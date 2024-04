Solo tres elegidos con billete a la cima Italiana

En Italia, la manera de ascender a la Serie A es muy costosa, a la altura del nivel futbolístico que hay en el país, pues son los dos primeros equipos de la competición los que ascienden directamente, mientras que entre los equipos desde el tercer puesto hasta el octavo puesto, al final de temporada se disputan un playoff en el que se juegan la vida y la temporada por ganar la final del mismo, ya que de este playoff solo puede clasificarse un equipo más para la Serie A.

Datos curiosos sobre la Serie B

Aunque los aficionados la llamen Serie B, su nombre comercial es Serie B BKT, en ellas participan, al igual que en casi todas las ligas 20 equipos, se fundó en el año 1929, aunque desde 1926 era denominada como “Prima Divisione”, el actual campeón de la competición es el Frosinone Calcio, por otro lado los equipos que más veces han ganado esta competición son el Atalanta y el Genoa con 6 títulos cada uno, el equipo que más veces temporadas has estado en la Serie B es el Brescia con 61 participaciones (actualmente se encuentra en la séptima posición de la Serie B) y además del palyoff de ascenso también se juega el playoff de descenso a la tercera división italiana (Serie C) en el que el antepenúltimo de la Serie B si no hay una diferencia superior a 4 puntos respecto al equipo que le sigue en la clasificación se disputará una eliminatoria a doble partido entre el equipo en el puesto 16 y 17 de la clasificación, en el que el perdedor desciende a la Serie C y para ascender a la Serie B procedente de la Serie C se clasifican los campeones de los tres grupos de la Serie C, mientras que el último puesto de ascenso se conseguirá ganando los playoffs de esa liga.

Últimos equipos ascendidos

En la temporada 22/23 los tres equipos que lograron el deseado ascenso a la Serie A fueron: el Frosinone, el Genoa y el Cagliari. Este último se clasificó vía playoff, aunque esta temporada no todo son buenas noticias para estos tres equipos, debido a que el líder de la Serie B 22/23, es decir el Frosinone se encuentra este año en puestos de descenso de nuevo, aunque todavía faltan 6 jornadas para acabar el campeonato doméstico y están a un solo punto de la salvación , en cambio el Cagliari se encuentra en el puesto 13 pero con solo 4 puntos más que el Frosinone, por otro lado el Genoa, que se encuentra un puesto más arriba que el cagliari ha obtenido de momento esta temporada 38 puntos.

Jugadores del Como celebrando una victoria/Fuente: Como

Los dos equipos ascendidos a estas alturas de campaña

El Parma y el Como son los dos supervivientes de esta Serie B 23/24 hasta el momento como primero y segundo de la clasificación respectivamente. El Parma cuenta en su casillero con 66 puntos, lo que le hace ser líder de la liga, mientras tanto el Como es su perseguidor en la lucha por el primer puesto con 61 puntos, a pesar de esta diferencia de tan solo 5 puntos cualquier cosa puede pasar, pues quedan 6 jornadas de liga en las que puede pasar de todo. Desde el punto de vista del Parma, los rivales a los que se tiene que enfrentar son: el Spezia (16 Local), el Palermo FC(6 Visitante), el Lecco(20 Local), el SSC Bari(15 Visitante), el Cremonese(3 Local) y por último el Reggiana(11 Visitante). Por su parte, el Como en los 6 partidos que le quedan tiene que enfrentarse a equipos como: SSC Bari(15 Local), el Feralpisalò(19 Visitante), la Sampdoria(8 Visitante), el Cittadella(9 Local), el Modema(13 Visitante) y el Cosenza(14 Local). Ambos conjuntos se tienen que enfrentar a un equipo que se encuentra en los playoffs, el Parma tendrá que enfrentarse al Cremonese situado en el tercer puesto de la liga mientras que el Como se tendrá que medir a la Sampdoria situada en el octavo lugar de la clasificación. Mientras tanto, de los equipos que están momentáneamente clasificados a los playoffs de ascenso y los dos primeros, el conjunto que mayor valor de plantilla tiene es el Como con un valor de: 58,7 millones de euros, a continuación le sigue el Parma con un valor de 57,1 millones de euros y para sorpresas de algunos la siguiente plantilla con mayor valor de mercados de los 8 equipos primeros de la Serie B es la Sampdoria situada en el octavo lugar de la clasificación, aunque cuenta con un valor de plantilla de 54,3 millones de euros. Siguiendo con el Parma, podemos afirmar que ha conseguido un 59% de victorias esta temporada, pues en 32 partidos disputados en la Serie B ha ganado 19 encuentros, ha empatado 9 y ha perdido 4 partidos, sin embargo el Como ha conseguido un 56% de victorias esta temporada con 18 partidos ganados, 7 empatados y 7 perdidos.