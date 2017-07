Marcelo Díaz: "Nos gustaría darle a Chile un nuevo título". Foto: Zimbio.com.

La presencia de Cristiano Ronaldo en el duelo entre Chile y Portugal en la semifinal de la Copa Confederaciones no pasa desapercibida para los seleccionados nacionales. Al menos así lo expresa el volante Marcelo Díaz, quien este martes asistió a conferencia de prensa donde adelantó lo que será el duelo de mañana en Kazán.

“Cristiano Ronaldo ha tenido un final de temporada increíble y viene con ese vuelo a la selección. Esperamos contenerlo y no darle mucho espacio, ya que en una jugada puede definir un partido. Es muy peligroso en todos los sentidos. Es muy determinante a la hora de definir un partido“, sostuvo el mediocampista.

Con respecto al estado físico y anímico del plantel tras pasar a semifinales, el volante sostuvo que están “muy bien. Queremos conseguir un nuevo oro para Chile y no vamos a parar para conseguirlo. Aún tenemos mucha hambre. Queremos alcanzar la gloria de nuevo y estamos a un solo paso”.

Además, el volante del Celta de Vigo rechazó completamente las imágenes filtradas ayer a través de las redes sociales y que muestran a un grupo de hinchas de la selección chilena descalificando duramente al portero Johnny Herrera (titular en los dos primeros partidos de la Copa Confederaciones) mientras hacía el calentamiento para el duelo del jueves pasado ante Alemania, grabación que fue viralizada por uno de los protagonistas de la escena, el barrista Mario Moreno alias Chapulín de la Roja.

"Sí me tocó ver el vídeo ayer. Lo encuentro lamentable, que estos hinchas se graben insultando a un jugador de selección. No sé por qué lo harán. En el fútbol siempre han existido jugadores que te pueden gustar y que no, que puedes insultar y que no. Pero ya grabarte para conseguir más seguidores, para conseguir más popularidad no tiene sentido", cuestionó Carepato en la conferencia de prensa previa a la semifinal de mañana contra Portugal.

Díaz entendió lo de los insultos, pero no la viralización. "El fútbol siempre ha sido una forma de relajación para la gente que está muy estresada en su casa, ir al estadio, e insultar por todo lo que tiene contenido. Creo que usar cámaras para grabarte no me gusta".

"Chelo" reiteró su desagrado ante la escena que involucró a su ex compañero en Universidad de Chile. "No me gusta porque están insultando a un compañero, porque en este momento estamos representando a Chile y dando lo mejor de nosotros. Y que venga gente a tratarte mal cuando lo estás dando todo por el todo es lamentable. Es lo único que puedo decir", completó Díaz.

Para finalizar, Díaz se atrevió a soñar en grande y dar a conocer el candidato que le gustaría enfrentar si La Roja logra eliminar a Portugal.

“Me gustaría jugar la final contra Alemania. Es una selección muy fuerte. Sería un espectáculo muy lindo. Pero somos precavidos y queremos ir paso a paso. Primero tenemos la semifinal que es un partido que queremos ganar”, sentenció el jugador quien ya está totalmente disponible tras superar sus problemas físicos.