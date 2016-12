Atlético Kolkata, campeón de la Indian Super League

Los jugadores del Atlético Kolkata levantando su segunda Indian Super League. | Foto: ISL.

El Jawaharlal Nehru de Kochi se engalanaba para recibir a los dos finalistas de la Indian Super League. Atlético Kolkata llegaba a este duelo después de derrotar en semifinales al Mumbai City por un global de tres a dos, mientras que Kerala Blasters se presentaba tras vencer al Delhi Dynamos por un ajustado tres a dos. Los hombres dirigidos por Molina deseaban alzar al cielo su segundo trofeo. Los que ejercían de visitantes tenían la gran oportunidad de vengar la derrota ante el mismo rival en el año 2014.

José Francisco Molina, entrenador español del Atlético Kolkata, alineaba de inicio a Majumder en la portería; la línea de cuatro defensores la componían Kotal, el español Tiri, Sereno y Pereira; el centro del campo estaba formado por Doutie, el español Borja, Shaikh y Ralte; la mediapunta iba a ser para el portugués Helder Postiga y en punta el jugador elegido era Hume. El inglés Coppell sacaba de salida a Stack en la meta; Jhingan, Hengbart, Hughes y Ahmed formaban la defensa de cuatro planteada por el entrenador; Vineeth, Hossain, Mahamat y Belfort estaban en la medular del terreno de juego; Rafi en la posición de mediapunta y Nazon como hombre más adelantado formaban el once del Kerala Blasters.

Los dos goles del partido, antes de llegar al tiempo suplementario y a los penaltis, se produjeron en la primera parte. En el minuto 37 se adelantaba el Atlético Kolkata con un tanto de Rafi. Antes de llegar al periodo de descanso, en el minuto 44, Sereno superaba a Majumder para establecer el empate a uno con que iba a darse por concluida la primera mitad de la gran final. La segunda parte y la prórroga no dieron para mucho de cara a poder mover el marcador. Ninguno de los dos equipos supo batir la portería rival en las múltiples ocasiones de las que dispusieron. La final se iba a decidir desde el punto de penalti.

La suerte en los lanzamientos desde los 11 metros cayó del lado del Atlético Kolkata. German, Belfort y Rafique no tuvieron problemas para batir al portero visitante pero Ndoye y Hengbart no estuvieron afortunados y fallaron sus tiros. En las filas del Atlético Kolkata, Hume no fue capaz de anotar su lanzamiento pero Doutie, Borja, Javi Lara y Shaikh no perdonaron para dar a los suyos su segunda Indian Super League. Los españoles, con el técnico José Molina a la cabeza, Dani Mallo, Tiri, Pablo Gallardo, Javi Lara y el delantero Belencoso alzan el trofeo más preciado de la India.