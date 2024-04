¿Cuáles son los nuevos cambios de la FA Cup para 2025?

La FA (Asociación de Fútbol) y la Premier League han llegado a un nuevo acuerdo que reforzará el formato de la Emirates FA Cup. Todas las rondas de la Emirates FA Cup se jugarán ahora los fines de semana, incluida la quinta ronda, que se ha jugado entre semana durante las últimas cinco temporadas. El acuerdo, que tiene una duración mínima de seis años, comienza la próxima temporada.

Nuevo calendario

A partir de la primera ronda, la competición se jugará sin partidos de replay. El formato actual, que no tiene repeticiones a partir de la quinta ronda, se ha extendido a toda la competición debido a los cambios en el calendario impulsados ​​por las competiciones ampliadas de la UEFA.

La final de la FA Cup tendrá lugar el penúltimo fin de semana de la temporada de la Premier League, un sábado exclusivo sin partidos de la Premier League ese mismo día. Además, no habrá partidos de la Premier League el viernes por la noche antes de la final, para permitir concentrarse en la preparación para el evento principal.

Los aficionados del Brighton levantando una copa de la FA Cup | Fuente: Getty Images

El nuevo calendario también permite reservar el fin de semana festivo de finales de mayo para las finales de los play-offs de EFL en el estadio de Wembley conectado por EE. La FA Community Shield 2024-25 se llevará a cabo el sábado 10 de agosto de 2024, el sábado antes del inicio de la temporada de la Premier League.

El parón de mitad de temporada se elimina del calendario para permitir una fecha de inicio de la Premier League a mediados de agosto. Estas vacaciones de verano más largas permiten que todos los clubes de la Premier League estén en mejores condiciones de garantizar que los jugadores tengan un descanso consecutivo de tres semanas durante el verano.

Aportación económica

No obstante, la Premier League aportará hasta 33 millones de libras adicionales para el fútbol base, además de los 100 millones de libras que actualmente destina a buenas causas cada temporada. De esta forma, aumenta la financiación de la pirámide del fútbol. Será un total de 133 millones de libras por temporada.

Además, mantienen los compromisos existentes y mejoran el apoyo a áreas clave del juego. Actualmente, la Premier League dona £1.600 millones cada tres años (el 16 por ciento de sus ingresos totales) a todos los niveles del fútbol masculino y femenino, y este nuevo dinero brindará un apoyo significativo a una variedad de áreas a medida que el juego continúa creciendo.

El conjunto inglés que juega en la League Two está completamente en contra de este nuevo formato y condena la decisión tomada por la FA y la Premier League. El club señala que no hubo consultas con los clubes de la Liga de Fútbol, ​​los clubes de la Liga Nacional o los clubes de fútbol base para quienes la competición no sólo representa su mejor oportunidad de los aficionados, sino también una fuente de ingresos enormemente importante.

"El fútbol nos pertenece a todos y las decisiones no deberían tomarse en acuerdos secretos en los que sólo se permite participar a los clubes más ricos", indicó Tranmere Rovers.