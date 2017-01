Anuario VAVEL Fútbol Internacional 2016: el año de las gestas

Google Plus

Fotomontajes VAVEL / Javier Jábega (VAVEL)

2016 pasará a la historia como el año en el que el Leicester City demostró que el dinero no lo es todo en el mundo del fútbol, quizás sea más una cuestión de fe, de no sentirse pequeño sea quien sea el rival que se sitúe enfrente. Esa misma filosofía con la que el Chapecoense estaba marcando su propio hito dentro del fútbol sudamericano, aunque por desgracia para el deporte rey no llegase a culminarse. 2016 quedará registrado como el año de las sorpresas, de aquellos como RB Leipzig y OGC Niza que quieren asestar su propio golpe en Bundesliga y Ligue 1, respectivamente. O como Chelsea, Milan, Monaco o Feyenoord, que quieren recuperar tiempos mejores.

Inglaterra

Un Chelsea totalmente renovado y con Antonio Conte al frente finaliza el año liderando la clasificación en la Premier League, y buscará coger el testigo del Leicester City en la reanudación del campeonato. El Manchester United, que cierra el año con dos títulos después de ganar la Community Shield a los foxes, comenzará la defensa de la FA Cup frente al Reading. Quien no podrá repetir título será el Manchester City, después de ser eliminados de la EFL Cup en octavos de final precisamente ante sus vecinos, los red devils.

Anuario VAVEL 2016: Leicester City, el sueño imposible se hizo realidad

Anuario VAVEL 2016: Arsenal, el reflejo de los últimos años

Anuario VAVEL 2016: Tottenham, año de confirmación

Anuario VAVEL 2016: Manchester City, año de transición sin grandes títulos

Anuario VAVEL Manchester United 2016: El United busca revertir la situación con el nuevo año

Anuario VAVEL 2016: Southampton, un año de contrastes

Anuario VAVEL 2016: West Ham United, de Boleyn Ground al Estadio Olímpico

Anuario VAVEL Liverpool 2016: la 'era Jürgen' Klopp está dando sus frutos

Anuario VAVEL Chelsea 2016: De la muerte con Mourinho al renacer con Conte

Anuario VAVEL 2016: Swansea, un calvario con muchos desbalances futbolísticos

Anuario VAVEL Crystal Palace 2016: El talento de Mr. Pardew y la llegada de 'Big Sam'

Anuario VAVEL Bournemouth 2016: un año de élite

Anuario VAVEL 2016: Middlesbrough, objetivo cumplido

Anuario VAVEL 2016: Hull City, un tigre con dos caras

Portugal

El Benfica quiere continuar su hegemonía en el país vecino, y es que los de Rui Vitória ponen punto y final a 2016 con tres nuevos títulos en su haber: Liga NOS, Taça da Liga y Supertaça Cândido de Oliveira. La única final que no disputaron fue la Taça da Portugal, en la que el SC Braga le arrebató el galardón a un Porto que partía como favorito. La irregularidad de otros candidatos como Sporting Portugal, Porto o Braga, permiten de momento a las águilas avanzar con paso firme en su gesta; sin embargo, los lisboetas no deben relajarse si quieren evitar los apuros de la temporada pasada.

Anuario VAVEL 2016: Benfica, nada nuevo bajo el sol, las Águilas dominan Portugal

Anuario VAVEL 2016: FC Porto, un dragón que terminó volando alto

Anuario VAVEL 2016: SC Braga, Jorge Simão toma las riendas

Anuario VAVEL 2016: Arouca, aprendiendo a montar las olas más grandes

Anuario VAVEL 2016: GD Chaves, tras 17 años de estar exiliados, ¡han vuelto!

Anuario VAVEL 2016: Boavista, del cielo al infierno, pero más tarde llegó la consolidación

Anuario VAVEL 2016: Rio Ave, búsqueda constante de los puestos europeos

Anuario VAVEL 2016: Paços de Ferreira, Europa, difícil objetivo

Anuario VAVEL 2016: Belenenses, año de tránsito

Anuario VAVEL 2016: Portugal, un año completamente luso

Alemania

Mismo reinado ostentan los hombres de Carlo Ancelotti. Los muniqueses acaban 2016 con tres títulos después de que el técnico italiano pudiera sumar un torneo que en las últimas temporadas parecía habérseles atragantado, la Supercopa. Los bávaros se impusieron por 2-0 al Borussia Dortmund gracias a los tantos de Vidal y Muller.

Leipzig, Hertha Berlin, Eintracht de Franfurkt, el imbatido Hoffenheim o ya en menor medida Colonia han destacado en el primer tramo de la temporada y han copado zonas altas de la clasificación. A pesar de que el Bayern de Múnich se haya marchado como líder al parón invernal, todo apunta a que ninguno de sus inmediatos perseguidores le pondrá las cosas fáciles para que repita títulos.

Anuario VAVEL 2016: Bayern de Múnich, en la misma línea recta de los últimos años

Anuario VAVEL 2016: Borussia Dortmund, cómo convertirse en invencible en el Signal Iduna Park

Anuario VAVEL 2016: Bayer Leverkusen, las dos caras de una misma moneda

Anuario VAVEL 2016: Schalke 04, una montaña rusa en el Veltins Arena

Anuario VAVEL 2016: FC Colonia, la consolidación de un buen proyecto

Anuario VAVEL 2016: Werder Bremen, siempre hay un final feliz

Francia

La igualdad parece haber vuelto también al país galo. Después de que el París Saint-Germain obtuviera el último título liguero con una ventaja de 31 puntos sobre sus dos perseguidores, Lyon y Monaco, esta campaña ha llamado la atención por el inesperado liderato del OGC Niza, que incluso ha eclipsado el resurgir monegasco. Los de Lucien Favre y los de Jardim superan en liga al equipo que dirige Unai Emery, quienes por otro lado empezarán su andadura en copa ante el Bastia, una competición donde esperan encontrar esas sensaciones que este año se están resistiendo.

Anuario VAVEL 2016: AS Monaco, el resurgimiento

Anuario VAVEL 2016: PSG,un gigante debilitado

Anuario VAVEL 2016: Niza, el conjunto que asombra a Francia

Anuario VAVEL Losc Lille 2016: el sueño se transformó en pesadilla

Italia

La revolución parece haberse iniciado en el calcio. El Milan finaliza el 2016 levantando un título después de varios años de sequía. Los de Vincenzo Montella se impusieron en la tanda de penaltis a la Juventus de Turín para llevarse la Supercoppa. Los rossoneros se tomaban así su propia vendetta después de que los bianconeros le hubiesen arrebatado la Coppa en un partido que se decantó para la Vecchia Signora por la mínima. En liga, los de Allegri siguen al frente de la clasificación bajo el ligero seguimiento de equipos como Roma, Napoli o Lazio.

Anuario VAVEL 2016: Nápoles, emerge el 'Sarrismo'

Anuario VAVEL 2016: Fiorentina, cuesta abajo y sin frenos

Anuario VAVEL 2016: Roma, la lucha del eterno perseguidor

Anuario VAVEL 2016: AC Milan, buen final para un año de mejora

Anuario VAVEL 2016: Lazio, resurrección con 'Inzaghino' al frente

Anuario VAVEL 2016: Palermo, el caos predestinado

Anuario VAVEL 2016: Juventus, supremacía nacional, retroceso europeo

Anuario VAVEL 2016: Serie B, vuelven viejos conocidos

Anuario VAVEL 2016: Coppa Italia, volver a enamorarse gracias a las sorpresas

Anuario VAVEL 2016: Euro 2016, los penaltis acabaron con la 'Azzurra'

Holanda

El Feyenoord ha puesto fin a la Eredivisie en 2016 como líder en solitario y un amplio margen sobre los equipos que le preceden en la clasificación, Ajax (cinco puntos) y PSV (ocho puntos). Precisamente ambos equipos protagonizaron un final de infarto en la pasada campaña, ya que los de Eindhoven arrebataron el título en la última jornada a los capitalinos. Los de Giovanni van Bronckhorst ya se hicieron con la KNVB al vencer por 2-1 al Utrecht, pero cayeron en la supercopa ante el PSV por 0-1; este 2017 buscarán ampliar sus títulos y de paso quitarse las espinas del año que ya toca su fin.

Anuario VAVEL 2016: Ajax, una nueva historia de amor

Anuario VAVEL 2016: Feyenoord, el equipo que volvió a nacer

Anuario VAVEL 2016: PSV, un año de altibajos

Anuario VAVEL 2016: SVB Vitesse, un año lleno de irregularidades

Anuario VAVEL 2016: AZ Alkmaar, un año notable

Anuario VAVEL 2016: Groningen FC, en busca de la eterna madurez

Anuario VAVEL 2016: Heerenveen, un año repleto de sorpresas

Anuario VAVEL 2016: FC Utrecht, aprobado raspado para un año con altibajos

Anuario VAVEL 2016: PEC Zwolle, un paso para adelante y dos para atrás

Anuario VAVEL 2016: Roda JC, la continua inestabilidad deportiva

Anuario VAVEL 2016: Willem II, miedo por el descenso

Anuario VAVEL 2016: SBV Excelsior, salvarse y crecer

Anuario VAVEL 2016: Go Ahead Eagles, descender no es una opción

MLS

Al otro lado del charco, la temporada concluyó con la Conferencia Oeste erigiéndose como campeona. El Seattle Sounders supo sufrir las acometidas del Toronto FC, protagonizadas en gran medida por Giovinco y Altidore, para alcanzar la tanda de penaltis y en ella sumar el primer título a sus vitrinas. Para llegar hasta la final, los de Washington superaron previamente a Colorado Rapids por 0-1 y 2-1, mientras que los canadienses se vieron obligados a remontar el 3-2 como visitante frente al Montreal Impact, con un 5-2 en el BMO Field.

Anuario VAVEL 2016: MLS, la Conferencia Este más competitiva

Anuario VAVEL 2016: MLS, los campeones son del Oeste

Selección española

Año de transición en el combinado nacional español. 2016 comenzó con Vicente del Bosque al frente y lo cierra con Julen Lopetegui como su sustituto. Estos 365 días han estado marcados sin duda por la eliminación temprana a manos de Italia de la Eurocopa de Francia 2016, campeonato que terminó alzando por primera vez en su historia Portugal. Sin embargo, los internacionales españoles ya piensan en la próxima cita mundialista, que tendrá lugar en 2018 en Rusia y en la que esperan reivindicarse. Las sensaciones con el técnico vasco en el cargo han sido buenas, pero habrá que esperar para ver cómo sigue desarrollándose una selección en la que están coincidiendo nuevos jugadores, como Marco Asensio, con otros que han vuelto a recibir la llamada, como Javi Martínez.

Anuario VAVEL Selección Española 2016: David De Gea, el cambio generacional ha llegado

Anuario VAVEL selección española 2016: Pepe Reina, volvió a aparecer con Lopetegui

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Dani Carvajal, compromiso nacional

Anuario VAVEL selección española 2016: César Azpilicueta, la bala

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Sergi Roberto, la revelación del año

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Javi Martínez, vuelta a la selección con Lopetegui

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Gerard Piqué, un gran año con polémica

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Sergio Ramos, año para mejorar a nivel individual

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Marc Bartra, camino de la titularidad en 'La Roja'

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Jordi Alba, dueño del lateral izquierdo

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Sergio Busquets, en busca de recuperar su nivel

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Andrés Iniesta, la magia no envejece

Anuario VAVEL selección española 2016: Koke, sustituto de Xavi

Anuario VAVEL selección española 2016: Thiago, otro mago de 'La Roja'

Anuario VAVEL selección española 2016: Isco, magia pura

Anuario VAVEL selección española 2016: Nolito, el arte gaditano se afianza

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Vitolo, el mejor año del canario

Anuario VAVEL Selección Española 2016: David Silva, la elegancia española

Anuario VAVEL selección española 2016: Diego Costa, la metamorfosis

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Álvaro Morata, la confianza de un país

Anuario VAVEL Selección Española 2016: España, el ciclo del cambio

Anuario VAVEL selección española 2016: Rubén Blanco, el muro

Anuario VAVEL selección española 2016: Manquillo, búsqueda de continuidad en su carrera

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Jonny, polivalencia al servicio de la sub-21

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Jesús Vallejo, el central del futuro

Anuario VAVEL selección española 2016: José Luis Gayà, rayo de luz

Anuario VAVEL selección española 2016: Saúl Ñíguez, año de ensueño

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Mikel Merino, despunta en la sub-21

Anuario VAVEL selección española 2016: Denis Suárez, ante un gran reto

Anuario VAVEL selección española 2016: Mikel Oyarzabal, ascenso meteórico

Anuario Selección Española VAVEL 2016: Óliver Torres, a Oporto en busca de minutos

Anuario VAVEL selección española 2016: Gerard Deulofeu, máximo goleador de la sub-21

Anuario VAVEL selección española 2016: Iñaki Williams, acecho a la absoluta

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Munir, las ganas de demostrar

Anuario VAVEL Selección Española 2016: Borja Mayoral, el gol en el punto de mira