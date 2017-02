Once de Oro Internacional de VAVEL, tercera semana de febrero

Google Plus

Dybala abraza a Higuaín | Foto: Juventus

La alineación elegida para los once héroes que han llevado a sus equipos a la victoria gracias a sus magníficas actuaciones individuales es la clásica 4-3-3 compuesta por una mezcla de jugadores de las ligas francesa, holandesa, inglesa –divisiones inferiores incluidas al haber FA Cup-, alemana, portuguesa e italiana para el deleite del gran público.

Portero

Rui Patrício, Sporting CP (Liga NOS)

Hablar de Rui Patrício es hablar de seguridad en el arco, de hablar de un campeón de Europa, de un portero veterano, pero que cada semana muestra la ambición de sobresalir como el primer día. Este fin de semana fue especial porque llegó a 400 apariciones como portero del Sporting y lo celebró de la mejor manera, fue el jugador del partido en el que su equipo derrotó por la mínima 1-0 al Río Ave y donde el arquero detuvo todo, entre ellas cuatro pinceladas en los primeros 15 minutos. Un portero solvente, de calidad comprobada y que este fin de semana sobresalió sobre el resto.

Rui Patricio | Foto: Sporting CP

Defensas

Nick Viergever, Ajax (Eredivisie)

Aunque a menudo se infravaloran sus actuaciones, Nick Viergever cautivó a todos el pasado domingo. Con la lesión de Daley Sinkgraven, Viergever fue elegido para ocupar la posición de lateral izquierdo, posición que, aunque le era desconocida, consiguió hacerla suya en menos de 90 minutos.

Tras participar de primera mano en la jugada del gol, Viergever demostró una vez más su buena concentración, su seguridad a la hora de sacar balones desde atrás, y su sangre fría al tomar decisiones. En numerosas ocasiones se incorporó al ataque tras haber avanzado desde su posición, dejando atrás a una gran cantidad de rivales. La conclusión es clara, Nick siempre brilla, ya sea como defensa central o lateral.

Viergever | Foto: Ajax

Felipe, FC Porto (Liga NOS)

El defensa brasileño de 27 años está realizando una extraordinaria temporada, al igual que toda la defensa dragona. Sin embargo, Felipe es un caballo de hierro, ha disputado todos los minutos de la temporada liguera, 1980, y junto con Marcano lidera una defensa de calidad mundial.

A pesar de no ser una joven promesa, en verano será objeto de deseo de varios equipos de ligas con mayor nivel. Esta semana volvió a sobresalir con una soberana actuación en el centro de la zaga de su Porto, es cierto, jugaron contra el último de liga NOS, pero cumplió en las intervenciones que tuvo y fue valorado el mejor en la defensa. La delantera de Tondela no tuvo opciones ante tal muro, ganó seis de siete duelos disputados y mostró siempre anticipación y atino.

Felipe festejando | Foto: Porto

Shaun Cummings, Millwall (FA Cup)

El lateral internacional por Jamaica no está siendo indiscutible en los planes de Neil Harris, que como dijo antes del encuentro ante el Leicester City, sabía que su Millwall tiene como objetivo prioritario este curso dejar la League One. En un equipo mezcla de titulares y suplentes, el campeón de la Premier League cayó ante el infernal ambiente que generaron los asistentes a The Dean y dieron alas a los suyos que jugaron con diez hombres toda la segunda mitad. La potencia de Cummings para incorporarse y con su pierna izquierda consiguió batir a Zieler para hundir un poco más al Leicester en la miseria.

Cummings, serio aunque emocionado | Foto: FA

Sean Raggett, Lincoln City (FA Cup)

La FA Cup está llena de historias increíbles, y la del Lincoln City es una de las más bellas de todas. Los Imps se han convertido en el primer conjunto de Non-League en más de 100 años en llegar a unos cuartos de final de la competición más antigua del mundo, y lo hicieron superando a un conjunto de la Premier League en su propio estadio.

Ni Chelsea ni Leicester ni Liverpool han conseguido sacar una victoria de Turf Moor, y los de Danny Cowley se llevaron la eliminatoria al superar por la mínima al Burnley con un tanto en el minuto 87 de cabeza del central de 23 años. Raggett mantuvo a raya a los experimentados Sam Vokes y Andy Gray y demostró la misma contundencia en el área contraria para hacer un gol histórico.

Raggett, héroe en Inglaterra | Foto: FA

Centrocampistas

Davy Klaassen, Ajax (Eredivisie)

"Si juegas como Davy lo ha hecho, se te permite fallar un penalti". Eso fue lo que dijo Peter Bosz, entrenador del Ajax, tras el encuentro contra el Vitesse. Razón no le falta, pues Davy Klaassen fue, sin ningún tipo de duda, el hombre del partido. A pesar de que falló el penalti que podía haber supuesto una ventaja de dos goles, se encargó de iniciar la jugada que acabaría con su propio gol.

Klaassen luchó con todo cada uno de los balones que tenía a su alcance, creando jugadas que podrían haber acabado con la pelota en el fondo de la red. Tras el pitido que indicaba el final del partido, Davy sacó todo lo que llevaba dentro con un grito que irradiaba felicidad y emoción. Al final, lo que todos dicen es verdad, y es que Davy Klaassen es el perfecto capitán.

Davy Klaassen, el gran capitán | Foto: Ajax

Radja Nainggolan, AS Roma (Serie A)

Tras la aplastante victoria frente al Villarreal en Europa League el Roma se enfrentaba al Torino de Sinisa Mihajlovic y el equipo hizo un partido magnífico, digno de que jugadores como Dzeko, Salah o Strootman pudieran entrar a este once, pero el elegido ha sido el belga Nainggolan.

Es de los jugadores más en forma de la plantilla y frente al Torino parecía que hubiese varios Radjas por el campo, ya que cubría el terreno de juego al completo sabiendo alternar entre juego defensivo y juego de ataque, culminando su actuación con una asistencia –la del primero- y un gol –el último- para acabar con el 4-1 definitivo para los de Spalletti.

Nainggolan arengando a sus compañeros | Foto: Roma

Emil Forsberg, RB Leipzig (Bundesliga)

Emil Forsberg es una pieza clave en la nueva revelación en la que se está convirtiendo el RB Leipzig, que, tras finalizar la jornada del pasado fin de semana, sigue siendo segundo clasificado en la máxima competición liguera del fútbol alemán. Quizás en una de las salidas más difíciles a priori para los 'Toros Rojos', el talento y la calidad de Forsberg se hizo notar en el Borussia Park con un gol y una asistencia a su compañero Werner para ganar por la mínima a un rival muy complicado.

El centrocampista nórdico llegó al fútbol alemán procedente del Malmö en 2014; desde que llegara a un Leipzig que por aquel entonces militaba en la 2. Bundesliga, el jugador fue poco a poco erigiéndose como una pieza clave dentro del esquema de Hasenhüttl y, por supuesto, del ascenso a primera división y del magnífico momento que vive ahora la ciudad de Leipzig con su equipo.

Forsberg liderando a su equipo | Foto: RB Leipzig

Delanteros

Harry Kane, Tottenham (FA Cup)

El domingo entró en juego el Tottenham y lo hizo con el recuerdo aún fresco en la memoria de lo ocurrido a algún club de Premier League que pasó a ocupar las portadas de los diarios deportivos por los motivos equivocados. Mauricio Pochettino dispuso de un once casi de gala para saltar a Craven Cottage, un estadio que ha vivido tardes históricas en la Premier League y que ahora está condenado desde hace años a ver fútbol de Championship.

Slavisa Jokanovic está centrado en meter a los suyos en los puestos de play-off y por eso sacó un equipo con algunos de los menos habituales, los Spurs pudieron oler la sangre desde lejos. Harry Kane consiguió los tres tantos del partido y silenciar a todos sus críticos, aquellos que aseguraban que desde su lesión de rodilla de hace unos meses no había vuelto a ser el mismo. Este hat-trick servirá también para dar moral a un equipo que este jueves deberá remontar una eliminatoria ante el Gent en la UEFA Europa League, aunque con Kane en sus filas, todo es posible.

Harry Kane, trío de goles | Foto: FA

Javier “Chicharito” Hernández, Bayer Leverkusen (Bundesliga)

El 'Chícharo' ha vuelto. Tras una sequía goleadora desde luego preocupante, el delantero mexicano ha resurgido de sus cenizas en forma de gol, de manera que ya lleva cinco goles en los últimos tres partidos -un gol frente al Gladbach y dos en los enfrentamientos frente a Eintracht y Augsburgo-.

Precisamente ante el último equipo, gracias a la asistencia de Bender y a una jugada personal, anotó su segundo doblete consecutivo que hizo firmar los tres puntos en Augsburgo el cual le hace colocarse a tan sólo cuatro puntos de puestos europeos. Será vital para el equipo aspirinero que 'Chicharito' vuelva por sus fueros para volver a ser la estrella del equipo tras la baja por sanción de Çalhanoglu.

Chicharito h avuelto | Foto: Bayer Leverkusen

Paulo Dybala, Juventus (Serie A)

Omnipotente y omnipresente se halló el joven talento argentino frente al Palermo de Diego López en un partido que dominó el conjunto dirigido por Allegri de principio a fin, comenzando el partido con un tiro al palo que sería el aviso de que la bestia iba a ser liberada para desgracia de los de rosaneri a pesar de la inusual formación que presentaba el conjunto bianconero.

Marcó un doblete con goles de bonita factura -golazo de falta incluído- y dio un pase de gol para que su compatriota y compañero en la delantera juventina Gonzalo Higuaín cuajase otra gran actuación individual aunque no a la altura de la del talento sudamericano.