Osorio: "Merecimos más"

Foto: Seleccion Mexicana

La Selección Mexicana perdía frente al combinado alemán por cuatro goles a uno en las semifinales de la Copa Confederaciones, un resultado abultado que ha provocado molestias entre los aficionados mexicanos que ya pide la salida de Juan Carlos Osorio como líder del banquillo azteca.

Sin embargo, el seleccionador analiza el encuentro de manera muy distinta, aplaudiendo la valentía con la que saltaron sus equipos al césped ruso para intentar dar la sorpresa ante el vigente campeón del mundo, que pese a reservar muchas de sus grandes figuras, ha convocado a un bloque de grandes promesas del fútbol mundial:

"Considero que merecíamos más. El equipo siempre fue al frente y les generamos opciones para haber hecho otro o dos goles más" analizaba el colombiano en la rueda de prensa tras el encuentro

Su análisis continuaba con la táctica teutona, la cual causó muchos problemas al combinado tricolor a la hora de defender, una defensa que necesitó ser reforzada por Rafael Márquez, ex del Barcelona, Mónaco y New York Red Bull y que aportó amplía experiencia y veteranía al equipo mexicano: “Los dos últimos goles fueron por donde más atacan, probaron ser mucho para nosotros. En la otra parte creo que merecíamos más, con las opciones queda claro que somos eficientes, pero no eficaces y que entre las muchas cosas buenas de ellos son la eficacia, no elaboran tanto, defienden con un 5-4 juegan a las transiciones y les dimos muchas posibilidades”

Para cerrar la rueda de prensa, Osorio fue cuestionado por la ausencia en el terreno de juego de Carlos Vela, jugador de la Real Sociedad, el seleccionador del conjunto azteca dio a conocer su opinión, aunque aceptó que, tras el 4-1 cosechado, cualquier otra decisión hubiese sido buena: “tomamos en cuenta la fortaleza física de los jugadores. Con este resultado todas las opiniones tienen razón”