Juan Antonio Pizzi: "Tenemos que estar contentos, ahora a pensar en Portugal"

Juan Antonio Pizzi ante Australia junto a Alexis Sánchez. | Foto: Federación Chilena de Fútbol.

Juan Antonio Pizzi, seleccionador de Chile, habló a los medios tras el empate a uno entre el combinado que dirige y la selección australiana. El punto sumado gracias al gol de Rodríguez que servía para igualar el tanto previo de Troisi les permite estar en semifinales frente a Portugal. Hubo un momento en el que, con el 0-0 entre Alemania y Camerún y la momentánea derrota de Chile, ‘la Roja’ estuvo cerca de la eliminación. Pero eso ya es historia, al menos así lo demuestran las palabras de Pizzi.

Pizzi comentó que el partido ante Australia fue más complicado de lo previsto, aunque sin ir demasiado confiados. “Bajo ningún punto de vista nosotros subestimamos ni pecamos de exceso de confianza. Nos costó imponernos. La actuación del rival fue buena, con mucha agresividad, a veces desmedida”, analizó.

Sin embargo, se mostró satisfecho por la victoria lograda y también por el retorno de Claudio Bravo a la portería de la selección. “Tenemos que estar contentos. Pudo reaparecer Claudio, que también es importante para nosotros. Es referente dentro y fuera de la cancha”, reconoció. “Descansaron algunos jugadores y pudimos lograr el objetivo. Ahora pensamos en Portugal”, concluyó Pizzi.

Sobre Portugal, no se mostró victimista por tener un día menos de descanso que los lusos: “Jugar el miércoles nos deja en desventaja, pero no podemos reclamar, porque lo sabíamos de antes. Si pasamos, tendremos un día más de descanso”, recordó Pizzi. Sobre Portugal, no dudó en alabar sus virtudes y las de un jugador en particular: Cristiano Ronaldo. “Portugal es un rival difícil. Tiene un jugador determinante, que se rodea de jugadores de primer nivel. Creo que para ellos también será difícil. Podemos equipararlos", señaló.

Por último, sobre el estado de Charles Aránguiz, Pizzi no pudo aclarar si podrá estar ante Portugal o no, al haber sido sustituido por el ‘Tucu’ Hernández. “Salió con un golpe, tiene mucho dolor. Vamos a ver cómo evoluciona”, declaró Pizzi.