Igualdad como bandera

Alemania y Suecia reeditaron con empate la última final olímpica. | Foto: UEFA.

El Europeo Femenino absoluto que desde el pasado domingo se celebra en los Países Bajos certificó este miércoles el final de la primera jornada de su inicial fase de grupos. La igualdad reinante fue la tónica habitual en prácticamente todos los envites, produciéndose todos los triunfos por la mínima a excepción de un grupo D en el que Inglaterra y España ya se intuían como muy superiores a Escocia y Portugal, quizá los dos combinados más débiles de los dieciséis que participan en terreno tulipán. Mientras las españolas se imponían con tranquilidad y superioridad a unas lusas excesivamente encerradas en su campo, las británicas no dejaban pasar la oportunidad de golear con un set en blanco a sus vecinas escocesas.

Alemania y Suecia igualaron el duelo estrella de la primera jornada

Regresando al equilibrio mencionado, el duelo estrella entre Alemania y Suecia terminó en empate, mientras que Rusia se impuso a Italia para seguir soñando con la quimera de los cuartos de final. En el grupo de la anfitriona, Noruega pereció justamente frente a un combinado local sustancialmente motivado y Dinamarca ganó (sin convencer) a una Bélgica que rozó la sorpresa. Finalmente, en el interesante cuadro B Francia se sobrepuso a las dificultades islandesas gracias a un riguroso penalti a falta de cinco minutos para la conclusión, y Austria firmó una gran sorpresa al hacer hincar la rodilla a Suiza, que llegaba al evento sumando pleno de puntos de la fase clasificatoria.

Con las iniciales conclusiones consecuencia de los primeros ocho partidos del campeonato, la reanudación será todavía más relevante. Porque a medida que se sucedan las jornadas se observará el objetivo real de cada contendiente. La Eurocopa ya está a pleno rendimiento. Y el fútbol lo agradece.

Grupo A

- Países Bajos 1-0 Noruega: Shanice van de Sanden (66´).

MVP: Lieke Martens (Países Bajos).

- Dinamarca 1-0 Bélgica: Sanne Troelsgaard (6´).

MVP: Sanne Troelsgaard (Dinamarca).

La sorpresa inicial del Europeo no se hizo esperar mucho y salió a la luz en la propia inauguración del torneo. Las internacionales de los Países Bajos, espoleadas por un público entregado a la causa, se impusieron con justicia y rotundidad a una de las candidatas al título, la vigente subcampeona Noruega. Tras un primer período ilusionante para las locales, concentradas, fuertes en el centro del campo y alegres arriba, principalmente con el tridente ofensivo formado por Martens, Van de Sanden y Miedema, el huracán tulipán se hizo patente tras la reanudación, tocando, llegando y haciendo sufrir con espacios a la defensa nórdica. Con Hansen y Hegerberg cada vez más desaparecidas en combate con el paso de los minutos, con ellas también se diluyó cualquier esperanza. Y es que el segundo período de los Países Bajos fue digno de mención, pudiendo hasta golear. Aviso para navegantes; el nombre no lo es todo.

La anfitriona sorprendió a Noruega con un público entregado a la causa

El segundo partido del grupo parecía bastante decantado del lado danés… aunque Bélgica luchó hasta el final. Merced a la tempranera diana de Troelsgaard, Dinamarca se dedicó a jugar con el electrónico pese a su manifiesta superioridad, congelando las jugadas e incluso cediendo la posesión a su rival. Fruto de ello, y pese a la aportación de una Harder siempre detallista, cerca estuvo de quemarse, toda vez que las belgas, aún conscientes de su inferioridad, se lanzaron al ataque apoyadas en Wullaert y la interesante lateral Philtjens, disponiendo de varias oportunidades claras para haberse adjudicado un inesperado punto en el día de su debut en el torneo. Seguían los avisos; en este caso para los planteamientos rácanos.

Las internacionales locales celebran el inesperado y justo triunfo ante Noruega. | Foto: UEFA.

Grupo B

- Italia 1-2 Rusia: Ilaria Mauro (88´) | Elena Danilova (9´), Elena Morozova (26´).

MVP: Elena Morozova (Rusia).

- Alemania 0-0 Suecia.

MVP: Dzsenifer Marozsán (Alemania).

Rusia e Italia, las dos selecciones más débiles del grupo, se enfrentaban entre sí con la clara misión de despejar de la ecuación a su más inmediato rival en la quimera por soñar con los cuartos de final. Y las rusas resultaron vencedoras. Decantando prontamente el electrónico a su favor, el resultado parecía claro para las del norte de Europa. Nada más lejos de la realidad… gracias principalmente a unos últimos minutos de infarto, concretamente desde la diana de Mauro hasta el esférico escupido por el larguero y salvado posteriormente en la mismísima línea de gol. Italia rozó la igualada. Pero no.

Alemania y Suecia se jugarán la primera plaza ante rusas e italianas

A continuación llegaba el envite más esperado de esta primera jornada continental y, probablemente, de toda la fase de grupos. Alemania y Suecia reeditaban la última final olímpica disputada en Río de Janeiro con la mentalidad de no perder y jugarse la primera plaza en los siguientes duelos más sencillos ante rusas e italianas. Porque, lógicamente, nadie quiere comenzar a contracorriente. Y menos dos de las favoritas. El primer período, de poder a poder entre dos equipos más centrados en un equilibrio en el que las suecas se mueven como pez en el agua, dio paso a un segundo de más dominio alemán. Las germanas, a base de toque con la talentosa línea dibujada por Marzosán, Däbritz y Magull, intentaron meter mano al perfecto entramado defensivo planteado por Sundhage. Pero se quedaron en el intento. Suecia aguantó rocosa, e incluso se envalentonó en ocasiones con algunos ataques en velocidad protagonizados por Schelin y Blackstenius. Con todo, el resultado final parecía claro hasta antes de iniciar la contienda. Empate inaugural y que pase el siguiente.

Rusia se impone a Italia y seguirá luchando por el sueño de los cuartos de final. | Foto: UEFA.

Grupo C

- Austria 1-0 Suiza: Nina Burger (15´).

MVP: Sarah Puntigam (Austria).

- Francia 1-0 Islandia: Eugénie Le Sommer (86´).

MVP: Wendie Renard (Francia).

Sorpresa austriaca y desastre suizo. El encuentro resultó el eterno debate futbolístico entre el talento y el trabajo. Y, como suele ser habitual, la solidaridad venció al destello. Austria llegaba a su primera Eurocopa consciente de sus debilidades individuales y su fortaleza grupal; Suiza (también debutante) viajaba a los Países Bajos con un grupo muy talentoso pero inmensamente irregular y poco fiable. Pese al aval que suponía el pleno de puntos en la fase clasificatoria previa, el conjunto helvético naufragó en su debut. Y con merecimiento. La veloz y sempiterna goleadora Burger, un quebradero de cabeza para la desconcertada zaga roja, abrió prontamente (y justamente) el marcador. Austria, presionando en bloque la salida rival primero y replegada en su terreno de juego después, principalmente tras la expulsión de Kiwic en el segundo tiempo, demostró que su planteamiento era más que acertado, a la par que Suiza se hundía entre la inseguridad defensiva, las pérdidas de balón, las prisas, la escasez creativa y las jugadas excesivamente individualistas de Bachmann. Con el pitido final se desató la euforia austriaca, que celebró el triunfo en el centro del campo.

Austria condena a Suiza; un riguroso penalti condena a Islandia

El equilibrado grupo C continuó con la presentación de una de las eternas candidatas, la talentosa Francia. Las galas se enfrentaban a un combinado muy bien trabajado, muy rocoso, que demostró durante los noventa minutos que desea repetir su hazaña de los cuartos de final de hace cuatro años. Y no va mal encaminado. Islandia se comportó siempre seria, muy solidaria, trabajando en equipo para minimizar el inmenso potencial ofensivo francés. El objetivo le salió a la perfección… hasta que la colegiado señaló un riguroso penalti a falta de cinco minutos para el final de la contienda. Y la goleadora Le Sommer no erraría. Francia se llevaba así un partido que olía a empate, pese a su dominio territorial evidenciado en las llegadas con asiduidad al balcón del área norteño, defendido por un muro infranqueable que no evidenció fisuras. Victoria agridulce, toda vez que no terminaría ni de convencer a las vencedoras en su clásico estilo de toque ni a las derrotadas, conscientes de que el empate parecía hecho gracias a su impagable quehacer.

Le Sommer transformó el penalti que salvó los muebles franceses ante Islandia. | Foto: UEFA.

Grupo D

- España 2-0 Portugal: Vicky Losada (23´), Amanda Sampedro (42´).

MVP: Amanda Sampedro (España).

- Inglaterra 6-0 Escocia: Jodie Taylor (11´, 27´, 53´), Ellen White (32´), Jordan Nobbs (87´), Toni Duggan (94´).

MVP: Jodie Taylor (Inglaterra).

La España de Jorge Vilda y la Inglaterra de Mark Sampson evidenciaron su superioridad frente a dos rivales lejos del primer nivel europeo. Primero le tocó el turno al conjunto rojo, espoleado por su Algarve Cup y una brillante fase clasificatoria, amén del ya característico fútbol de toque. La primera mitad resultó muy positiva para los intereses hispanos. Portugal, como era de esperar, se hundía en su propio terreno de juego; mientras que España, con Meseguer y Vicky llevando el ritmo del juego y Amanda y Mariona haciendo estragos cada vez que conectaban en banda derecha, intentaba abrir espacios entre el correoso sistema defensivo luso. El gol era cuestión de tiempo. Y así fue. Balón en largo de Pereira, exquisito control de Vicky y certera definición. Antes del descanso, Amanda hacía el segundo de la tarde sin oposición alguna. El segundo período fue más prescindible. España se sentía muy superior pero, contra pronóstico, no lograría perforar nunca más la portería de una Portugal que prácticamente no salió de su propio terreno de juego. Dos países, próximos en distancia kilométrica, lejanísimos en distancia futbolística.

Inglaterra vapulea a Escocia para situarse como seria alternativa a todo

Más de lo mismo en el derbi de Gran Bretaña… aunque con un resultado mucho más abultado. Inglaterra no dio opción a una Escocia que, sin Little, depositó todas sus esperanzas en una omnipresente Ross. Más duchas que las lusas con el balón controlado, y con un planteamiento bastante más valiente, esa loable intención de las escocesas pronto se fue diluyendo, concretamente con cada diana inglesa. Taylor con su velocidad, Nobbs con su batuta y Kirby con su movilidad fueron las tres jugadoras más inspiradas de una Inglaterra que dejaba todo visto para sentencia antes del descanso. Muy completas, atacando bien con y sin balón, y principalmente en velocidad, las pupilas de Sampson continuaron infligiendo daños a las escocesas tras la reanudación, llegando hasta la friolera de seis goles. Que se dice pronto. La vigente bronce mundialista presentó claramente sus credenciales. Se busca techo en Europa.