Gasperini manda a Klopp a la lona

59.004 fueron las almas que vivieron lo que probablemente sea una de las noches europeas más catastróficas de la historia del Liverpool. Por el lado de los aficionados bergamascos, podrán irse a la cama muy a gusto, tras presenciar un encuentro que seguramente pasará a la historia del combinado neroazzurro.

Los hombres de Klopp llegaban a este choque como los claros favoritos para llevárselo, e incluso se daba a entender que debido al gran momento del Liverpool y a las últimas derrotas de la Atalanta en liga y Copa, la eliminatoria se cerraría en el mismo encuentro de ida en favor de los reds.

No mas allá de la realidad, el partido no fue ni mucho menos así. El Liverpool no sometió en ningún momento a los italianos, siendo incapaces de romper la estabilidad de la zaga de la Atalanta. Además, en defensa cometieron muchos errores, lo cual acabarían pagando caro por culpa de un Scamacca y un Pasalic, que si estarían finos para aprovechar el mal partido de la zaga rival.

Alineaciones titulares

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Joe Gomez, Van Dijk, Konate, Tsimikas; Mac Allister, Endo, Curtis Jones; Elliot, Darwin Núñez, Gakpo

Atalanta (3-5-2): Musso; Djimsiti, De Roon, Hien; Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Pasalic, Ruggeri; Scamacca, De Ketealaere

Una montaña rusa de emociones

La primera parte del encuentro se caracterizó por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los dos equipos.

Mario Pasalic sería el primero en acercarse al gol, después de una clarísima oportunidad, tras un disparo al borde del área pequeña, que Kelleher acabaría mandando a córner con la cara ya pasado el segundo minuto de juego.

Ocasión fallada por Pasalic | getty images

Después del susto inicial, el conjunto británico comenzó a adueñarse del control del balón, llegando a elaborar largas posesiones, sin encontrar ninguna brecha en la línea defensiva rival para poder causar algo de daño. En una de esas posesiones le acabaría llegando el balón a Harvey Elliot tras un rechace, para acto seguido estrellar el balón, primero en el travesaño y luego en el palo, teniendo así la ocasión más clara del Liverpool de la primera mitad.

Ya en el minuto 37, tras un excelente centro raso de Zappacosta, Scamacca abriría la lata, con un tiro bastante asequible para asequible para el meta irlandés del Liverpool que algo más pudo hacer para evitar el tanto.

Celebración del primer tanto de Scamacca | getty images

La última de los primeros 45 minutos la tendría la Atalanta por medio de Koopmeiners, el cual fallaría un mano a mano en el añadido de la primera mitad, perdonando lo que hubiese sido el 0-2 justo antes del descanso.

La confirmación del desastre

Jurgen Klopp quiso cambiar el rumbo que estaba tomando el partido y realizó un total de tres sustituciones antes del comienzo de la segunda parte.

La entrada de Salah ,entre otros, parecía ser la solución a la mala primera mitad de los reds, dando un aire nuevo al equipo que hizo recuperar el dominio del partido al Liverpool, teniendo de nuevo la posesión del balón y llegando a tener varias ocasiones de peligro que pusieron en apuros a Musso.

A pesar, del buen inicio del conjunto inglés, el que acabaría marcando el primer tanto de la segunda mitad sería de nuevo Gianluca Scamacca que, tras un grave error en su marcaje, después de un gran envío de De Ketelaere, remataría a placer para poner el 0-2 en el electrónico.

Segundo gol de Scamacca | getty images

En el minuto 78, después de muchos minutos intentándolo y varias ocasiones de peligro, acabaría llegando el primer gol del Liverpool tras un gran remate de Salah, que tristemente para él, acabaría siendo anulado por fuera de juego.

Gol anulado a Salah | getty images

Ya dentro de los últimos diez minutos del tiempo reglamentario, un error en la salida de balón de Szoboszlai y otro fallo en el marcaje, trascendería en una situación de mano a mano en favor del Atalanta que acabaría errando tras una buena parada de Kelleher, pero el rechace terminaría llegando a las botas de Mario Pasalic, que no fallaría, para poner el broche de oro a esta gran noche con el tercer tanto de la Dea.

Redención en tierras británicas

Gianluca Scamacca sigue demostrando que está en un gran momento después del doblete de hoy en Anfield.

Y es que, el delantero romano lleva un total de seis goles anotados en los últimos siete choques disputados. Una cifra que no está para nada mal, teniendo en cuenta que no estaba teniendo una temporada muy lúcida.

Estos dos goles le han tenido que sentar mejor al atacante, debido a que, a parte de haberlos marcado en la ida de unos cuartos de final de Europa League contra el equipo favorito en llevarse el título, han sido en un campo de un equipo de la Premier, competición la cual no le trae muy buenos recuerdos.

Su temporada frustrada en el West Ham obligó al club londinense a vender a la Atalanta, al que ahora es el delantero titular del club bergamasco e indiscutible para Gian Piero Gasperini.

Scamacca en el West Ham | getty images

¿Está todo perdido?

Tras esta contundente derrota, en casa, frente a un equipo considerado muy inferior y teniendo en cuenta que la vuelta se juega en su estadio, parece que el Liverpool tiene la clasificación a semifinales muy complicada.

Szoboszlai y Konate desesperados | getty images

Sin embargo, la remontada no es ni mucho menos imposible. Esto lo digo porque los hombres de Jurgen Klopp se han visto en numerosas ocasiones por debajo del marcador esta temporada, y en muchas de ellas, por no decir en casi todas, las ha conseguido remontar y llevarse la victoria o como mínimo el empate.

Es verdad que en este caso son tres goles y la vuelta será otro partido completamente nuevo, en el que la Atalanta se cerrará bastante, con la intención de que los reds no tengan opciones de peligro suficientes para levantar el resultado de la ida.

Un antecedente europeo que puede animar a los aficionados del club británico, es la remontada de aquellas semifinales de Champions contra el FC Barcelona, en la cual levantaron un marcador de 3-0 que se dio en la ida, situación muy parecida a la que se da en la actualidad.