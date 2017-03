Once de Oro de Internacional, primera semana de marzo

Google Plus

Once de Internacional | Foto: TSG Hoffenheim

Grandes actuaciones. Paradas maravillosas. Goles. Regates. Jugadas inverosímiles. Todo esto es lo que se ha podido ver en las diferentes ligas internacionales de fútbol. Los protagonistas de estas acciones son los que conforman el Once de Oro de Internacional de VAVEL. Estos son los once elegidos para conformar el Once de Oro:

Portero

Artur Boruc, AFC Bournemouth (Premier League)

El arquero polaco de Bornemouth tuvo una destacada actuación y silenció a muchos de sus críticos en el empate 1-1 con Manchester United en Old Trafford. Boruc se revolcó de principio a fin, le negó una claro mano a mano a Paul Pogba y, como si fuera poco, le tapó un penalti a Zlatan Ibrahimovic, lo que le permitió rescatar un punto a un conjunto de los Cherries que jugó con un hombre menos durante un largo periodo.

Boruc ordena a su defensa | Foto: getty images

Defensas

Christian Fuchs, Leicester City (Premier League)

El lateral izquierdo de Leicester City volvió a ser el de la pasada temporada en la victoria de los Foxes 3-1 ante Hull City en el King Power Stadium. El defensor austriaco se mostró sólido en la marca y pisó el área contraria en cada ataque de Leicester, lo que lo llevó a marcar el gol del empate tras una gran asistencia de su compañero de equipo Vardy.

Fuchs celebra su gol ante el Hull | Foto: Premier League

Leonardo Bonucci, Juventus de Turín (Serie A)

No fue ni mucho menos el mejor partido del conjunto dirigido por Allegri, el Udinese apretaba arriba y dominaba el juego en ciertos compases poniendo en apuros a la defensa bianconera. Tal fue la buena puesta en escena que acabaron marcando gol y jugando a mantener ese inesperado y extremadamente buen resultado. La segunda parte llegó y no había reacción del Juventus, por lo que poco a poco el nerviosismo se fue apoderando de los jugadores, uno de los pocos que conservó la calma y guió al equipo fue nuestro protagonista, que culminó su actuación con el gol del empate a falta de media hora para terminar el encuentro, gol que no supuso una gran reacción colectiva y que acabó valiendo para dar un insólito punto a un Juventus que llevaba más de un año sin empatar.

Bonucci celebrando su gol | Foto: Juventus FC

Patrick de Oliveira, CS Marítimo (Liga NOS)

El lateral brasileño del Marítimo es uno de los nombres propios de la jornada 24 de la liga NOS. En esta jornada se destacó sobre todos sus compañeros por la solvencia mostrada por su costado y colaboró de manera puntual para que su equipo derrotara 1-0 al Vitória de Setúbal. Esta temporada ha disputado 21 partidos en liga NOS y es un habitual semana a semana, siempre destaca por su consistencia y seguramente será objeto del deseo de algún equipo de mayor renombre en Portugal. Este Marítimo de Madeira sueña con jugar la previa de Europa, se encuentra en la sexta posición y la clave esta temporada ha sido su sólida defensa, en 24 partidos sólo ha recibido 17 goles, el tercer equipo menos goleado de Portugal, sólo detrás de los grandes Benfica y Porto. Patrick es responsable directo al ser un buen escudero por su banda.

Patrick se zafa de un rival por la banda | Foto: Carlos Rodrigues (getty images)

Daley Sinkgraven, Ajax (Eredivisie)

Tras casi dos semanas de ausencia por una leve lesión en el tobillo, Daley Sinkgraven volvió ante el Groningen para demostrar que definitivamente ha encontrado su lugar en el equipo dirigido por Peter Bosz. No destaca por su físico, pero es rápido y, sobre todo, muy inteligente, y es que a parte de su aparente telepatía con Amin Younes, Sinkgraven tiene un talento innato para leer jugadas y realizar pases de ensueño. Además, la creatividad es uno de sus puntos fuertes, y es que aporta vida y una amplia gama de colores a su equipo. Ante el Groningen, Daley brilló como ya nos tiene acostumbrados, inició jugadas de peligro por su banda izquierda, realizó impresionantes acciones técnicas y dejó ver una vez más que no hace más que mejorar en el aspecto defensivo.

Como punto más destacado, él fue el autor del maravilloso pase que Davy Klaassen acabaría convirtiendo en gol, salvando un punto con él. Aunque al principio de su aventura como lateral no estaba seguro de cómo le iba a ir, Daley disfruta cada vez más de su nuevo puesto, y sabe perfectamente que está mejorando. No es el líder del vestuario, no es el que más habla, el que más ruido hace, pero sí es uno de los jugadores más destacados en el campo, el que brilla cada vez más, el que en cada partido demuestra por qué merece estar donde está. Con las actuaciones que lleva haciendo durante casi toda la temporada, quizás Danny Blind se haya fijado en él y pronto le convoque para la selección holandesa. Mientras tanto, Sinkgraven se encargará de seguir haciendo soñar a los ajacieds.

Sinkgraven saluda a la afición | Foto: Ajax FC

Centrocampistas

Nathan Redmond, Southampton FC (Premier League)

El volante de Southampton, que por momentos se transforma en extremo, volvió a demostrar su poder de gol en la victoria como visitante por 4-3 contra Watford en Vicarage Road. Redmond aprovechó el buen nivel de sus compañeros Tadic y Gabbiadini, y se despachó con dos goles -marcó el segundo y el cuarto-, en un importante triunfo para los Saints que ayudó retomar la confianza tras la derrota en la final de la EFL Cup a manos del United.

Redmond celebrando su gol | Foto: Premier League

Fabian Johnson, Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

El defensa del Gladbach, convertido a centrocampista en el sistema de Dieter Hecking, fue el héroe de su equipo en la victoria ante el Schalke 04, lo que significó la antesala del duelo de Europa League este jueves. Así, el extremo estadounidense firmó un doblete y una gran actuación en un encuentro que dejó grandísimas sensaciones para los potros y que les permite soñar con poder clasificarse para puestos europeos y para afrontar con mayor entusiasmo la eliminatoria ante el propio Schalke.

Fabian Johnson celebra uno de los goles | Foto: Borussia Mönchengladbach

Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund (Bundesliga)

En la última jornada de Bundesliga, sin duda uno de los jugadores más destacados es Ousmanne Dembélé. Así, el mediapunta francés del Borussia Dortmund fue pieza clave en la abultada victoria del Borussia Dortmund frente a un Leverkusen que se vio superado en casi todos los aspectos y cuyo entrenador sufrió la destitución tras el encuentro. Gracias al gol y a la asistencia de Dembélé, el Borussia Dortmund se afianza en el tercer puesto y amenaza de cerca al Leipzig.

Ousmane Dembélé | Foto: BVB

Delanteros

Andrea Belotti, Torino FC (Serie A)

La temporada de auténtico escándalo del "gallo" del Torino es ya un hecho consolidado, y si su presidente quiere ponerle una cláusula de 150 millones de euros es porque lleva la friolera de 22 goles, luchando por la bota de oro mientras juega en el noveno clasificado de la competición. La pasada jornada su equipo iba perdiendo 0-1 frente al decepcionante Palermo hasta que Andrea Belotti se calzó -como casi cada partido- las botas del gol hasta en tres ocasiones, hat-trick que bien valía unos importantísimos tres puntos a la vez que el salto a lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A.

Belotti es una de las estrellas del Torino | Foto: Torino FC

Rommel Quioto, Houston Dynamo (Major League Soccer)

El extremo hondureño ha aterrizado con el pie derecho en la Major League Soccer. Fue una de las contrataciones que llegó sin apenas hacer mucho ruido y con los partidos de pretemporada y la primera jornada se ha erigido como una pieza importante en el ataque de Houston Dynamo. Desde el inicio del encuentro frente a Seattle Sounders se mostró muy activo en el ataque, volcado la mayoría del juego por su banda. Aprovechó la lentitud y falta de costumbre de un veterano como Svensson, de jugar en el lateral para superarle en casi la totalidad de las acciones. Jugando desde la banda izquierda y a pierna cambiada creó las acciones de mayor peligro, actuando en el primer gol de su equipo y anotando el segundo por la escuadra en un gran disparo cruzado.

Quioto celebra su tanto | Foto: eloncehn.com

Ádám Szalai, TSG Hoffenheim (Bundesliga)

La perla húngara vuelve a brillar de nuevo. En un partido vital por las aspiraciones a entrar en competiciones europeas, el 'Hoffe' venció por cinco goles a dos ante un desalmado Ingolstadt que poco a poco ve más de cerca el descenso a la 2. Bundesliga. En esta abultada victoria vital la aportación goleadora de Szalai fue determinante, ya que anotó dos goles y aportó un gran juego de espaldas al conjunto de Nagelsmann, que espera que su delantero estrella vuelva a brillar para que el Hoffenheim vuelva a ser grande en Alemania y al menos se clasifique para competiciones europeas, y quién sabe si para Champions League.