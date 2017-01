Once de Oro Internacional de VAVEL, tercera semana de enero

Google Plus

Lacazzete celebrando su doblete al OM. Foto: O. Lyon

Regresaron todas las grandes ligas europeas con pocas sorpresas entre los equipos más grandes, pues Juventus, Benfica, Ajax, PSG, Bayern Münich y Chelsea consiguieron ganar sus respectivos partidos.

El RB Leipzig volvió a la senda del triunfo mientras PSV y Arsenal sufrieron de lo lindo para cosechar los tres puntos. El Nápoles y el Mónaco confirmaron su firme candidatura al título mientras el Liverpool y el Sporting CP pincharon y se alejan de la cabeza de sus respectivos campeonatos.

Portero

Joel Robles (Everton - Premier League)

El arquero del Everton fue uno de los protagonistas de la jornada en la Premier League al conseguir dejar su puerta a cero en la victoria frente al Crystal Palace. El español ha recogido el testigo de Tim Howard con confianza y ha conseguido dejar en un segundo plano al consagrado Maarten Stekelemburg, y con las paradas del pasado sábado a Scott Dann y Christian Benteke demostró estar en el mejor momento de su carrera a sus 26 años.

Superadas sus inseguridades por arriba y con reflejos de gato a ras de césped, el de Getafe se ha consagrado como uno de los mejores guardametas de esta Premier League 2016/17.

Foto: Premier League

Defensa

Chris Brunt (West Bromwich Albion - Premier League)

El lateral norirlandés ha regresado de la lesión que le impidió disputar la pasada Eurocopa mejor que nunca.

Los Baggies consiguieron superar con suficiencia por 2-0 al Sunderland en un encuentro donde Brunt hizo el tanto de la jornada. Partiendo desde el costado izquierdo se incorporó para recoger el rechace del poste tras un tiro de Chadli para enviar un misil tierra-aire a la escuadra de la portería defendida por Vito Mannone y cerrar el encuentro.

Pese al gran estado de forma de Allan Nyom ha conseguido mover al camerunés al lateral derecho e instalarse en el zurdo para hacer tres goles y tres asistencias en los poco más de 1300 minutos disputados esta temporada, consagrándose a sus 32 años como una pieza clave en el esquema de Tony Pulis.

Brunt anotando el 2-0. Foto: Premier League

Héctor Moreno (PSV - Eredivisie)

Llegó a la Eredivisie en Agosto de 2015 y desde entonces se ha consolidado en la máxima categoría de los Países Bajos. Además, para su país, es un fijo. Debutó en 2007 y hasta hoy ha vestido la camiseta azteca en más de 70 ocasiones, llegando a anotar dos goles. Con un gol suyo en el ultimo minuto, el pasado domingo, le dio los tres puntos en un partido que se antojaba fatídico ante el Heerenveen. Es el jugador mexicano con más goles a estas alturas de competición en todas las ligas, tras Chicharito. Al margen de todo, hizo un partido muy correcto en líneas defensivas y es sin duda el jefe de la retaguardia de Philip Cocu.

Foto: PSV

Gary Cahill (Chelsea - Premier League)

El ahora capitán del Chelsea ha recogido el testigo de John Terry dentro y fuera del terreno de juego, convirtiéndose en el líder de los Blues que gobiernan con mano de hierro esta Premier League.

En la victoria por 2-0 ante el Hull City del pasado domingo fue el protagonista indiscutido de la tarde. En una nota positiva, consiguió el tanto de la tranquilidad a 10 minutos del final del partido cuando los Tigers aún soñaban con la posibilidad de igualar el encuentro, y en la nota negativa al chocar con Ryan Mason provocándole al ex jugador del Tottenham una fractura en el cráneo que le obligó a ser operado de urgencia.

Titular con Antonio Conte en las 22 jornadas de liga ya suma tres tantos y otros dos en Copa de la Liga, demostrando que además es uno de los mejores activos del Chelsea con su portentoso juego aéreo.

Cahill celebrando su tanto ante el Hull City. Foto: Premier League

Centrocampistas

Gregor Breinburg (NEC Nijmegen - Eredivisie)

El capitán del NEC Nijmegen, Gregor Breinburg, mediocentro de 25 años, parecía que estaba prácticamente atado por LA Galaxy. Así lo afirmaba Kevin Baxter, de Los Ángeles Times: "Él es un buen tipo. Es un líder. Él tiene todo el paquete. No es muy grande, pero él es fuerte. Estoy seguro de que en esta semana se firmará el contrato”.

No hay mejor forma de definir al mediocentro tulipán. Sin embargo, sigue portando el brazalete del NEC y anotó dos tantos la semana pasada desde el punto de penalti, que le sirvieron para darle una victoria balsámicas a los suyos.



Foto: NEC

Hakan Çalhanoglu (Bayer Leverkusen - Bundesliga)

En un Bayer Leverkusen cuestionado y con su referencia en ataque con la pólvora mojada, Hakan Çalhanoglu se presenta como la estrella y el 'héroe' del equipo aspirinero. Un doblete del mediocampista turco (goles en el 36' y en el 89') se sumó al gol inicial del defensa Toprak en el 12' para dejar los tres puntos en el Bay Arena ante el Hertha Berlin, lo que significó una victoria balsámica para los locales que les permite situarse a cinco puntos de Europa League, cuyos puestos ahora mismo ocupan el propio Hertha y el Eintracht Frankfurt. El centrocampista, con nacionalidad turca y alemana, debutó en el Karlsruher de la 2. Bundesliga en el 2011, donde jugó hasta el 2012, cuando el Hamburgo puso los ojos en él. Así, considerándolo una joven promesa del fútbol alemán, fue cedido de nuevo a su club de origen para que fuera cogiendo forma y minutos. De esta manera, volvió al Hamburgo para hacerse con un puesto de titular, y vaya si lo hizo. Su efectividad en los libres directos y su preciso juego de pases hizo que el Leverkusen pagara por él 15.5 millones de euros en el verano de 2014, con el que lleva 18 goles, seis de ellos en la presente campaña, erigiéndose así como uno de los pilares del juego del Bayer Leverkusen.

Çalhanoglu anota el penalti del 2-0 | Foto: Bayer Leverkusen

Juraj Kucka (AC Milan - Serie A)

El gran partido de la jornada de Italia nos iba a dejar varios protagonistas. El primero de ellos fue Juraj Kucka, centrocampista eslovaco del Milan, que cuajó una gran actuación pese a haber tenido unas molestias recientemente. Kucka actuó en el centro del campo junto a Sosa y Pasalic, y pudo marcar el gol que metía a los suyos en el partido en el minuto 37. Fue el primer gol de ‘Kuco’ en San Siro. Pese a su gran actuación individual, el Milan caería ante los de Sarri.

Esta temporada, Juraj Kucka se ha hecho con un hueco en los planes de Vincenzo Montella. El eslovaco suma ya cuatro goles este curso entre el Milan y la selección. Muy intenso, lo cual le ha acarreado sanción por acumulación de tarjetas amarillas, Kucka está mejorando las prestaciones ofrecidas en el Genoa hace dos cursos. A sus 29 años, está muy consolidado y adaptado al fútbol de la Serie A.

Foto: AC Milan

Gabriel Boschilia (AS Monaco - Ligue 1)

El joven jugador guió la victoria de los principes anotando dos tantos que sentenciaron al Lorient. El primero, tras un despeje del portero, el centrocampista en la línea de cal del área pequeña remató con la derecha al fondo de las mallas. El segundo gol, el rival tocaba en su propio campo, el Mónaco robó el balón en tres cuartos dando un pase en profundidad. Este pase fue interceptado pero el rechace fue a parar a las botas de Boschilia que remató con un disparo raso, anotando el segundo para los suyos. El joven jugador perteneciente al Mónaco y que ha sido cedido a varios equipos, esta temporada está proyectando un nivel increíble a pesar de su corta edad. Físico, calidad y técnica definen a este jugador que está en pleno crecimiento.

Foto: AS Monaco

Pizzi (Benfica - Liga NOS)

El mediocampista luso Pizzi consolidó otra extraordinaria actuación en Liga NOS. El internacional por Portugal continúa en racha, fue elegido el mejor jugador de diciembre en la liga y este domingo consiguió un doblete en la victoria del Benfica 4-0 contra el Tondela. Pizzi es un inamovible en el esquema de Rui Vitoria, ha jugado todos los partidos de la temporada, un incansable que parece tener su segundo aire. Suma en esta temporada 31 partidos por todas las competiciones y gracias a su habilidad para pisar ambas áreas, ha conseguido 11 goles.

Foto: Benfica

Delanteros

Robert Lewandoski (Bayern Munich - Bundesliga)

Como viene siendo habitual en los últimos partidos del Bayern, el delantero polaco se proclama como la estrella de su equipo, aunque en el último partido frente al Friburgo también adquirió el papel de salvador, como bien ha hecho también en otros encuentros. Así, Robert Lewandowski hizo que los tres puntos viajaran a Múnich en el último partido contra el Friburgo, donde el ex del Borussia Dortmund, en el 36' y en el 91', salvó una victoria para los muniqueses que les permite seguir con 42 puntos, tres por delante del RB Leipzig, su inmediato perseguidor. Considerado uno de los mejores delanteros en el panorama futbolístico mundial, Robert Lewandowski se ha ganado a pulso ser titular bajo el mando de todos los entrenadores que han dirigido a Lech Poznan (su primer club como profesional y en primera división), Borussia Dortmund, donde terminó de explotar como delantero centro bajo la tutela de un Jürgen Klopp que hizo una plantilla histórica para el club aurinegro, y el Bayern de Múnich, donde, bajo los mandos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, terminó por erigirse como uno de los mejores arietes del mundo del fútbol.

Lewandowski celebra uno de sus goles frente al Friburgo | Foto: FC Bayern

Reza Ghoochannejhad (Heerenveen - Eredivisie)

El punta de origen iraní es a sus 30 años, es un gran experto del fútbol holandés, ya que ha militado en el Heerenveen, Cambuur y Go Ahead Eagles. También conocido como Gucci, se considera un delantero fuerte y rápido a la vez, que ataca muy bien al espacio y a la mínima hace gol. Tras permanecer en las categorías inferiores del Heerenveen y militar en otros equipos neerlandeses o de otros países como Bélgica, Inglaterra, Irán o Qatar, este verano volvió al club donde comenzó en un proyecto muy ambicioso con Streppel al mando. Esta jornada, el artillero albiazul tenía que estar en el Once de Oro VAVEL, gracias a su hat-trick en el Philips Stadion. Tres bonitos tantos, que estuvieron a punto de darle la victoria a su equipo. Sin embargo, los de Cocu lograron remontar en dos minutos. Además, la semana pasada ya hizo un doblete, dándole los tres puntos al equipo del Abe Lenstra Stadion. En cuanto a su campaña en esta Eredivisie 2016-17, el atacante lleva doce goles en 19 partidos, muy buenos números en las fechas disputadas de los Países Bajos.

Fuente: Heerenveen

Esta semana ha dejado muchos otros protagonistas que perfectamente podrían haber entrado en este once de oro, como Diego Costa que en su regreso al once inicial del Chelsea consiguió el tanto que abrió la cuenta ante el Hull City, Lorenzo Insigne, pues el extremo italiano de 25 años cuajó un gran partido nada menos que ante el Milan en San Siro o Mario Manduzkic, que cedió en bandeja el primer tanto de la impotante victoria ante el Lazio. Fernando Llorente fue el protagonista de la histórica victoria del Swansea en Anfield con dos tantos en cuatro minutos para darle un poco más de vida a los cisnes de Paul Clement que hace unas semanas parecían condenados al descenso. Andy Carroll volvió a mostrar su mejor estado de forma con el West Ham haciendo dos de los tres tantos de los suyos en la victoria en el Riverside Stadium ante el Middlesbrough e instala a los suyos cómodamente en mitad de la tabla. Alexandre Lacazette hizo un doblete en el partido de la jornada en Francia para darle los tres puntos a un Lyon que vuelve a acercarse a los puestos de cabeza condenando al Marsella a no disputar competición europea el año próximo.