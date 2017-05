Llega el derbi de Hanshin

jleague.jp

A pesar de que cayó en la fase de grupos y por lo tanto no disputó la ronda de octavos de final esta semana, Gamba Osaka no tendrá encuentro para disputar en esta jornada al igual que tampoco lo harán Kawasaki Frontale, Urawa Reds y Kashima Antlers, quienes sí jugaron en competición asiática, dejando así los duelos que enfrentarán a los cuatro para más adelante.

La jornada se dividirá entre sábado y domingo, dejando para el último día el que sin duda es el partidazo de la jornada, el derbi de Hanshin que citará en el NOEVIR Stadium de Kobe a Vissel Kobe y Cerezo Osaka, sin duda la que será una emocionante batalla por el buen momento que atraviesan los del sur de Osaka y las altas expectativas que se mantienen sobre los locales (Podolski llega en verano) a pesar de solo estar en la novena plaza todavía.

El sábado abrirá con otros dos encuentros que a priori no parecerían demasiado interesantes pero el hecho de que ninguno de los cuatro participantes haya sumado de tres en más de una ocasión en las últimas cinco jornadas les da un relativo atractivo, puesto que todos ellos querrán ganar para no hundirse en la clasificación, son del Shimizu S-Pulse vs Yokohama F·Marinos y el Sanfrecce Hiroshima vs Jubilo Iwata.

Finalmente, como encuentros menos trascendentes, el fin de semana ofrece un Kashiwa Reysol vs Omiya Ardija y un FC Tokyo vs Ventforet Kofu donde los locales deberán superar este ligero escollo para seguir en la parte de arriba, el Vegalta Sendai vs Albirex Niigata, duelo entre dos equipos en horas bajas a quienes sumar de tres les vendría genial para tratar de salir de las profundidades de la tabla, y el Sagan Tosu vs Consadole Sapporo donde los locales tienen una oportunidad fabulosa para comenzar a escalar y comenzar a mostrar lo que un equipo con nombres como los de Yohei Toyoda o Yuji Ono debería hacer.