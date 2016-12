Melbourne Victory se da un paseo ante Central Coast Mariners

Google Plus

Melbourne Victory y Central Coast Mariners han cerrado la jornada 12 de la A League. Los locales acudían a este duelo colocados en la tercera posición de la clasificación con 20 puntos, a uno del segundo clasificado, el Brisbane Roar. Los visitantes, por su parte, llegaban metidos en la penúltima posición de la tabla con apenas nueve puntos pero a solo cuatro de la zona de playoff por el título. Una victoria les acercaría a la zona privilegiada del campeonato australiano aunque el rival de hoy no se lo iba a poner nada fácil.

Muscat, entrenador del Melbourne Victory, apostaba de inicio por Thomas en portería; en la línea de cuatro defensas estaban Geria, Donachie, el español Baró y Broxham; Los tres jugadores del centro del campo eran Valeri, Troisi y Bozanic; la punta del ataque la formaban Rojas, Berisha y Ben Khalfallah. Okon, técnico de los visitantes, alineaba a Izzo en la meta; Galloway, Faty, McGing y Neill eran los encargados de la zona defensiva; la línea del centro de campo la ocupaban Powell, Rose y Montgomery; toda la parcela ofensiva corría a cargo de Ferreira, O’Donovan y Pain.

Un gol en propia puerta de McGing abrió el marcador

El Melbourne Victory, como era previsible, se hizo con el control del partido desde el primer instante aunque sin crear excesivo peligro sobre la portería rival. Se tuvo que esperar hasta el minuto 19 para ver la primera ocasión con cierto peligro del duelo. El delantero local Ben Khalfallah tuvo en sus botas en un tiro desde dentro del área el primero pero el meta Izzo estuvo soberbio para mandar su disparo a córner cuando el estadio ya celebraba el uno a cero. Nueve minutos más tarde se iba a mover el marcador a favor de los locales. Un centro desde la izquierda del tunecino Ben Khalfallah era empujado, ante la presencia de Berisha, a su propia portería por el central McGing para poner el uno a cero en el AAMI Park.

Unos segundos antes de que el colegiado decretara el camino a los vestuarios los locales estuvieron muy cerca de dejar el partido visto para sentencia. El centrocampista Troisi consiguió un gran disparo desde la frontal que se marchó a escasos centímetros del poste derecho de la portería de un Central Coast Mariners que solo tuvo la oportunidad de marcar en un tiro de Ferreira que Thomas despejó. Solo les quedaba irse al descanso para poder organizarse un poco en busca de lograr sumar algún punto.

Con la victoria por la mínima y el control absoluto del partido por parte del Melbourne Victory finalizaba la primera parte. El Central Coast Mariners había fiado todas sus opciones de lograr rascar algo positivo en finalizar con acierto alguna contra pero un ordenado equipo local lo estaba evitando. El portero Thomas apenas tuvo que intervenir en una primera mitad bastante cómoda para los hombres de Muscat.

Donachie y Rojas sentenciaron el partido en la segunda parte

El comienzo de los segundos 45 minutos no fue muy diferente a la primera parte, los locales salieron decididos a lograr el tanto de la sentencia. Nada más empezar, el delantero Berisha estuvo muy cerca de marcar en un tiro desde fuera del área que el portero visitante supo detener en dos tiempos. En el minuto 50 llegaba el gol que iba a dejar el encuentro resultado. Una falta frontal lanzada por el Melbourne Victory era rematada de cabeza por Donachie, ante la pasividad de la defensa visitante, para establecer el dos a cero.

El desastre de los visitantes no terminaba con el tanto del central Donachie. En apenas un minuto, en el 58 y en el 59, el australiano Marco Rojas incrustaba el balón dentro de la portería defendida por Izzo para poner el abultado luminoso de cuatro a cero. La defensa del Central Coast Mariners estaba concediendo muchas facilidades a los hombres dirigidos por Muscat y estos no estaban perdonando. La segunda mitad y el partido en general estaba siendo un auténtico suplicio para los visitantes, que no estaban encontrando la manera de sentirse cómodos sobre el césped y solo estaban deseando que acabara cuanto antes. A falta de escasos segundos para el final, Buhagiar, que había entrado unos minutos antes, lograba el tanto del honor para los visitantes.

El encuentro no dio para mucho más, el Melbourne City después de este triunfo por cuatro a uno se coloca en la segunda posición de la A League con 23 puntos, a siete del intratable Sydney FC. El Central Coast Mariners, por su parte, pierde la gran oportunidad de acercarse a las posiciones de play off por el título. Se quedan con nueve puntos, a cuatro del Perth Glory, que es el conjunto que cierra los puestos de honor de a máxima categoría del fútbol australiano.