayern jugando a salir vivo del ataque constante. Hasta el último minuto.

La polémica no faltó tampoco. Bukayo Saka reclamó un penalti en el minuto 95 por un claro contacto por parte de Manuel Neuer. El árbitro no observó nada punible y dio el alto el fuego a un partido de infarto.

No hay ganadores en el primer combate pero el Bayern Múnich ha salido de Londres con un empate en su bolsillo y el poder de decidir la eliminatoria en su casa, esta vez sí, con su gente. El Arsenal deberá tirar de corazón y cabeza para lograr hacerse un hueco entre los 4 mejores equipos de la presente edición de la Champions League.