Después del encuentro ante la Salternina, el jugador andaluz declaró en la entrevista post partido que abandonaría el equipo que ha sido su casa durante casi una década, en donde ha formado parte de la época dorada del club y, junto a Ciro Inmobile, ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la escuadra Biancocelesti.

Primeros años en el Calcio

Después de su gran año en el Deportivo de la Coruña, el andaluz llamó la atención de muchos equipos con renombre en Europa, pero el que finalmente consiguió hacerse con sus servicios fue la Lazio. La primera temporada en el fútbol italiano fue algo complicada, pues solo participó en diez ocasiones en los planes del entrenador, anotando un único gol y repartiendo un par de asistencias. Esta temporada tan ruinosa activó algo en la cabeza de Luis Alberto, quien al año siguiente firmó uno de sus mejores años estadísticamente.

El gaditano terminó la campaña con dobles dígitos, marcando un total de doce tantos y repartiendo una veintena de pases de gol a sus compañeros. Aparte se demostró que el andaluz y Ciro Inmobile tenían gran química, y se mostraron al resto de Italia y del mundo como una de las mejores duplas del mundo. Luis Alberto terminó el año como máximo asistente de la Serie A y Ciro ganó el premio al Cappocanonieri con veintinueve goles en treintaitrés partidos en la liga local italiana. Estos registros de sus dos mejores jugadores sirvieron al conjunto romano para conseguir 72 puntos y derecho a jugar Europa League la próxima campaña, tras una heróica quinta plaza, aunque de no ser por tener el goal average perdido con el Inter de Milan, habrían podido jugar la Champions League.

Luis Alberto celebrando un gol / Fichajes.com

Época dorada de la Lazio

En los años siguientes, hubo un notorio bajón en las estadísticas del jugador nacido en Cádiz, pues retrasó un poco su posición, lo cual hizo que no engordara sus cifras goleadoras y asistentes, pero fue un acierto total pues la Lazio consiguió aquello que tanto ansiaba, la clasificación para la Champions League. El conjunto italiano clasificó hasta en 2 ocasiones para la máxima competición de clubes, en la temporada 2020/21 y en la presente temporada.

Ninguno de los 2 años será recordado por una gran actuación de la Lazio, pues en la 20/21 pasó como segunda del grupo F, en el que tuvo que medirse al Zenit de San Petesburgo, al Brujas y al Borussia de Dortmund. En octavos la suerte no les sonrió, pues les cayó el vigente campeón, el Bayern de Múnich, que los masacró en su campo con un contundente marcador de 1 a 4 y en la vuelta en Alemania también los superó con un cómodo 2 a 1. En la presente edición de la Copa de Europa, pasaron a octavos también mediante la obtención de la segunda plaza en la fase de grupos, donde tuvieron que jugar contra el Feyenoord, el Celtic de Glasgow y el Atlético de Madrid. Otra vez el azar decidió que debían jugarse el pase a cuartos contra el mismo rival que los eliminó en el 2021, el Bayern de Múnich. Pero no era el mismo Bayern que les superó tan fácilmente hace unos años y eso se notó. Sin Lewandowski y Manuel Neuer, el conjunto bávaro sucumbió en Roma y perdieron por un gol a cero.

Sin embargo, en la vuelta los alemanes se pusieron las pilas y demostraron lo que es realmente el Bayern de Múnich en Europa, una apisonadora. Un abultado marcador de tres goles a cero dejaba fuera a la Lazio de la máxima competición Europea.

Luis Alberto se señala el escudo de la Lazio / instagram: @official_sslazio

''No quiero un euro más de la Lazio''

"Dejaré los próximos cuatro años que me quedan de contrato a otros, es justo dar un paso al lado en este club que me ha dado tanto. Creo que ha llegado el momento de dejar mi sueldo al club para otros. Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles, no formaré parte del proyecto el año que viene, pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más del Lazio".

Estas fueron las palabras del andaluz tras su cómoda victoria el 12 de abril ante el colista, la Salernitana, en el cual dió una asistencia. Según expresó el gaditano, los últimos tiempos en Italia han sido muy duros para él, y ya había exigido al club que rescindieran su contrato y en la siguiente ventana de fichajes se pusiera en el mercado. Luis Alberto será por tiempo recordado en la parroquia Biancocelesti, pues en sus casi diez campañas ha ganado tres trofeos, una Copa de Italia y dos Supercopas Italianas, aparte de un par de clasificaciones a Champions. Los registros totales de su paso por Italia son: 51 goles y 76 asistencias en más de 300 partidos con la elástica de la Lazio. Sin duda, el español va a ser uno de los jugadores nombrados cuando se hable de la gran época de la Lazio en el siglo XXI.

Luis Alberto con la bola / instagram: @10_luisalberto

Posible vuelta a España

Todo el mundo sabe que un español donde mejor está es en España, y Luis Alberto en muchas ocasiones ha manifestado su intención de regresar a la península. La etapa del jugador de Il Aquilotti en España fue sobre todo en el fútbol base, en la cantera del Sevilla FC. Ya profesionalmente y después de pasar un año por el Barcelona B, estuvo una sola temporada en el Málaga sin pena ni gloria, y su año más destacado en la Liga fue en el RC Deportivo de la Coruña, donde en 31 encuentros anotó en seis ocasiones y asistió a sus compañeros ocho veces.