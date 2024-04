Una manita que les pone líderes provisionales

El sábado teníamos una cita con el fútbol. El Etihad Stadium acogió en el encuentro frente al Luton Town. El conjunto de Bob Edwards se juega la permanencia. Por lo que era una partido difícil y decisivo. Por otro lado, para los de la Guardiola era fundamental ganar si quiere seguir en la pelea por la liga.

Está siendo una temporada ajustada de resultados y que sus competidores son grandes rivales. Ni más ni menos que el Arsenal y el Liverpool le compiten el título al vigente campeón. Está todo tan igualado que la diferencia de goles podría decidir la Premier League.

Dicho esto, toca analizar la goleada del Manchester City al Luton Town. Una manita que, en estos momentos, les pone primeros y que les refuerza para el partido del miércoles de Champions League frente el Real Madrid.

Control absoluto del City

El inicio del primer tiempo se completó con un dominio del Manchester City. Los citizens se adelantaban en el marcador tras un lanzamiento de Haaland que iba a saque de banda, pero que finalmente rebotó en la cara del central japonés Hashioka. Todo esto llega cuando tan solo habían pasado dos minutos de partido. Por lo que el encuentro se ponía desde el inicio favorable para los de Guardiola.

Haaland chutando el balón frente al jugador del Luton | Fuente: DARREN STAPLES/AFP via Getty Images

El Luton aguantó el azote constante de acciones del Manchester City. Los sky blues buscaban anotar un segundo gol, ya que la pelea por la Premier junto al Arsenal y al Liverpool podría decidirse por la diferencia de goles. El City aprovechó los despistes ofensivos del Luton y decidió atacar por la banda izquierda en la que Doku fue el encargado de subir la pelota.

Sin duda el protagonista del primer tiempo fue Kevin De Bruyne. El belga se desmarcó, movió la pelota y colocó cada balón hacia donde estaban sus compañeros. El centrocampista hizo un trabajo de diez que sus compañeros no aprovecharon. Haaland y Julian Alvarez fallaron más de lo esperado, lo que favoreció al Luton que salió airoso de lo que podría haber sido una catástrofe.

El Luton se juega la permanencia en la Premier League. En este partido llegaba con numerosas bajas en defensa, además de que jugaba contra un equipo que tiene la mente en la Champions. El conjunto de Rob Edwards aguantó en su área el ataque constante del City, aunque no supo gestionar las acciones ofensivas. No obstante, tuvo suerte de no encajar ningún gol más debido a la mala finalización del Manchester City. Además, las paradas de Kaminski salvaron al Luton.

Una manita en total

El segundo tiempo fue menos vertiginoso. El Luton mantuvo una defensa que no se movía de atrás y que dificulto al Manchester City encontrar un hueco. Sin embargo, tras un corner en corto de Julian Alvarez llegaría el gol de Kovasic. El croata recibió la pelota dentro del área y mandó un derechazo imposible para Kaminski.

Después del gol del City vimos el primer contragolpe del Luton Town. Cauley Woodrow tuvo la ocasión en sus botas, pero mandó el balón al larguero de la portería. Sin embargo, esto solo fue una buena acción del equipo visitante. El Manchester City continuó con su azaña de conseguir marcar otro gol más.

En esa presión cayó finalmente el Luton. En el minuto 74 llegaba un penalti de Fred Onyedinna sobre Doku. Una acción clara puesto que el defensor estiró su pierna derecha y derribó al jugador del City. El encargado de chutar desde los once metros fue Haaland. El noruego no falló y anotó su gol número 19 en Premier. Además, con este tanto adelantaba al Liverpool en la diferencia de goles y se queda a doce del Arsenal.

Todavía quedaban diez minutos para finalizar el partido. En este tiempo llegaron otros dos goles más. Uno era del Luton Town. Barkley le ganó la partida a Nunez, que falló en la entrega de balón. El delantero del Luton hizo un bicicleta y mandó el balón al fondo de la red. De esta forma el Luton estaba mucho más que motivado.

Sin embargo, el Manchester City sentenció con el gol de Doku. El belga realizó una jugada individual magistral en la que dejó a cada rival atrás. Todavía quedaba el tiempo de descuento para marcar el quinto. Al igual que ante el Real Madrid, Gvardiol decidió chutar. Un gol que les da la manita y les pone líderes provisionales de la Premier.