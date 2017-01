Once de Oro Internacional de VAVEL, cuarta semana de enero

Once de Oro de Internacional VAVEL

En esta jornada futbolística de finales de Enero, en los países extranjeros han destacado una multitud de jugadores que han aportado mucho a sus respectivos clubes. Los países que forman este once y que se encuentran en VAVEL Internacional son: Francia, Holanda, Italia, Inglaterra, Alemania y Portugal.

En Inglaterra, se ha vivido un caso particular, ya que no se disputó jornada de Premier League. Sin embargo, si ha habido FA Cup, donde se ha producido la sorpresa del fin de semana, la eliminación del Liverpool por el Wolverhampton en Anfield. El once está compuesto por jugadores expertos, otras jóvenes promesas o futbolistas que han militado en algún equipo de España. Sea como fuere, muchos son los jugadores que han destacado en esta jornada de fútbol más allá de las fronteras españolas, pero tan solo se puede elegir a once.

Portero

Stefano Sorrentino (Chievo Verona, Serie A)

En una jornada de sorpresas en la Serie A, donde Milan, Nápoles, Roma, Fiorentina y Lazio no ganaron, había que buscar razones. En el partido del Lazio la encontramos rápidamente: Stefano Sorrentino. El veterano portero cuajó una magnífica actuación a sus 37 años en la victoria del equipo veronense por un gol a cero en su visita al Stadio Olimpico. Sorrentino detuvo con acierto todas las jugadas de peligro del Lazio, encarnadas en Djordjevic, Felipe Anderson y Lulic. El arquero italiano fue realmente el ‘MVP’ de un partido que acabó con victoria visitante por la mínima, gracias al gol de Inglese en el último minuto del encuentro.

Stefano Sorrentino se ha hecho con la portería del Chievo gracias al buen nivel demostrado. De hecho, ha disputado absolutamente todos los minutos tanto en Serie A como en Coppa este curso, sin dejar opciones a los Bressan, Seculin o Confente. Si el equipo marcha undécimo, en una posición relativamente cómoda, es gracias a sus actuaciones. Tras ser el héroe de la permanencia palermitana, Sorrentino cambió Palermo tras cuatro temporadas para volver a casa. Una gran decisión para todas las partes implicadas.

Sorrentino. Foto: Chievo Verona

Defensas

Kevin Malcuit (Saint-Étienne, Ligue 1)

Este jugador de veinticinco años nació en Francia. Juega como lateral derecho aunque es muy versátil y puede jugar también en la banda izquierda e incluso de extremo, gracias a su velocidad y a su calidad. Esta temporada se ha hecho con un hueco en el once inicial gracias a estas virtudes citadas anteriormente, junto con, fuerza y lucha le hacen un jugador potente.

Esta jornada ha mantenido su nivel ayudando a su equipo, el Saint Etienne, a dejar su portería a cero. Siempre rápido al cruce, generoso en las ayudas y su excelente posición táctica le han reportado sumar a su equipo tres puntos más que son claves.

Malcuit. Foto: Saint-Etienne

Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund, Bundesliga)

De nuevo erigiéndose como un pilar fundamental en la defensa del Borussia Dortmund. El central griego hace olvidar por completo el legado de Mats Hummels a base de buenas actuaciones; entre otras, la del pasado fin de semana contra el Mainz, donde el conformismo del Borussia Dortmund con el tempranero gol de Pierre-Emerick Aubameyang hizo que Sokratis tuviera que emplearse a fondo en labores defensivas para contrarrestar las ocasiones que el Mainz estaba llevando a la portería de Roman Weidenfeller (1-1) Como ya se ha mencionado antes, Sokratis está empezando a dejar en el olvido la labor que Mats Hummels, traspasado este verano al Bayern de Múnich, ejercía en la línea defensiva de Thomas Tuchel y de Jürgen Klopp en su momento.

Desde que llegara el 1 de julio de 2013 a la disciplina del Borussia Dortmund, Sokratis pasó la mayoría del tiempo a la sombra de la pareja Subotic-Hummels; tras la lesión grave del primero, el defensa internacional con Grecia aprovechó su momento y así lo corroboran sus 143 partidos y cinco goles en el club.

Sokratis. Foto: BVB

Fábio Cardoso, (Vitória de Setúbal, Liga NOS)

El joven defensa portugués de 22 años fue uno de los nombres propios esta semana en la liga del fútbol luso, tuvo la misión de enfrentar a la delantera más potente del torneo. Benfica visitó este lunes al Setúbal con la marca de haber anotado en todos y cada uno de los juegos esta temporada, pero enfrente se toparon con muro en Cardoso y Venancio, quienes mantuvieron el cero en puerta. Fábio, sobresalió entre todos; inició su carrera precisamente en las inferiores del Benfica y se le presentaba un escaparate excepcional para mostrar su calidad.

Estuvo preciso en todas sus intervenciones del juego, controló en todo momento a Mitroglou y Jonás, ganó todos los duelos por alto y no cometió faltas. Esta temporada, el defensa ha cubierto 14 juegos en liga, se ha hecho presente en el marcador en un ocasión, sólo tiene una amarilla en todo el torneo, por lo que muestra sobriedad y rapidez al momento de anticiparse. Sin duda está completando una buena temporada que llamará la atención de otros equipos.

Cardoso. Foto: Vitória de Setúbal

Centrocampistas

Bastian Schweinsteiger (Manchester United, FA Cup)

El centrocampista alemán volvió a ser protagonista tras mucho tiempo con el Manchester United en la victoria por 4-0 ante el Wigan en el partido de la cuarta ronda de la FA Cup. Un centro suyo medido a la cabeza de Marouane Fellaini antes del descanso sirvió para que los Red Devils abriesen la cuenta.

En el minuto 81, puso el 4-0 definitivo en el marcador con un precioso tanto de media chilena y le demostró a José Mourinho que puede seguir confiando en él si le necesita, especialmente en este mes de febrero donde vuelve la UEFA Europa League y la final de la Copa de la Liga, por lo que la acumulación de partidos le puede devolver al once titular.

Schweinsteiger. Foto: Manchester United

Lars Stindl (Borussia Monchengladbach, Bundesliga)

Stindl de nuevo salió al rescate de los suyos. Y es que el mediocampista con el dorsal 13 a la espalda completó una fantástica actuación frente al Bayer Leverkusen el pasado fin de semana, ya que inició, con su doblete particular, el camino de la remontada en el Bay Arena, la cual sería culminada por Raffael (2-3). De esta manera, la sobresaliente aportación goleadora de Stindl hizo que el objetivo de los puestos europeos esté más cerca, ya que el conjunto aspirinero aprovechó la derrota del Hertha en esta jornada.

Lars Stindl llegó la temporada pasada a la disciplina de los 'potros' y va evolucionando a pasos agigantados. Procedente del Hannover 96 a cambio de tres millones de euros, el centrocampista austriaco ya se ha consagrado como capitán del Gladbach tras la retirada de Martin Stranzl, por lo que ahora es él quien debe llevar los galones en el mediocampo del nuevo Gladbach, entrenado por Dieter Hecking.

Stindl. Foto: Gladbach

Naby Keita (RB Leipzig, Bundesliga)

Una tarea silenciosa, casi invisible, imperceptible para la mayoría. Así es la labor de Naby Keita, jugador guineano del Leipzig que, como muchos otros en su misma posición, no tiene mucha repercusión, ya que no aporta muchos goles (aunque esta temporada tiene cuatro tantos en su haber).

En el último partido, ante otra revelación de la Bundesliga esta temporada, el RB Leipzig venció por dos goles a uno al Hoffenheim, donde los dos goles de los toros rojos, de Werner (38') y de Sabitzer (77'), fueron gracias a sendas asistencias de Naby Keita, que se está destapando como asistente esta temporada, con un total de cinco. Gracias a su actuación la temporada pasada en el RB Salzburgo (cuya marca también patrocina a su actual club y donde fue dos veces campeón de la liga y la copa de Austria), Keita fichó por el club alemán, equipo en el que se ha consagrado como un pilar para el mediocampo del técnico Hassenhüttl, quien ha depositado su confianza en el mediocampista africano para liderar la fuerza del centro del campo del actual segundo clasificado de la Bundesliga.

Keita. Foto: RB Leipzig

Mitchell Paulissen (Roda JC, Eredivisie)

Se trata de un jugador que juega caído a la banda derecha, un medio que es muy peligroso en la parcela ofensiva, pero que aporta mucho en tareas de la zaga. Toda una vida ligada a la Roda JC, salió de la cantera de Kerkrade y su única experiencia fuera del conjunto aurinegro, fue su cesión por seis meses en el VVV Venlo.

Paullissen se encuentra en el "Once de Oro" de esta semana, gracias a sus dos tantos en la victoria de la Roda JC por 4 goles a 0, ante el Excelsior. Una victoria que vale como balón de oxígeno al cuadro de Anastasiou de cara a conseguir el objetivo de la salvación.

Paulissen. Foto: Roda JC

Delanteros

Theo Walcott (Arsenal, FA Cup)

Theo Walcott regresó a St. Mary's para vestirse de héroe. El extremo de 27 años comenzó la temporada haciéndose importante en los planes de Arsene Wenger en la que parecía sería su última oportunidad para brillar con el Arsenal. Una lesión le ha tenido de baja los últimos dos meses y el pasado sábado en su vuelta a la titularidad demostró estar mejor que nunca.

Hizo un hat-trick en la aplastante victoria por 0-5 ante el Southampton, los tres últimos tantos del partido y ya deja su marca en 14 en todas las competiciones. Walcott no ha perdido el olfato goleador y puede terminar siendo muy importante para las aspiraciones de los Gunners en estos meses finales de temporada

Walcott. Foto: Arsenal

Nicolai Jorgensen (Feyenoord, Eredivisie)

Jorgensen es el jugador referencia en la punta de ataque en el conjunto de Gio Van Bronckhorst. Se trata de un punta denés de gran complexión y muy espigado, llegó enn verano de 2016 a De Kuip procedente del Copenhague. Su temporada en los Países Bajos, no puede ser mejor, ya que hasta el momento, es el máximo goleador de la Eredivisie con 14 goles.

Esta semana se encuentra en este once, debido a su doblete el pasado domingo en la victoria de su equipo por 4 a 0 ante el NEC Nijmegen. Dos goles en los minutos finales para ampliar la goleada y la superioridad del Feyenoord en todo el partido. Lo que parece claro, es que Nicolai no será la única vez que aparezca en esta sección, ya que su capacidad goleadora es espectacular.

Jorgensen. Foto: Feyenoord

Gelson Martins (Sporting CP, Liga NOS)

El extremo portugués ha sido de los pocos jugadores que se salvan de la pobre temporada del Sporting de Portugal. Semana a semana el jugador portugués destaca en su club y ha sabido convivir con la de rumores en su entorno debido a su calidad, habilidad y electricidad.

Este fin de semana estuvo desatado, endiablado por el costado derecho; despedazo la defensa del Paços de Ferreira en la victoria de su equipo 4-2. La joya portuguesa colaboro con un gol, una asistencia y un sin fin de dolores de cabeza para sus rivales. Gelson llegó a cinco goles esta temporada y uno de los responsables directos de que su compañero Bas Dost sea la bota de oro hasta el momento en liga NOS.