Y si, señoras y señores, la Dea lo ha vuelto a hacer. El jueves pasado, los de Gasperini se cargaron al Liverpool de la Europa League, y en menos de una semana después, consiguen la gran hazaña de meterse en la final de la Copa de Italia.

Esta noche, la Dea consiguió remontar el gol de ventaja que conservaban sus rivales tras el resultado de la ida, sin embargo, no fue hasta el tiempo de prolongación, cuando llegaron los tantos que cerraron definitivamente la eliminatoria, evitando así la prorroga.

Alineaciones titulares

Ambos equipos se presentaron a este encuentro de Vuelta de las semifinales de la Coppa Italia con los siguientes onces:

Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimisti; Éderson, De Roon, Ruggeri, Koopmeiners, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonavenutra; Kounamé, Beltran, González; Belotti

Superioridad neroazzurra

Al contrario que en el partido de ida, el equipo que ha dominado claramente el choque de principio a fin ha sido la Atalanta, siendo protagonistas de la gran mayoría de ocasiones de gol del partido.

La primera parte comenzó con una Viola que intentaba hacer daño por medio del control de la pelota, mientras que los locales esperaban con paciencia algún error en salida de balón para poder contragolpear.

Y de esa manera fue como llegó el primer tanto del choque. La zaga bergamasca robó el balón en campo propio y le acabaría llegando a Scamacca, el cual daría un pase que rechazó de mala manera Mandragora, para dejar solo Koopmeiners frente a Terracciano y así igualar la eliminatoria con un disparo cruzado.

Gol de Koopmeiners | getty images

Seis minutos después, Scamacca se inventaría un espectacular disparo al ángulo desde fuera del área, lo que hubiese supuesto 2-0, si no fuese por que el VAR lo anularía por una falta a Beltrán previa al gol.

Poco más sucedería en la primer mitad, por lo que ambos equipos se marcharon al túnel de vestuarios sin muchas más noticias.

La segunda parte arrancaría con un contacto dentro del área de Carnesecchi sobre Nico González, el cual el árbitro del encuentro no consideró suficiente para pitar penalti.

Las malas noticias continuarían para el combinado violeta en este inicio de segunda mitad, ya que Milenkovic acabaría expulsado después de derribar a Scamacca, cuando este ya se plantaba solo frente al guardameta.

Entrada de Milenkovic sobre Scamacca | getty images

Ya con la Fiore en inferioridad numérica, la remontada pasó a ser mucho más accesible para el Atalanta de lo que ya estaba.

No obstante, la eliminatoria cambiaría radicalmente con el gol de Martínez Quarta a balón parado, que empataría a uno el partido y clasificaría momentáneamente a los de Vincenzo Italiano.

Celebración del gol de la Fiorentina | getty images

Como consecuencia del gol recibido, Gian Piero Gasperini realizó tres cambios en menos de cinco minutos con la intención de volcarse en busca del tanto que igualase al menos la eliminatoria.

Ya en el minuto 75, cuando acontecía la recta final del partido, sucedería lo que sin duda va a ser uno de los mejores goles de esta Copa de Italia. Este lo protagonizó Scamacca que, aprovechando un rechace, se sacaría de la chistera un remate de media tijera espectacular que mandaría por unos momentos el partido a la prorroga.

Remate de Scamacca | getty images

Los minutos pasaban y ya parecía que la prorroga estaba más que asumida por ambos equipos, sobre todo con la llegada del tiempo de descuento.

Sin embargo, durante ese tiempo añadido la Dea enlazó un rápido y efectivo contragolpe, que acabó en los pies de Lookman y que transformó, pero en fuera de juego según el juez de línea. Tras varios minutos de revisión, el VAR aparecería para salvar a la Atalanta validando la diana del jugador nigeriano.

Gol de Lookman | getty images

No contentos con el 3-1, los de Gasperini volverían a salir a la contra, esta vez con la Fiore ya volcada, por lo que encontrarían fácilmente los huecos para que Pasalic se plantase solo frente al guardameta florentino y pusiese la guinda a una noche fantástica para el club bergamasco con una picadita.

Celebración de Pasalic en su gol | getty images

Mes agónico en Bérgamo

La recta final de temporada que debe afrontar el conjunto de Bérgamo es apasionante. Y es que, el club del norte de Italia se juega cosas en la tres competiciones que lleva disputando desde principio de temporada.

Los de Gasperini disputarán, en poco más de un mes, partidos tan importantes como las semis de Europa League, la final de Copa contra la Juve, y los encuentros restantes en liga con la intención de meterse en puestos de Champions y así poder disputarla el curso que viene.

Con la Copa y la Europa League, se le presenta al club la gran oportunidad de poder ganar un título después de aquella Coppa Italia de la temporada 62-63, único título oficial del combinado neroazzurro.

Esta situación produce una gran emoción y alegría a los aficionados del club, pero sin olvidar que pasarán un mes no apto para cardiacos.

Los jugadores celebrando el pase a la final | getty images

La Juve a la espera

La Juventus de Turín será el equipo al cual se va a enfrentar la Atalanta en la final de Coppa.

Al contrario que la Dea, los bianconeri no tienen partidos más importantes que esta final, ya que estos no han disputado competición Europea esta temporada, por lo que no están vivos en ninguna, además de que su situación en liga es algo cómoda que otros equipos que pelean por esos puestos de Champions, debido al colchón de puntos que tiene.

La Juve celebrando el pase a la final | getty images

Por lo tanto, la Juve llegará al duelo en el Olímpico de Roma con una planificación más enfocada en ese partido, sin apenas distracciones, mientras que la Atalanta deberá dividir su atención en las distintas finales que le quedan por jugar.