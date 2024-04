El precio de la fama

Como todo equipo revelación, el Bolgnia corre el peligro de ser demantelado al final de esta temporada, pues jugadores como Orsolini, Freuler, Lykogiannis o Saelemaekers suenan para muchos equipo dentro y fuera de Italia, pero no solo los jugadores que han colocado al Bolognia a un paso de la Champions están en la agenda de muchos equipos, pues el arquitecto de este Bolognia histórico Thiago Motta también suena para los grandes banquillos de Italia, como el de la Juventus y es que según las últimas noticias, el que en su día fue jugador de Inter de Milán, PSG o FC Barcelona puede recalar en el banquillo turinés para reemplazar a Allegri.

Once del Bolognia en un partido de este año/ Esquire

La forma de jugar de Thiago Motta

Como jugador Thiago Motta ha jugado en la posición de pivote o de volante con un corte más defensivo, teniendo como grandes logros ganar la liga en tres países diferentes y levantar la Champions League hasta en dos ocasiones, con el FC Barcelona en 2006 y con el Inter de Milán en 2010.

Después de concluir su carrera como jugador en 2018 y debutar como entrenador en el filial del PSG a sus 41 años esta es la primera experiencia de alto nivel que ha tenido Thiago Motta, que ha construido un equipo de leyenda, que tiene como seña de identidad, sus extremos, rápidos con un gran disparo desde fuera del área y con capacidad de jugar hacia adentro, queriendo también sacar la pelota desde atrás y cimentando el dominio de los partidos en la creación de un centro del campo sólido, compacto y que recoja varios perfiles de jugador.

Orsolini y Saelemakers celebrando un gol/ X @josejuangelmx

El encargado de reflotar a un gigante dormido

Después de una mediocre campaña de la Vechia Signiora, se ha terminado el crédito de Massimiliano Allegri que ha fracasado en su segunda etapa al frente de los bianconeros y es que a la espera de lo que pase en la Coppa Italia se puede marchar de Turín de vacío.

Allegri dirigiendo un partido/ Tuttosport

Para la campaña siguiente en la Champions League Agnelli y compañía quieren apostar por una de las revelaciones en los banquillos como es Thiago Motta que tiene la difícil tarea de dar un lavado de cara a una Juventus que lleva muchos años sin encontrar su identidad, vagando por Italia y dejando muy mala imagen en Europa.

Un equipo lleno de posibilidades

A día de hoy no se puede hablar de rumores, porque como es normal, la directiva turinesa no ha comenzado a planificar la plantilla del año que viene porque aún no tienen al técnico italiano en sus filas, por lo pronto si cuentan con las llegadas de Djaló y de Felipe Anderson que se unirán a la escuadra turinesa a finales de junio, a ambos se le puede sumar alguna que otra pieza que se pueda traer Motta desde Bolonia.

Pero lo que es seguro es que su equipo se basará en un mediocampo sólido, con dos bandas muy rápidos y punzantes y con único ariete en punta, dibujando un 4--1-4-1 que le ha dado buenos resultados en Bolonia y espera hacer lo propio en Turín donde sobre todo en la sala de máquinas tiene muchas alternativas y perfiles de todo tipo.

Posible once de Motta/ Lapizarradelmister

Un gran reto conlleva una gran presión

Thiago Motta va a encontrar un equipo totalmente diferente al Bolognia, pues de confirmarse va a ir a un equipo que tiene mucha más historia, con mejores jugadores y con unas expectativas muy altas que la directiva espera que se cumplan en un margen de tiempo corto, por lo que si el equipo no firma buenos resultados ni en la competición doméstica, ni en Europa, la paciencia de la afición con él se empezará a agotar muy pronto y la presión mediática y popular pueden quemarlo como entrenador juventino de forma muy prematura, por lo que de acabar en la Juventus tendrá menos margen de error del que puede disponer en Bolonia donde ha superado de forma sobresaliente los objetivos que tenía a principio de temporada el equipo rossoblu.