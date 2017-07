Postecoglou: "Estoy destrozado".

Foto: Socceroos.com.au

"Destrozado". Esa es la palabra con la que Ange Pestecoglou ha definido su estado de ánimo tras el definitivo partido de la Selección de Australia de fútbol frente a la selección de Chile de Juan Antonio Pizzi. Sus jugadores dieron todo sobre el terreno de juego y fueron capaces de competir de tú a tú y poner en serios aprietos a una de las Selecciones más importantes del mundo, la chilena. Pese al gran nivel mostrado, la fortuna no les correspondió con goles pero si con una valiosa lección que llevó al seleccionador australiano a decir las siguientes palabras: "Este es el camino a seguir".

El fútbol es un deporte en el que no siempre el esfuerzo se recompensa con victorias y es por ello que el seleccionador de Australia estaba totalmente decepcionado. El alto nivel de sus pupilos no se vio reflejado en el marcador y es algo que hundió profundamente al greco-australiano. El técnico estaba totalmente seguro de que lograrían el objetivo, tenía fe ciega en sus jugadores y éstos en el. No haber conseguido el objetivo les apenó mucho, no obstante; el míster aseguró estar muy orgulloso de sus jugadores, habían mostrado un gran nivel durante todo el torneo.

Pero no todo para él fue negativo; en un ánimo de levantar la moral del país, en cuánto a la Selección de fútbol se refiere, afirmó que éste era el camino que debían de seguir para pelear en los torneos internacionales. Su propuesta ofensiva y rompedora, intentando alejarse de la influencia británica a dado sus frutos. El ex jugador del South Melbourne, cree que jugando de ésta manera podrán hacer grandes cosas en los siguientes compromisos internacionales puesto que de ésta manera lograrán mejorar sus anteriores resultados y el hecho de competir contra las potencias mundiales, será una realidad.