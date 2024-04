El United se aleja de la Europa League

No es ningún secreto que la temporada de los mancunianos ha sido un desastre. Eliminados de cualquier posibilidad de Europa en fase de grupos de Champions y sextos en la Premier League. Solo cantar el alirón ganando la FA Cup salvaría este siniestro.

Hasta la final del 25 de mayo, los de Ten Hag siguen con la mente puesta en la Premier League, y en el día de hoy recibieron al Burnley, que llegaba a Old Trafford en puestos de descenso y con necesidad de ganar para no complicarse la vida.

Con todos disponibles, Ten Hag no se dejó a nadie fuera del once inicial y los mancunians salieron a por todas.

El United aprovechó su papel de favorito para hacerse con el control del partido en los primeros minutos. De hecho, Garnacho protagonizó la primera acción de peligro de los chicos de Ten Hag, eso sí, sin éxito. Con un Bruno Fernandes en estado de gracia, el Manchester United fue mejor durante los primeros diez minutos de encuentro.

Sumada a la ocasión de Garnacho en el minuto tres, un grave error en salida de balón del Burnley, los locales protagonizaron la primera acción de peligro en un contragolpe que finalizó en vano Eriksen. Los diablos rojos estaban arrollando sistemáticamente a los de Vincent Kompany, y debían materializar pronto esa superioridad.

Los de Ten Hag siguieron apretando a los visitantes, y con un trallazo de Bruno al palo, los mancunians avisaban de sus intenciones al Burnley. Siguiendo el guion establecido por los locales, e impulsados por Garnacho y Bruno Fernandes, el United contó con más ocasiones de gol también erradas. Muy buena media hora de los diablos rojos.

La primera media hora de los mancunians fue espectacular. Sin embargo, no pudieron traducir en goles ese nivel. Los locales se evaporaron y cedieron terreno a un Burnley que se fue creciendo con el paso de los minutos finales del primer acto.

O mejor dicho, André Onana vuela sin motor para desbaratar un gol cantado del Burnley. A balón parado, el conjunto visitante cocinó una ocasión que finalizó Foster. Sin embargo, el delantero no esperaba que Onana se luciera así para evitar el 0-1. Primer acercamiento de los visitantes a la meta del portero camerunés.

Si esto es poco, el Burnley se presentó por segunda ocasión en la portería de Onana, y el camerunés respondió con otro paradón. Llegaron los mejores minutos del Burnley. El primer acto acabaría tal y como empezó: 0-0. Igualdad máxima en Old Trafford.

El United fue de más a menos, y se notó demasiado sobre el verde. Los locales no aprovecharon sus mejores minutos y el Burnley a punto estuvo de mandar el partido al descanso en ventaja. Deberán mejorar en la segunda parte si no quieren marcharse hoy sin los tres puntos.

El United solo necesitó cinco minutos para poner en peligro al Burnley. Con un jugadón de correcaminos de Garnacho, Antony desaprovechó una ocasión clarísima de gol. Solo teniendo que empujarla a placer, el brasileño remató a las manos del guardameta del Burnley. El United arrancó con ganas de poner el 1-0.

Los de Ten Hag volvieron a sus mejores momentos. Catapultados por la visión de Bruno y la explosividad de Garnacho, los mancunians impusieron un ritmo vertiginoso que el Burnley fue incapaz de reproducir durante los diez primeros minutos del segundo acto.

Aunque el United estaba siendo más constante que el Burnley, los visitantes se asomaban también a la portería de Onana. Las pérdidas mancunianas tras presión propiciaban ocasiones del Burnley que los de Kompany no estaban aprovechando. Partidazo con un ritmo implacable.

Otra vez a balón parado, Garnacho avisó al Burnley con un disparo que obligó a intervenir de nuevo a Muric.

Los de Ten Hag siguieron insistiendo para poner un 1-0 que parecía aún lejano. Tras una cabalgada del incansable Garnacho, el argentino fue derribado dentro del área. Sin embargo, el colegiado no infirió la acción como pena máxima y el United debía seguir esperando para poner el primero. No esperarían mucho más para ello.

Dicen que los Reyes Magos vienen el 6 de enero. Bueno, pues a Antony le dieron su regalo de Reyes el 27 de abril. La zaga del Burnley cometió un grave error que aprovechó a la perfección el brasileño para poner el 1-0 y dar aire a los diablos rojos. Primer gol de Antony en la temporada.

El Burnley no se quedó de brazos cruzados tras el gol de Antony y nada más recibir el gol provocó un penalti clarísimo de André Onana. Tras una mala cesión de Casemiro, Onana arrolló a Amdouni. El propio suizo fue el encargado de engañar al camerunés para transformar la pena máxima y poner el 1-1. Como dato curioso, Amdouni no ha fallado un solo penalti en su carrera.

Si esto ya es dramático para los diablos rojos, para colmo, McTominay pidió el cambio por problemas en su rodilla. El descuento fue una locura. Con el partido totalmente roto, y dada la necesidad de ambos conjuntos de ganar, se produjeron oportunidades y momentos de tensión por parte de ambos conjuntos. Odobert tuvo una clara que desbarató Onana, que fue héroe y villano en la tarde de hoy. El partido acabaría en tablas. El United pecó de falta de puntería en la tarde de hoy. Los de Ten Hag tuvieron infinidad de ocasiones para cerrar el partido, pero no se pudo. Los diablos rojos deberán pasar página y pensar en el próximo partido, que es el 6 de mayo en Selhurst Park, hogar del Crystal Palace.

