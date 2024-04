Eliminatoria que pasará a la historia

Antes de desglosar el partido y desmenuzar parte por parte todos los detalles del partido que tuvo lugar ayer en el Etihad Stadium, hemos de parar, pensar en lo sucedido y aplaudir a ambos equipos hasta reventarnos las manos por la obra de arte que nos han regalado, por la oda al fútbol que ha significado esta eliminatoria, este preciado regalo que nos han hecho a todos los amantes de este deporte.

Estamos hablando de los dos mejores equipos del mundo actualmente, estamos hablando de los únicos dos equipos que, en una situación de tantísima exigencia y en Champions League, son capaces de destrozarse entre sí, es decir, sólo el Real Madrid es capaz de completar la hazaña que vivimos ayer contra este City y tan sólo el Manchester City hubiese sido capaz de enterrar al Real Madrid, de ahogar y someter como lo hizo ayer pero cuando nos referimos al Real Madrid, nos referimos al rey de esta competición; palabras mayores.

Saludo entre Pep Guardiola y Carlo Ancelotti antes del partido / Champions League

Es muy difícil encontrar un partido de este nivel, dos equipos que se han llevado esta eliminatoria a algo más que fútbol, a algo más que el pase a unas semifinales; cuestión de vida o muerte. Sólo podía quedar uno y en el fútbol no existe la suerte, no existen las casualidades, existe la fe y la entrega y ayer el trabajo de ambos equipos no va ligado con la fortuna, nunca.

Coral, colectivo, grupal

Como dijo en su día Alfredo Di Stéfano: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos” y esto lo ha plasmado el Real Madrid en el Etihad en su máxima expresión con un trabajo que exigía mucha concentración y no cometer ni un error porque en esta competición y frente a este equipo se paga muy caro, siendo un daño casi irreversible.

Un equipo como el de Ancelotti, sin estar acostumbrado a no ser dominador y a no ser el equipo más resguardado pero, tanto por el Manchester y su capacidad para ahogar y el resultado a favor de los merengues, parecía que tarde o temprano el City iba a atosigar hasta exprimir el máximo de sus ataques.

Hemos analizado muchos partidos del Manchester City y siempre es la misma tónica: el conjunto mancuniano llevando la voz cantante, ahogar hasta dejar sin aire y generar una brecha en el marcador lo demasiado grande para no dar chance al equipo rival de poder darle la vuelta al resultado e imposibilitando el hecho de sostener tal vendaval. Ayer, el Real Madrid, con el cuchillo entre los dientes y aguantando lo inaguantable mediante el apoyo y trabajo solidario de absolutamente todos, lo volvió a hacer. Un Mendy que es lo más parecido a una roca que se ha visto en las últimas ediciones de la Champions, ni Foden ni Bernardo le consiguieron superar, ni una vez, repito. Nacho demostrando porqué es el capitán de este equipo y volviendo a algo más que cumplir en una cita vital en la temporada del Real Madrid y Rüdiger haciendo de su locura virtud, lo que transmite en el campo a sus compañeros es indescriptible y podemos estar hablando de uno de los mejores centrales del mundo. Carvajal, una vez más, secando a todo lo que se le cruza y representando al madridismo como pocos; casta y sentimiento.

Carvajal cubriendo un balón perseguido por Julián Álvarez para que lo cogiese Lunin / Real Madrid

Por otra parte, el despliegue físico de los 4 centrocampistas del Real Madrid no tuvo una explicación lógica, Jude Bellingham y Fede Valverde son los pulmones, con balón es una mezcla entre calidad, criterio y calidad y sin balón es la energía que necesita el Madrid para evitar ataques contínuos; es un completo espectáculo verles jugar. Camavinga y Kroos, perdí la cuenta de cuantos balones robaron y cuantos balones lograron sacar aguantando una de las virtudes más complicadas de paliar del City: la defensa hacia delante y la presión tras pérdida. Por otra parte, Rodry y Vini sin ahorrarse una carrera y en un trabajo poco usual para ellos pero del que fueron partícipes para mantener a su equipo con vida. Por supuesto el mérito de los cambios, Lucas Vázquez, Modrić, Militao y Brahim, capitales para darle esas piernas de más y seguir el ritmo que el partido exigía.

Hago hincapié en el trabajo del Madrid porque, pese a los 33 tiros y 11 a portería del City, no es error de los jugadores de Guardiola sino mérito del equipo español, aguantando el chaparrón ya que, el fútbol y la Champions League, se trata de esto: saber sufrir y saber aprovechar tus oportunidades, el Real Madrid lo hizo. Tuvo unos minutos iniciales en los que consiguió que el City no les hundiese y en los que consiguieron hilar varias posesiones largas y en una de ellas llegó el primer y único tanto del Real Madrid; un control majestuoso de Jude Bellingham que abrió las puertas del ataque y Fede prolongó con el envío a Vini y la conexión carioca entre él y Rodry hizo el resto; la locura se desató en el Etihad.

Rodri celebrando con el fondo vestido de blanco que viajó al Etihad desde España / Real Madrid

A contracorriente

La última vez que el Manchester City perdió en un partido de Champions League fue en el año 2018 frente a un Olympique de Lyon, en el que estaba precisamente Ferland Mendy, el Madrid jamás había ganado en el Etihad, con todos los jugadores de Pep Guardiola que no estuvieron en la ida, como De Bruyne, Ederson y Walker, capitales para afrontar la vuelta de esta eliminatoria, el Madrid sin su portero titular, considerado como el mejor del mundo, Thibaut Courtois, sin su pareja de centrales titulares lesionada, Alaba y Militao… Y con todos estos datos que minan la moral de cualquiera, el Real Madrid siguió con pulso, y mató.

El Manchester City introdujo dos piezas clave en el juego para poder intensificar sus ataques hasta el punto de someter en su área al Real Madrid durante muchos minutos y que también permitieron poder tener ese punto de agresividad sin balón que tanto echaron de menos en la ida. En primer lugar, la inclusión de Kevin De Bruyne en el 11 es capital para las aspiraciones Citizens, un jugador distintivo que sabe ubicarse en la zona exacta para recibir balón y mirar portería. Hizo mucho daño lateralizándose y en el último tercio del campo debido a que, como todos sabemos, tiene un guante en ambas piernas y pone unos balones con una comba perfecta entre centrales y portero muy difíciles de defender, ya que cualquier desvío podría significar veneno para la meta de Lunin. Introducir a De Bruyne y juntarlo con Foden y Bernardo conlleva a que Rodri es el único centrocampista posicional y aquí llegamos a la segunda pieza clave: Kyle Walker.

Walker cerrando a Vini en una de las internadas del brasileño / Manchester City

El defensor inglés da una libertad para subir el bloque muy necesaria para la predisposición que suele tener el conjunto mancuniano y ubicarse mucho más adelantados en el campo. Tener a Walker atrás da tranquilidad respecto a las contras y ubicar más jugadores cerca por lo que, Manuel Akanji, se ubica en el doble pivote al lado de Rodri para que Rodri de un paso hacia delante, con balón para entrar desde la segunda línea y sin balón para ser el apagafuegos y robar hacia delante y cerca de la portería de Lunin. Esto dio muchos problemas al Real Madrid ya que estaban muy atentos a las internadas de Rodri pero subestimaron la capacidad de incorporación de Akanji y el suizo estuvo listo valiente para superar líneas en conducción en más de una vez.

Pese a todas estas grandes cualidades que maneja el City, pese al gran partido en ataque que cuajó el City, pese a hacer todo lo habido y por haber; el Madrid supo aguantar, cada buena acción defensiva, cada parada del ucraniano, se hacían más grandes y más feroces. Sin embargo, el City no supo controlar la frustración, cada jugada que no salía la impotencia abrumaba todo el Etihad y en estas situaciones de presión, del fútbol al más mínimo detalle y al máximo nivel de exigencia y concentración, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y ayer se vio reflejado.

Todos los jugadores del Real Madrid abrazando a Lunin tras la tanda de penaltis / Real Madrid

Más allá de la mística

Cierto es que la relación entre el Real Madrid y la Champions League es un completo idilio, es una verdadera historia de amor incondicional pero no todo es la mística de estos partidos, los encuentros no se ganan siempre con el escudo sino con el cuidado que se la da a cada uno de los detalles que hay a lo largo del encuentro, cada balón es un partido diferente y una batalla que ganar.

Todos las heridas que se iban abriendo durante el encuentro, el Madrid tenía la cura para ellas, siempre ha ido encontrando la solución, tanto táctica con movimientos de jugadores y reconstrucción del esquema a medida que iba avanzando el partido, como psicológicamente siendo unos animales competitivos, un gen innato que no tiene ningún otro equipo y es por ello que ayer salieron más vivos que nunca del Etihad.

Jude Bellingham celebrando el pase a semifinales de la Champions League con todos los madridistas desplazados a Manchester / Real Madrid

La concentración , el saber sufrir y disfrutar haciéndolo, más allá de que tus piernas no puedan pero tu cabeza sí, sacando fuerzas de flaqueza y energías de donde no las hay. Fede ayudando a Carvajal en el lateral con Doku y Grealish, Kroos ganando todos los duelos en el carril central, Nacho siguiendo a Haaland hasta la ducha si hace falta, Lunin vistiéndose de santo durante todo el partido y quedándose en el centro de la portería y haciendo caso a Rüdiger, que sabía donde lo tiraba su excompañero Kovačić, y transformando un penalti histórico que dio luz verde al Madrid para celebrar el pase a semifinales y conquistar el Etihad curando la herida del 4-0 sufrido el año pasado en este mismo estadio. Teniendo 14 Champions League y disfrutándolo como si fuese la primera vez de unos pases a semifinales aunque lleves en ellas 12 de las últimas 14.

Ahí está el secreto de esta entidad, vivirlo como si fuera la primera vez.