Resumen de la jornada 21 de la Süper Lig 2017

Foto de bjk.com.tr

Las águilas negras se consolidan en primera posición tras un nuevo tropezón de sus tres perseguidores.

Basaksehir 0-0 Gaziantepspor

La revelación de la temporada recebía en casa al colista de la liga, por lo que debía ganar para seguir peleando por el campeonato. Los visitantes venían de ganar tras encadenar nueve derrotas consecutivas.

Partido con opciones para ambos equipos aunque en la primera mitad el dominio fue local. Pektemek tuvo la opción de marcar a los pocos minutos pero se lió con el balón y lo acabó perdiendo. Basaksehir lo intentaba sobretodo en jugadas de estrategia y balones aéreos, y precisamente la oportunidad más clara llegaría al saque de un córner, el balón quedo muerte y Mossoro de volea no pudo convertir la oportunidad. Los visitantes solo dispararon una vez en la primera parte, pero ese tiro fue una ocasión muy clara ya que en una contra Ghilas se plantó solo delante de Babacan, pero definió desviado. Al borde del descanso Pektemek tuvo la última de los primeros 45 minutos, pero su disparo se estrelló en el palo.

En la segunda mitad el partido se abrió más, debido a que Basaksehir tenía que arriesgar más para conseguir la victoria. Mossoro de nuevo tuvo la primera, pero hoy no estaba acertado y su disparo no vio ni puerta. Los locales reclamaron penalti por unas manos dentro del área del Gaziantepspor, pero el colegiado no señaló la infracción. Belozoglu con un disparo lejano estuvo muy cerca de dar el ansiado gol al Basaksehir, pero su tiro salió a centímetros del palo.

Foto de ibfk.org

Rizespor 1-1 Galatasaray

0-1 Podolski 23’

1-1 Cek 75’

Los leones, tras la debacle en casa en la jornada pasada estrenaban nuevo entrenador, Tudor, que esperaba empezar con una victoria ante un rival que pelea por alejarse del descenso.

El efecto Tudor parecía notarse, ya que Podolski adelantó a los leones tras la asistencia de Josué, 0-1. Galatasaray dominaba la posesión, pero no hubo ninguna oportunidad más para ambos equipos en una primera parte muy aburrida.

El árbitro anuló un gol por un inexistente fuera de juego de Josué al comienzo de la segunda mitad, lo que indignó a los visitantes, hasta la cuenta oficial del Galatasaray protestó la mala decisión del colegiado después del partido. Los leones no cerraban el partido y Rizespor cada vez se acercaba más a la portería de Muslera. A 15 minutos del final, Cek, de falta directa, puso el empate en el marcador, 1-1. Galatasaray pudo llevarse la victoria, pero Yasin, solo, de cabeza dentro del área pequeña la mandó fuera. Muslera también evitó el gol en una contra de los locales.

Foto de galatasaray.org

Fenerbahçe 0-0 Kasimpasa

Tras caer en Rusia el jueves, los canarios buscaban el consuelo de la liga ante un equipo que venía de endosarle un 4-0 al Basaksehir.

Algunas rotaciones en el once de Fenerbahçe que acabarían notándose. Los canarios empezaron buscando el gol con tiros lejanos de Topal y Souza, pero ambos no estuvieron acertados. Tras una jugada por banda Castro pudo marcar, pero mandó su disparo fuera. Ninguna ocasión clara de peligro, y el partido parecía cada vez más atascado para Fenerbahçe.

Kasimpasa empezó avisando en la segunda mitad con una contra peligrosa, pero no consiguió materializar la ocasión. Los visitantes cada vez apretaban más y obligaban a Demirel a salvar a su equipo en varias ocasiones. Al final del partido Fenerbhaçe volvió a intentarlo pero la jugada más peligrosa fue de Salih y su disparo salió desviado, a parte el árbitro había anulado la jugada por falta. Partido con pocas ocasiones y nuevo paso atrás de Fenerbahçe en la lucha por la liga.

Foto de fenerbahce.org

Besiktas 3-1 Akhisar Belediye

1-0 Tosun 13’

2-0 Talisca 27’

3-0 Nukan 69’

3-1 Adin 81’

Besiktas, después de sentenciar su eliminatoria europea en Israel, trataría de seguir con su solvencia en casa ante Akhisar, un equipo que la temporada pasada se llevó los tres puntos en su visita a las águilas.

El partido empezó con polémica, ya que el árbitro no señaló un claro penalti sobre Ozyakup. Cenk iba a hacer el primero para los locales después de un centro perfecto de Quaresma desde la derecha, 1-0. A la media hora de partido, Talisca iba a hacer gala de su mejor baza. Un balón muerto al borde del área, y el jugador brasileño enganchó un disparo imparable para hacer el segundo, 2-0. Babel pudo aumentar el marcador tras una jugada con caño incluido de Quaresma, pero su tiro salió centrado. Hurmaci tuvo una de las pocas opciones visitantes, pero delante de Fabricio disparó alto.

La segunda parte siguió con el mismo guión, aunque Besiktas no apretaba tanto como en la primera mitad. En una jugada donde hubo hasta tres disparos claros el gol lo iba a acabar haciendo Nukan de cabeza, para sentenciar el partido, 3-0. Quaresma tuvo en sus botas el cuarto pero no estuvo acertado en el uno contra el portero. Adin hizo el del honor para su equipo a diez minutos del final.

Foto de bjk.com.tr

Otros resultados:

Kayserispor 2-0 Bursaspor

Antalyaspor 1-0 Karabukspor

Genclerbirligi 2-0 Konyaspor

Adanaspor 1-5 Osmanlispor

Trabzonspor X-X Alanyaspor

Otros datos:

LIDER DE LA LIGA: Besiktas JK (47 puntos)

COLISTA DE LA LIGA: Gaziantepspor (15 puntos)*

MÁXIMO GOLEADOR: Tosun (Besiktas) 16 goles.

MÁXIMO ASISTENTE: Sneijder (Galatasaray) 11 asistencias.

*Con un partido menos