Once de oro Internacional de VAVEL, cuarta semana de febrero

Consigli, Glik, Depay y Kane son algunos de los protagonistas del Once de Oro de Internacional de VAVEL / FOTO: fotomontaje

Grandes actuaciones. Paradas maravillosas. Goles. Regates. Jugadas inverosímiles. Todo esto es lo que se ha podido ver en las diferentes ligas internacionales de futbol. Los protagonistas de estas acciones son los que conforman el Once de Oro de Internacional de VAVEL. En Italia, por ejemplo, Andrea Consigli evitó una goleada del AC Milán. En Portugal, Iván Marcano y Yacine Brahimi fueron los más destacados de la victoria del FC Porto ante el Boavista (0-1). Marcano lo fue por su gran consistencia y seguridad en el eje de la zaga portuguesa; mientras que Brahimi fue un dolor de cabeza para toda la defensa rival.

Pero la cosa no se acaba aquí, Kamil Glik, Matthijs de Ligt y Patrick Van Aanholt se erigieron como los mejores defensores. De hecho, el joven De Ligjt se convirtió en el sexto jugador más joven del Ajax en marcar un gol en la Eredivisie. Solo por esto ya se merece formar parte de este once. En la delantero, tres jugadores que habitualmente se encuentran entre los más destacados: Lewandowski, Kane e Ibrahimovic. Éste último dándole, además, a su equipo un título.

Estos son los once elegidos para conformar el Once de Oro Internacional de VAVEL:

Portero

Andrea Consigli, Sassuolo (Calcio - Italia)

El portero del Sassuolo siempre suele dejar pinceladas de su calidad en cada partido, pero el pasado domingo frente al AC Milán de Montella logró convertirse en un muro, prácticamente, infranqueable. Sacó varios balones a Suso y Deulofeu y no concedió ninguna oporunidad de remate en los saques de esquina a los que no llegaba su defensa. El único borrón de su partido fue el penalti no detenido a Bacca, ya que pese a que el portero italiano se lanzó hacia el sitio correcto, el balón tocó dos veces en el colombiano y desvió su trayectoria inicial, haciendo imposible la parada del meta transalpino.

Andrea Consigli agradece el apoyo de su afición al término del partido ante el AC Milán / FOTO: sassuolocalcio.it

Defensas

Matthijs de Ligt, Ajax (Eredivisie - Holanda)

Y cuando el Ajax se estaba ahogando, una brillante estrella aterrizó con una seguridad asombrosa ante los miles de ojos que estaban presenciando el duelo entre el Ajax y el Heracles en el Amsterdam Arena. Matthijs de Ligt, con aún 17 años y una sonrisa imborrable en su cara de niño, salió dispuesto a rescatar a su equipo, que empataba 1-1 al término de la primera mitad. Hizo suya la defensa, demostrando que la edad es sólo un número, y que el trabajo duro tiene su recompensa.

Poco tiempo después de su espectacular entrada, y tras un córner botado por Hakim Ziyech, de Ligt saltó en busca de alcanzar un sueño. Y lo alcanzó. Matthijs corrió al encuentro de Ziyech, mientras que todos sus compañeros celebraban lo que acaba de conseguir el prodigio de la cantera del Ajax. Tras una semana perfecta con el AjaxO19 y el Jong Ajax, ahora estaba tirando del carro del primer equipo, consiguiendo poner el marcador a su favor. A partir de ahí, el equipo despertó y llegaron dos goles más, pero nadie pudo olvidarse de la hazaña que había conseguido el bueno de Matthijs, que se acababa de convertir en el sexto jugador del Ajax más joven de la historia en marcar un gol en la Eredivisie. Aunque en total fueron cuatro goles, de Ligt fue el que consiguió devolver la ilusión a sus compañeros, la fuerza necesaria para remontar. Y remontaron, y si finalmente ganan la Eredivisie, todos, absolutamente todos, se volverán a acordar de lo que hizo Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt acabó así de contento el encuentro ante el Heracles / FOTO: ajax.nl

Iván Marcano, FC Porto (Liga NOS - Portugal)

El defensa de 29 años volvió a ser el mejor de su equipo en la victoria 1-0 ante el Boavista en el Estádio do Bessa. El español lució a punto, estuvo siempre oportunista en la anticipación, correcto en el corte y atento en anular cualquier acercamiento rival a la portería de su compatriota Iker Casillas. Iván Marcano se convertido, jornada tras jornada, en el gran líder de la zaga dragona, la misma que ahora mismo luce impenetrable e invencible en Portugal.

Y este domingo no fue una excepción. El defensor frenó con gran autoridad y superioridad a toda la delantera de las panteras del Boavista. Su compañero de zaga, Felipe, estaba sancionado, por lo que la responsabilidad total cayó en él. Pero pese a esto, Iván Marcano volvió a completar un gran partido ayudando, además, a dejar la portería a cero. Es ya la decimocuarta jornada que el FC Porto consigue acabar un encuentro sin recibir ni un solo gol. Y gran parte del mérito es, sin duda, de Marcano.

Iván Marcano se ha convertido en el líder de la defensa dragona / FOTO: fcporto.pt

Kamil Glik, AS Mónaco (Ligue1 - Francia)

Este fin de semana, ante el EA Guingamp, el defensa polaco volvió a demostrar el porqué se ha convertido en el líder de la defensa monegasca. Colocación, anticipación, concentración, liderazgo y gol. Mucho gol. De hecho, en su visita al Stade Municipal du Roudourou, Glik volvió a ver puerta, marcando el tanto inicial de su equipo en la victoria por 1-2. Es más, no solo avanzó a su equipo sino que, en todo momento, mostró su mejor versión. No dejó que el rival se acercara a la portería de Subasic y encadenó, una jornada más, una actuación de sobresaliente.

Es difícil encontrar en un defensa los números que acumula Glik hasta la fecha. Con 27 jornadas disputadas, el central de 29 años ya ha marcado siete goles, siendo así el defensor que más goles ha marcado esta campaña. Además, Leonardo Jardim tiene depositada en él una confianza absoluta, y muestra de ello son los 38 partidos que ha jugado y los más de 3360 minutos que ya sumó en sus piernas. Kamil Glik es como el vino, a cada año que pasa, mejor está.

Kamil Glik celebra su gol ante el EA Guingamp (1-2) / FOTO: asmonaco.com

Patrick Van Aanholt, Crystal Palace (Premier League - Inglaterra)

El lateral holandés volvió a demostrar ante el Middlesbrough porqué es uno de los futbolistas más cotizados en su posición en la Premier League. Con su solitario tanto consiguió los primeros tres puntos de Sam Allardyce como técnico del Crystal Palace y ya suma cuatro tantos este curso.

Sus incorporaciones por la banda fueron un constante dolor de cabeza para los defensores del Boro que ahora se ven arrastrados a la lucha por evitar el descenso, pues ya están con 22 puntos empatados con los Eagles, último conjunto en puestos que les haría perder la categoría.

Patrick Van Aanholt celebra, junto a Cabaye, el gol de la victoria de su equipo ante el Middlesbrough / FOTO: premierleague.com

Centrocampistas

Radja Nainggolan, AS Roma (Calcio - Italia)

El centrocampista belga del AS Roma ya apareció en este mismo once la semana pasada. Pero es que siete días después, el jugador volvió a realizar una actuación sobresaliente con su equipo. Ante el Inter de Milán, Nainggolan volvió a hacer méritos para estar entre los mejores del fin de semana. El belga se está convirtiendo en un hombre clave en el esquema táctico del técnico Spalleti. Gracias a él, el AS Roma se llevó un meritorio triunfo en su visita al Giuseppe Meazza.

En el complicado partido ante el enrachado Inter de Stefano Pioli fue él mismo el que se encargó de la descongestión del juego la cual culminó con un doblete. Lleva tres goles y dos asistencias en dos jornadas, esos números bien merecen un puesto en el once de oro internacional.

Radja Nainggolan se está convirtiendo en un jugador clave para el juego del AS Roma / FOTO: asroma.com

Yacine Brahimi, FC Porto (Liga NOS - Portugal)

El extremo argelino está retomando un nivel extraordinario de campaña. Después de la decepcionante actuación que tuvo su selección en la Copa de África, Brahimi quiere canalizar toda su voluntad y fútbol al servicio del FC Porto. Este fin de semana regresó el viejo Brahimi; aquel extremo electrizante y efervescente que desborda, regatea y asiste con elocuencia a sus compañeros delanteros.

En el último encuentro liguero ante el Boavista, la defensa del conjunto local quedó confundida con la fulgurante actuación del africano. A lo largo de los primeros 45 minutos, su costado fue un acceso claro y directo para que Brahimi hiciera de las suyas. Su atrevimiento fue, sin duda, una de las claves del buen partido del FC Porto.

Con el triunfo 0-1 ante el Boavista, los de Nuno acumulan 20 partidos ligueros sin perder. La solidez defensiva –liderada por Iván Marcano– junto a los destellos de los extremos como Brahimi están siendo determinantes en esta gran racha.

Yacine Brahimi fue un dolor de cabeza para toda la defensa del Boavista (0-1) / FOTO: fcporto.pt

Memphis Depay, Olympique Lyonnais (Ligue1 - Francia)

Fue una de las grandes apuestas del Olympique Lyonnais. Tras su mala experiencia en las filas del Manchester United, Memphis Depay decidió cambiar de aires y fichó por el conjunto francés. En sus primeras apariciones, el centrocampista holandés dejó destellos de su enorme calidad pero, quizás, fue ante el FC Metz (5-0) este pasado fin de semana cuando los aficionados del Lyon pudieron ver la mejor de las versiones del jugador.

En los primeros 45 minutos, Depay protagonizó la gran mayoría de las jugadas de ataque de su equipo. Sus internadas eran un quebradero de cabeza para la defensa del Metz, que no conseguían pararlo de ninguna manera. El primer gol fue de oportunista. Remate de Lacazatte, balón despejado por el portero, toca en el palo y tras los dos rechaces, Depay solo tuvo que empujarla al fondo de la red. El segundo vino tras un disparo cruzado en el que el guardameta no pudo hacer nada.

Memphis Depay marcó dos tantos en la victoria de su equipo ante el FC Metz (5-0) / FOTO: olweb.fr

Delanteros

Robert Lewandowski, Bayern de Múnich (Bundesliga - Alemania)

Como viene siendo habitual en los últimos partidos del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski se está conviertiendo en la gran estrella del conjunto bávaro. En el último encuentro liguero, ante el Hamburgo (8-0), el polaco, además, adquirió el modo apisonadora y marcó un hat-trick en los casi 60 minutos que estuvo sobre el césped del Allianz Arena. No es la primera vez que marca un tres goles en un solo encuentro, y es que a lo largo de esta temporada ya lo ha conseguido en varias ocasiones. Con su actuación ante el Hamburgo, el Bayern sumó los tres puntos y, de esta forma, sigue manteniendo la distancia de cinco puntos respeto el RB Leipzig, segundo clasificado con 48.

Considerado uno de los mejores delanteros en el panorama futbolístico mundial, Robert Lewandowski se ha ganado a pulso ser titular bajo el mando de todos los entrenadores que han dirigido a Lech Poznan –su primer club como profesional y en primera división–, Borussia Dortmund –donde terminó de explotar como delantero centro bajo la tutela de un Jürgen Klopp–, y el Bayern de Múnich, donde, bajo los mandos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, ha terminado por erigirse como uno de los mejores arietes del mundo del fútbol.

Robert Lewandowski volvió a marcar tres goles en el partido ante el Hamburgo / FOTO: fcbayern.com

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United (Premier League - Inglaterra)

El conjunto entrenado por José Mourinho consiguió su segundo título de la temporada al derrotar al Southampton (3-2) en una final que se complicó mucho más de lo que pensaban.

Al descanso los Red Devils vencían por 2-0, en parte gracias a un magistral lanzamiento de falta del delantero sueco por encima de la barrera. Pese a tener una ventaja clara en el marcador, el Southampton nunca se rindió, consiguió empatar el partido con el doblete de Manolo Gabbiadaini y volver a meter emoción a la final.

Cuando todo parecía condenado a irse a la prórroga apareció de nuevo el genio sueco, que condujo una contra en el minuto 87 que terminó con un medido remate de cabeza suyo para añadir otra copa a las vitrinas de Old Trafford. "Vine aquí para ganar títulos, y eso mismo estoy haciendo", dijo al acabar el partido. Zlatan Ibrahimovic sigue ampliando su leyenda.

Zlatan Ibrahimovic fue el gran protagonista en la final de la EFL Cup con dos goles / FOTO: manutd.com

Harry Kane, Tottenham Hotspurs (Premier League - Inglaterra)

El delantero del equipo del norte de Londres demostró estar en uno de los momentos más dulces de su carrera. Tras su hat-trick al Fulham en la FA Cup, Harry Kane se presentó en White Hart Lane con la firme intención de hacer olvidar la decepción europea. En la goleada ante el Stoke City (4-0), el killer inglés no tardó ni un cuarto de hora en abrir el marcador, haciendo el segundo en el 32 y el último en el 37. Además, en el tiempo de descuento asisitó a Dele Alli con un pase de la muerte para cerrar el partido antes del descanso.

Tres goles y una asistencia, que lo colocan con 22 tantos en su haber, demostrando que no hay en estos momentos un ariete mejor que él en Europa.