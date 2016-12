Proyectos Red Bull alrededor del mundo

Proyectos Red Bull al rededor del mundo. Foto: RB Leipzig

En los últimos años, las inversiones extranjeras en las grandes ligas europeas se han vuelto pan de cada día. Compañías (o personas, en algunos casos) multimillonarias que deciden invertir en un equipo con la esperanza de convertirlo en un club ganador, que se codee con los históricos europeos como Madrid o Bayern, y ganar millones. La mayoría de estas inversiones provienen de medio oriente (dado el gran mercado de gas y petroleo en dicha parte del globo, lo que genera ganancias millonarias) y últimamente China se ha sumado a esta moda, poniendo gran cantidad de capital de dinero sobre todo en Inglaterra.

Alemania había sido uno de los pocos países (junto a España, donde pese a la inversión de chinos en equipos como el Espanyol o inversores árabes como en Málaga, estos han abandonado el proyecto rápido, al no lograr acercarse a los dos grandes del fútbol local) que se había resistido ante la inversión de este capital. Sin embargo, las cosas han cambiado en el país germano, donde en 2009 se dio un hecho desconocido para prácticamente todo aficionado del fútbol hasta el inicio de esta temporada, la compra, tras su fallo en el intento de comprar otros clubes locales, por parte de Red Bull al SSV Markranstädt de la Oberliga, con el objetivo de ponerlo en primera en menos de 10 años.

Sin embargo, la compra del club de la ciudad de Leipzig no es el primer proyecto manejado por los hilos de la compañía de Dietrich Mateschitz, quien antes de desembarcar en una liga de primer nivel decidió hacer pruebas en ligas de menor categoría. A continuación, una lista de todos y cada uno de los equipos de fútbol dirigidos por Red Bull en el mundo, los cuales cumplieron 10 años en 2015.

Inicios en la liga local

El primer equipo que fue comprado por la multinacional disputa la liga en donde la empresa tiene su sede local, Austria. Para la primera prueba, el equipo seleccionado fue el histórico SV Austria Salzburg. Red Bull adquirió en 2005 la totalidad de las acciones del equipo, no sin polémica. Las primeras acciones de los nuevos dueños fueron eliminar todos los símbolos históricos del club, como su escudo y sus colores tradicionales, para colocar el uniforme blanco con los dos toros (ya común entre los clubes RB), y cambiar el nombre a Red Bull Salzburg. Incluso la empresa intento convencer a la Federación Austriaca que el nuevo club no contara los títulos y la historia de su antecesor, moción que fue rechazada ya que el nuevo equipo es considerado "un sucesor". Además, los aficionados del equipo, que no estaban de acuerdo con la eliminación de la historia del equipo, crearon un nuevo club con la misma denominación que el anterior, con el objetivo de traerlo desde la séptima división (donde obtuvo cupo) hasta devolverlo a primera división. Esto ocasiono una separación de los aficionados del antiguo equipo, por lo que el nuevo equipo tuvo que buscar nuevos aficionados.

Antes de la llegada de Red Bull, el Austria Salzburg era un equipo que estaba acostumbrado a estar en primera, pero sin lograr grandes resultados. Además, era conocido por la gran cantidad de subcampeonatos obtenidos en Copa UEFA e Intertoto. Había obtenido tres Austria Bundesliga (todas en los 90 y dos consecutivas), y ninguna Copa de Austria. Sin embargo, tras la inyección de capital, manejan Austria con puño de hierro, ganando siete Bundesligas y cuatro copas, destronando así a los históricos clubes austriacos, el Austria y el Rapid, ambos de Viena.

Pese a los éxitos obtenidos, el Salzburg aún no ha logrado el objetivo principal, que es lograr clasificar a fase de grupos de la UEFA Champions League. Y parece que su primo alemán lo superará.

El Salzburg fue el primer equipo adquirido por Red Bull. Foto: RB Salzburg

Turno del fútbol extranjero

Tras los primeros éxitos por parte del Salzburg, el siguiente paso de Red Bull fue la adquisición de un equipo extranjero. El seleccionado, sorpresivamente, no fue un equipo europeo, sino uno norteamericano, El MetroStars New York. El equipo de la gran manzana había sido un rotundo fracaso hasta la fecha, ya que desde su fundación en los 90 no había logrado ganar ningún título. Esto ocurrió en 2008.

Y pese al éxito comercial que logro la marca en Estados Unidos, en el ámbito deportivo el equipo sigue siendo un fracaso. Tras dos años, Red Bull decidió seguir con la formula de otros equipos de la MLS (principalmente el LA Galaxy con la figura de Beckham en esa época), y contrato a dos estrellas del FCBarcelona que ya no estaban en sus mejores años y acababan contrato. El francés Henry y el mexicano Rafael Márquez aterrizaron en Nueva York en busca del primer titulo. Sin embargo, no se logro el objetivo, ya que en ocho años de proyecto aún no se ha logrado un título de liga o de US Open Cup. Los éxitos más grandes del proyecto hasta ahora son dos Supporter's Chields consecutivas en 2012 y 2013 (titulo que se entrega al equipo que más puntos sumo en la ronda regular, y es entregado por aficionados).

Ademas, en los últimos años, dado el éxito del Leipzig, el New York Red Bull se ha visto un poco abandonado, sin la realización de grandes fichajes como otros equipos de la MLS, por lo que ha quedado un poco en desventaja con respecto a los demás equipos.

El proyecto de Nueva York no a sido tan exitoso como se esperaba. Foto: New York RB

Desde cero

Tras probar con la adquisición de nuevos clubes, Red Bull decidió hacer algo diferente, y en 2007 creó un equipo en Brasil, conocido como Red Bulls Brasil. El equipo inicio en la octava división del fútbol brasileño, y desde entonces ha ido subiendo categorías, y ya se encuentra en la Serie D, cuarta categoría. Su mayor éxito hasta la fecha fue llegar hasta cuartos de final del campeonato paulista 2016, ronda en la que quedó eliminado al caer por 4-0 con Corinthians. En dicho torneo, el máximo goleador se encontraba en las filas del equipo, pero tras el torneo fue transferido a un equipo de primera categoría.

El club aún no ha cumplido su objetivo de ascender a primera división, objetivo trazado a medio-largo plazo. Pero la multinacional ha seguido invirtiendo capital para el crecimiento del club, y no sorprendería verlo pronto disputando dicha categoría.

El RB Brasil a producido buena cantidad de jugadores. Foto: Brasil RB

Rotundo fracaso

Tras tener un equipo en Europa, uno en Norteamérica y otro en Sudamérica, la empresa decidió expandir sus fronteras, y fundó, en 2008, El Red Bull Ghana. El objetivo de este equipo, más que obtener éxitos en la liga local, era formar jóvenes talentos, que luego fueran traspasados a los clubes de los otros continentes, generando así oportunidades para los jóvenes africanos de formarse y además, obtener talento joven y barato en Europa. No es el primer proyecto de este tipo, ya que el Ajax cuenta con un filial en Sudafrica, conocido como Ajax Cape Town.

Sin embargo, Red Bull no tuvo la paciencia necesaria, y el proyecto solamente duró seis años. En 2014, tras unas negociaciones, el control de la cantera y las instalaciones fueron transferidos a West African Football Academy SC, cantera del Feyernoord holandés en África, que no es más que la fusión del Feyernood Ghana con el Red Bull Ghana. Este proyecto termino siendo un fracaso para Red Bull, ya que los objetivos no fueron cumplidos.

Llegan los éxitos

Pero sin duda, hasta la fecha el equipo más exitoso (y que esta de moda, como lo estuvieron el New York RB y el RB Salzburg) es el RB Leipzig. Pese a que el escudo, el uniforme y las siglas RB en su nombre, el equipo, por el reglamento de la Federación Alemana que prohíbe nombre de patrocinadores en el equipo, no lleva el Red Bull en su nombre, siendo su nombre oficial RasenBallsport Leipzig.

Como se apuntaba anteriormente, el club es comprado en 2009. Leipzig era la ciudad elegida, pero el SSV Markranstädt no era el club elegido originalmente. Red Bull intento comprar, sin lograrlo, al Sachsen Leipzig y el Lokomotive Leipzig. Los aficionados de dichos equipos boicotearon los acuerdos con Red Bull y los dueños de esos equipos, por lo que se decidieron por la tercera opción. El Markranstädt era un club de poca historia, que nunca había jugado la máxima categoría (ni antes de la unificación alemana, cuando se encontraba en Alemania del este) y se encontraba en la quinta categoría del fútbol alemán.

Los inicios de este proyecto no fueron especialmente sencillos. Los aficionados del Markranstädt, en un intento de boicotear al Leipzig, registraron el nombre de RB Leipzig, para que no pudiese ser utilizado. En respuesta, Red Bull fue a la corte, y obtuvo un resultado positivo, logrando usar ese nombre. Pero los problemas persistieron, ya que mientras el equipo subía con facilidad de categoría, el odio iba creciendo. Muy recordado es un duelo entre el club germano y el Unión Berlín, histórico club de Alemania del Este. El partido, ganado por los de la capital por dos a uno, quedo marcado por protestas pacificas de los aficionados locales en contra del "capitalismo" y "lo artificial" que es el Leipzig. Sin embargo, a lo largo de la trayectoria del equipo, el odio ha crecido con los éxitos deportivos del club, y hoy en día se han visto amenazas de muerte a jugadores y directivos del equipo.

Pero a los aficionados, jugadores y directivos les a importado poco. Tras una sensacional primera vuelta, apañada con dos derrotas en las ultimas dos jornadas, el Leipzig puede presumir tener el récord de puntos para un debutante en Bundesliga, ademas de ser líder un par de jornadas y encontrarse tras la primera vuelta, a solo tres puntos del Bayern. El Leipzig es, de todos los equipos Red Bull, el que más rápido ha conseguido sus objetivos. Los directivos se han manifestado diciendo que el proyecto apenas empieza, y que los próximos objetivos son conquistar Alemania y asaltar Europa. Parece que el RB Leipzig aún no ha dado lo mejor.

Una curiosidad de este equipo es por que se eligió Leipzig como sede. Tras fallar en la compra de dos equipos, hubiese sido normal que Red Bull hubiese buscado otra ciudad germana donde establecer un equipo. Pero esta ciudad tiene significado dentro del fútbol alemán, ya que aquí es donde se fundo la Federación Alemana de Fútbol, y en donde jugaba el primer campeón alemán, el vfB Leipzig (uno de los equipos que intento adquirir Red Bull).

El Leipzig a logrado darle pelea al Bayern. Foto: RB Leipzig

Otros proyectos

Red Bull no solo maneja a los cuatro equipos nombrados anteriormente. La multinacional ha creado gran cantidad de academias al rededor del globo, dándole oportunidad a jóvenes de mostrarse, y tener la oportunidad de ser profesionales. Sus equipos cuentan, pese a los jóvenes que son, con varios canteranos, y no han aplicado el concepto de grandes fichajes (muy notorio en el caso del New York RB, que es un caso aparte dentro de grandes proyectos en la MLS) si no de jugadores debutantes, canteranos, con proyección. Muy recordado es el chiste del director general del Leipzig, quien dijo no ficharía a Messi o Cristiano por ser "demasiado viejos" para lo que quiere el proyecto.

Además, Red Bull no solo guarda relación con el fútbol. Su presidente, Mateschitz, es un conocido fanático de los deportes extremos, y su compañía es uno de los mayores patrocinantes de este deporte. Y en los deportes de motor, Red Bull posee una scuderia desde 2005, conocida como Red Bull Racing, así como acciones dentro de otra scuderia, Toro Rosso, donde corre el español Sainz. Ambas en Formula 1.

En conclusión, Red Bull ha logrado en el deporte, y principalmente en el fútbol, irrumpir y acerce conocer. Y no por fichajes multimillonarios, sino por una política de cantera, de crear talentos a través de la creación de academias y ciudades deportivas de primer nivel, generando una oportunidad en jóvenes de todas partes del mundo. El fútbol está cambiando, y Red Bull es parte de ese cambio.