Europeo Femenino 2017, a por el trono continental

Se abre el telón. Como cada cuatro años, la Eurocopa entra en escena. En este caso, la femenina. Por primera vez las dieciséis mejores selecciones del continente se encontrarán en los Países Bajos con la clara intención de cumplir sus expectativas. De las participantes, repetirán once de las doce que jugaron hace cuatro años en Suecia. Además, quince de ellas emergen actualmente como los combinados europeos mejor situados en el ránking FIFA, con la única excepción de la debutante Portugal.

Una vez más, Alemania se sitúa claramente como la principal favorita para levantar el título. Potente dominadora del campeonato, la máquina teutona suma la friolera de ocho entorchados de once posibles, los últimos seis de manera consecutiva. Y quiere el séptimo. Noruega, vigente subcampeona continental, con dos; y Suecia, actual subcampeona olímpica, con uno, son las otras selecciones que han saboreado las mieles del éxito. Amén de los siempre competitivos combinados nórdicos, la eterna promesa francesa y una Inglaterra en su mejor momento de forma completan la nómina de candidatos para destronar a la número dos del ránking mundial.

Alemania busca su séptimo cetro consecutivo ante el acecho de las Francia, Noruega, Suecia o Inglaterra

Tras las cinco favoritas se posicionan selecciones que pueden complicar la vida a cualquiera. En pleno crecimiento, la vistosa España, la rocosa Islandia y la alegre anfitriona Países Bajos cumplirán su tercera participación. Sin olvidarse tampoco en este grupo de una de las vigentes semifinalistas, Dinamarca, y de la talentosa (amén de debutante) Suiza. También vírgenes en este aspecto pisarán terreno tulipán Austria, Bélgica, Escocia y Portugal. La terna de participantes la completarán dos habituales venidas a menos, Rusia e Italia.

La Eurocopa ya está aquí. ¡Que ruede la redonda!

Calendario Europeo Femenino 2017 Equipo 1 Equipo 2 Fase Día Hora Ciudad Países Bajos Noruega Grupo A 16/07 18:00 Utrecht Dinamarca Bélgica Grupo A 16/07 20:45 Doetinchem Italia Rusia Grupo B 17/07 18:00 Rotterdam Alemania Suecia Grupo B 17/07 20:45 Breda Austria Suiza Grupo C 18/07 18:00 Deventer Francia Islandia Grupo C 18/07 20:45 Tilburg España Portugal Grupo D 19/07 18:00 Doetinchem Inglaterra Escocia Grupo D 19/07 20:45 Utrecht Noruega Bélgica Grupo A 20/07 18:00 Breda Países Bajos Dinamarca Grupo A 20/07 20:45 Rotterdam Suecia Rusia Grupo B 21/07 18:00 Deventer Alemania Italia Grupo B 21/07 20:45 Tilburg Islandia Suiza Grupo C 22/07 18:00 Doetinchem Francia Austria Grupo C 22/07 20:45 Utrecht Escocia Portugal Grupo D 23/07 18:00 Rotterdam Inglaterra España Grupo D 23/07 20:45 Breda Noruega Dinamarca Grupo A 24/07 20:45 Deventer Bélgica Países Bajos Grupo A 24/07 20:45 Tilburg Suecia Italia Grupo B 25/07 20:45 Doetinchem Rusia Alemania Grupo B 25/07 20:45 Utrecht Islandia Austria Grupo C 26/07 20:45 Rotterdam Suiza Francia Grupo C 26/07 20:45 Breda Escocia España Grupo D 27/07 20:45 Deventer Portugal Inglaterra Grupo D 27/07 20:45 Tilburg 1ºB 2ºA Cuartos 1 29/07 - Rotterdam 1ºA 2ºB Cuartos 2 29/07 - Doetinchem 1ºD 2ºC Cuartos 3 30/07 - Deventer 1ºC 2ºD Cuartos 4 30/07 - Tilburg Cuartos 1 Cuartos 4 Semifinal 1 03/08 - Enschede Cuartos 2 Cuartos 3 Semifinal 2 03/08 - Breda Semifinal 1 Semifinal 2 FINAL 06/08 17:00 Enschede

Grupo A

Holanda: 3ª participación (semifinales: 2009).

Noruega: 11ª participación (campeón: 1987, 1993).

Dinamarca: 9ª participación (semifinales: 1984, 2001, 2013).

Bélgica: 1ª participación (-).

Un grupo realmente abierto. Aunque resulta complicado presentar predicciones, en la teoría Noruega parte un escalón por encima de sus adversarias. Pese a su discretísimo Mundial en Canadá y a su ausencia en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, algo duro para una selección campeona de todo en el siglo anterior, la vigente subcampeona europea posee argumentos para soñar con el título. Y es que al correoso, trabajado y rocoso bloque nórdico se le unen dos fórmulas diferenciales en plena efervescencia: Caroline Graham Hansen y Ada Hegerberg. La primera de ellas, la jugadora más determinante de Europa (con permiso de Marozsán), es la actual estrella del potente Wolfsburg; Hegerberg, voraz donde las haya dentro del área, la referencia ofensiva del triunfante Olympique de Lyon. Ambas, y con apenas 18 años, ya lideraron a Noruega hacia su última final europea hace cuatro años. Ojo ahora. Sin duda, una pareja temible.

Noruega parte con ventaja ante Dinamarca y la anfitriona, que se jugarán a priori la segunda posición

A priori, la segunda posición se abre considerablemente entre Países Bajos y Dinamarca. La anfitriona, con más ilusión que nunca, se las verá cara a cara con una de las vigentes semifinalistas, que tratará de olvidar su dolorosa ausencia del Mundial de Canadá. Con escuadras de un nivel competitivo muy similar, el éxito de unas y otras recaerá probablemente en el acierto de dos de las delanteras más diferenciales del fútbol europeo: Pernille Harder y Vivianne Miedema. Harder, referencia del Wolfsburg, ha explotado en Alemania; mientras que la joven holandesa de 21 años, Miedema, dio por terminada su etapa en el Bayern Múnich para enrolarse en las filas del Arsenal.

Por último, Bélgica. Debutante en un Europeo tras clasificarse como una de las mejores segundas de la fase previa, y encuadrada un grupo tan exigente, el objetivo será disfrutar y crecer. Con la delantera del Wolfsburg Tessa Wullaert como gran estrella, su aportación no resulta suficiente para pensar en los cuartos de final. ¡Aunque ojo! Ya le robaron puntos a Inglaterra. Aviso para navegantes.

Miedema, Hegerberg, Harder y Wullaert, cuatro auténticas depredadoras del área. | Foto: UEFA.

Grupo B

Alemania: 10ª participación (campeón: 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).

Suecia: 10ª participación (campeón: 1984).

Italia: 11ª participación (final: 1993, 1997).

Rusia: 5ª participación (cuartos de final: 1993, 1995).

Destinadas a encontrarse. Alemania y Suecia, de nuevo unidas por el destino. La vigente campeona europea y olímpica no piensa en otra cosa que no sea revalidar su título predilecto por séptima edición consecutiva. Pese a las habituales lesiones que asolan al cuadro germano antes de una gran cita, éstas nunca han sido excusa. En esta ocasión tampoco lo serán. Con Dzsenifer Marozsán en pleno auge futbolístico, disponer en tus filas de la jugadora más diferencial del continente es una ventaja sobresaliente. Que se lo pregunten al Olympique de Lyon. Y no será la única. La seleccionadora Steffi Jones contará con jóvenes talentos de la talla de Sara Däbritz, eternas goleadoras como Anja Mittag o la excepcional mediocentro Lena Goessling (se verá su estado de forma tras la grave lesión). Entre muchas otras. Seguridad, rapidez y voracidad: la fórmula mágica teutona. De nuevo favoritas.

Alemania y Suecia, dos favoritas destinadas a encontrarse

Retomando las risas de Pia Sundhage durante el sorteo previo al torneo, Suecia se verá de nuevo las caras con su particular “bestia negra”. Campeona de Europa en 1984, la vigente subcampeona olímpica pereció frente a Alemania en los últimos tres grandes torneos: las semifinales del pasado Europeo, los octavos de final del Mundial de Canadá y, cómo no, en la pasada final de Río de Janeiro. ¿Lo positivo? Que en los Países Bajos no se reencontrará con ella hasta un hipotético definitivo combate. Siempre rocoso y trabajador, el bloque nórdico confía prácticamente todas sus balas ofensivas en la joven Stina Blackstenius y en la sempiterna goleadora Lotta Schelin. La fantástica delantera del Rosengard podría estar disputando su último gran torneo. Regresando al colectivo, si el equipo se comporta como cuando se mide a Estados Unidos, hay opciones de todo.

Italia y Rusia lo intentarán hasta el final. Pero lo cierto es que sus opciones son mínimas ante dos de las candidatas al título. Dos habituales venidas a menos, con un bloque bastante veterano y clasificadas como dos de las mejores segundas de sus respectivos grupos clasificatorios no emergen como las mejores cartas de presentación.

Marozsán y Schelin, dos de las grandes estrellas del Europeo. Gabbiadini y Danilova, esperanzas rivales. | Foto: UEFA.

Grupo C

Francia: 6ª participación (cuartos de final: 2009, 2013).

Suiza: 1ª participación (-).

Islandia: 3ª participación (cuartos de final: 2013).

Austria: 1ª participación (-).

La promesa desea ser real. El impresionante crecimiento futbolístico de Francia en la última década es digno de mención, su fútbol de salón es digno de mención, su tercera posición en el ránking FIFA es digna de mención, la hegemonía del Olympique de Lyon a nivel de clubes es digna de mención… pero lo que también es digno de mención es que en los últimos tres grandes torneos no haya superado los cuartos de final. En la pasada Eurocopa fue la sorprendente Dinamarca, en el Mundial resultó Alemania y en los últimos Juegos Olímpicos, Canadá. La cuestión es que el fútbol galo nunca ha pisado las semifinales en Europa. Y para una selección tan potente esto debe finalizar ya mismo. Con un bloque mezclado de veteranas y jóvenes realidades, la central Wendie Renard, las exitosas mediocentros Camille Abily y Amandine Henry y, sobre todo, la goleadora Eugénie Le Sommer, deberán liderar a una clara candidata al título.

Francia desea su primera corona europea

La segunda plaza se presenta muy abierta entre Suiza e Islandia. El combinado helvético, aunque debutante, ya participó en el pasado Mundial de Canadá, llegando hasta los octavos de final. Con individualidades surgidas de las talentosísimas Ramona Bachmann y Lara Dickenmann, la irregularidad resulta su principal caballo de batalla. Algo de lo que carece, precisamente, Islandia. El fuerte equipo nórdico, fiable como pocos y liderado por la centrocampista del Wolfsburg Sara Björk Gunnarsdótir y la delantera Harpa Thorsteinsdóttir (diez goles en fase clasificatoria), desea repetir hazaña llegando a los cuartos de final por segundo Europeo consecutivo. Digno de estudio.

El grupo lo cierra Austria. Debutante en estas lides, el combinado centroeuropeo cuenta con gran cantidad de internacionales militando en la liga alemana, destacando la polivalente y capitana Viktoria Schnaderbeck (Bayern Múnich). Podría asustar en cualquier envite por la experiencia de sus integrantes, aunque pasar de ronda parece todavía reto mayor.

El liderazgo de Renard, el equilibrio de Sara Björk, el olfato de Burger y la calidad de Bachmann. | Foto: UEFA.

Grupo D

Inglaterra: 8ª participación (final: 1984, 2009).

España: 3ª participación (semifinales: 1997).

Escocia: 1ª participación (-).

Portugal: 1ª participación (-).

Dos selecciones en la senda del crecimiento. Inglaterra y España, quizá los dos combinados que más han medrado a nivel continental los últimos años, se medirán a las primeras de cambio. Como en 2013. De emocionante recuerdo para las españolas, de aquella Inglaterra a la de hoy hay un abismo… con una medalla de bronce mundial entremedias. Y es que desde que el joven técnico Mark Sampson se hiciese cargo del equipo, las isleñas no han dejado de crecer. Compitiendo a su manera contra las mejores del mundo, su candidatura al título no es casualidad. Con un bloque muy sólido, trabajador como pocos y con mucha calidad en el último sector, la excelente Karen Carney continuará liderando con su inmenso talento el juego ofensivo de una selección convertida en alternativa.

Inglaterra y España, dos selecciones en crecimiento, se jugarán seguir sorprendiendo

Enfrente, la nueva España de otro joven técnico: Jorge Vilda. Con una fase clasificatoria y un preparatorio excelentes, la recientemente levantada Copa Algarve, el primer título para el fútbol femenino en categoría absoluta, resulta una carta de presentación más que convincente. Pese a la polémica nacional tras la no convocatoria de la histórica Vero Boquete, muchos analistas sitúan al cuadro español tan solo por detrás de las cinco favoritas al título. Practicando uno de los estilos de juego más vistosos del campeonato, aunado a una férrea línea defensiva de cuatro o cinco integrantes, España intentará disputarle la primera plaza a Inglaterra. Conseguirla significaría evitar a Francia en cuartos de final. A priori.

Escocia y Portugal cierran el último grupo. Ambas debutantes, las británicas han perdido a su jugadora más reconocida y diferencial, Kim Little. La talentosa atacante recientemente firmada por el Arsenal no estará en los Países Bajos. Y sin ella toda esperanza parece perdida… salvo que Jane Ross (diez goles en la fase clasificatoria) se empeñe en avivarla. Y Portugal. Las lusas, 38ª en el ránking FIFA, derrotaron en la definitiva repesca a Rumanía. Ahora es momento de disfrutar de un sueño hecho realidad.