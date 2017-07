Resumen de la Copa Confederaciones 2017: Die Mannschaft, campeón de campeones

Foto: FIFA

La Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 se cerró con un partido a la altura de lo que fue el torneo. Ganó Alemania, el equipo con más victorias en el certamen, pero la mejor generación de la historia de Chile vendió muy cara la derrota: terminó con un 61% de posesión y 21 intentos al arco que defendía Marc-André ter Stegen. Después de esa gran final, VAVEL te resume lo más destacado del torneo.

El VAR dejó mucho que desear

Uno de los grandes atractivos de esta Copa Confederaciones era el hecho de que se ponía a prueba el sistema VAR por primera vez en un gran torneo. El resultado de él, decepcionó, en especial por la actitud de los árbitros y asistentes.

A todos aquellos que promocionaban el nuevo sistema de tecnología de vídeo para terminar con las injusticias tras muchos errores arbitrales, lógicos por la dificultad de decidir algunas acciones a ritmo normal, les habrán quedado serias dudas después de lo visto en la Confederaciones. Decisiones, tomadas o no, que podrían haber cambiado partidos. En concreto, los grandes errores del VAR fueron en dos partidos que vivió Chile, en semifinales y final, los más importantes.

El primer error fue cometido en el partido entre Chile y Portugal, en Semifinales. Tras unos noventa minutos donde no se movió el marcador, el encuentro dio paso a una prórroga y, posteriormente, a una tanda de penaltis. No obstante, el partido podría haber quedado resuelto mucho antes si a Alireza Faghani y a su equipo le hubiera dado por tomar una decisión más que lógica al usar el VAR. En el minuto 113, Silva se introdujo en el área y recibió un clamoroso penalti de Fonte, que pisó de forma más que evidente al chileno. El trencilla israelí no tuvo dudas, pero lo curioso es que vista las repeticiones sus asistentes no le indicaran que había errado en su juicio y que debía revisar la acción.

En el segundo tiempo de la final entre Chile y Alemania, con Die Mannschaft por delante, Gonzalo Jara le plantó un codazo en el mentón a Werner con toda la intencionalidad. El árbitro Milorad Mazic, no señaló siquiera falta. En esta ocasión sí que fue llamado al orden por sus asistentes para ver en el vídeo la clara agresión del chileno sobre el germano, que no dejaba lugar a dudas. Posteriormente, Mazic le mostraba la amarilla a Jara que, no contento, encima era capaz de aplaudir al colegiado.

Foto: Getty Images

Las claves de Alemania, campeona de la Copa Confederaciones

Joachim Löw

Tras su triunfo mundialista en 2014, Löw era poco menos que intocable. La confección del equipo para la Copa Confederaciones suscitó algunas críticas, pero si hay algo que ha quedado demostrado es que el seleccionador alemán sabe armar equipos, y es evidente que disfruta en el proceso.

Timo Werner y Lars Stindl

A Alemania le faltó gol en las semifinales de la Eurocopa de 2016, pero Timo Werner y Lars Stindl se han destapado como dos futbolistas capaces de ver portería al más alto nivel.

Los jóvenes alemanes, un futuro prometedor

El hecho de que la selección alemana sub-21 se proclamara casi al mismo tiempo campeona de Europa y que en Rusia haya ganado un equipo tan joven, pone de manifiesto el potencial del que dispone el seleccionador germano. En cualquier caso, Löw advierte: "El trabajo no ha hecho más que comenzar para estos jóvenes futbolistas".

Foto: Getty Images

Portugal se subió al podio

Al no haber cumplido su objetivo de pasar a la final, Portugal se marcha de Rusia con pesar, pero también con orgullo, tras haber ofrecido una vibrante tarde de fútbol a los 42.659 espectadores del Estadio del Spartak en el partido por el tercer puesto contra México, que incluyó un gol del empate en el minuto 91, dos penas máximas, dos tarjetas rojas y 120 minutos de juego.

Bernardo Silva, sobre el equipo: “el futuro está garantizado”

Así, los portugueses se subieron al podio en su primera participación en el torneo; mientras que los mexicanos, campeones como locales en 1999, terminaron cuartos por segunda vez (Alemania 2005, la anterior) en las siete ediciones que llevan disputadas.

DATO: Portugal fue el segundo equipo con menos goles en contra y el que más disparó.

Foto: Getty Images

Los premios

Balón de Oro: Julian Draxler

Junto a Sebastian Rudy y Joshua Kimmich, Draxler ha sido uno de los tres únicos futbolistas alemanes que ha jugado los cinco partidos del Torneo de los Campeones, donde se ha erigido en un auténtico líder. Gracias a su velocidad y su precisión en el disparo, pero también por sus grandes cualidades en el uno contra uno, Draxler (PSG), de 23 años, llevó el timón de Alemania desde su posición de centrocampista ofensivo, además de aportar la calma necesaria en situaciones adversas para los suyos. "Es el jugador que, en la generación posterior a Neuer, Khedira, Hummels o Boateng, se encargará de liderar a la selección. Por eso es un momento importante para él", apuntó el seleccionador alemán Joachim Löw antes del torneo. Draxler, desde luego, no le ha defraudado.

Guante de Oro: Claudio Bravo

Bravo (Manchester City), el capitán chileno, se perdió por lesión los dos primeros partidos de la fase de grupos, pero se recuperó a tiempo para los choques decisivos. El guardameta brilló especialmente en semifinales, donde no sólo salvó a su equipo con paradas de mérito a lo largo de los 120 minutos, sino que además atajó los tres lanzamientos de Portugal en la decisiva tanda de penales.

Bota de Oro: Timo Werner (tres goles y dos asistencias)

Werner (RB Leipzig), de 21 años, aterrizó en Rusia después de haberse proclamado máximo goleador alemán en la última temporada de la Bundesliga con 21 goles y ocho asistencias. Y el ariete colmó con creces las expectativas. Se mostró rápido con el balón en los pies, presente en el juego aéreo y sobresaliente en el juego posicional. Tras el adiós de Miroslav Klose, todo hace indicar que la búsqueda de un nuevo goleador en la selección alemana podría haber terminado.

Foto: FIFA

Los mejores goles

Marco Fabián (México) vs Alemania

Tremendo bombazo que sacó Marco Fabián de su pierna derecha desde más de 30 metros de distancia en el partido de Semifinales contra Alemania.

Kerem Demirbay (Alemania) vs Camerún

Tras recibir una prodigiosa asistencia de taco de su capitán Julian Draxler, Kerem Demirbay se perfiló en el borde del área, levantó la mirada y la puso en la escuadra.

Raúl Jiménez (México) vs Nueva Zelanda

Recibió en la frontal y de espaldas, bien marcado. Pero Raúl Jiménez demostró las cualidades de un buen '9' dándose la vuelta para conectar un disparo inapelable a la escuadra.

Los mejores partidos

La Final: Chile v Alemania (0-1)

Partido 2: Portugal v México (2-2)

Partido 4: Australia v Alemania (2-3)