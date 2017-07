El trono queda en herencia

Google Plus

Nadia Nadim celebra con sus compañeras el primer tanto de Dinamarca a Alemania. | Foto: UEFA.

El Europeo femenino que se está disputando en los Países Bajos desde mediados del mes de julio encamina su recta final. El campeonato ha seguido realmente fiel a su equilibrio y extrañeza de la primera fase y las sorpresas volvieron a emerger como flores en primavera en los cuartos de final, quizá más contundentes si cabe. De hecho, de inaudito se cataloga el hecho de que ni Alemania, ni Suecia ni Noruega (fuera de combate ya en la fase inicial) puedan pisar las semifinales. En otras palabras, el trío de históricas del fútbol femenino del Viejo Continente verán desde casa los partidos más cruciales en la lucha por levantar el centro continental. Simplemente tremendo.

Alemania, Suecia, Francia y España. Podrían haber sido las selecciones que se jugasen el trono entre sí, y seguramente en las apuestas así fuese… pero no. Ninguna de ellas estará presente en las semifinales del torneo. Por muy extraño que parezca a priori. Las anfitrionas se sobrepusieron al clásico fútbol nórdico, las danesas remontaron a toda una Alemania, las austriacas despertaron de su sueño a las hispanas para continuar ellas con el suyo, y las inglesas se encomendaron a Taylor para que las galas pudiesen acudir a su ya habitual cita eliminatoria. Visto lo visto, serán por lo tanto Dinamarca, Inglaterra, Países Bajos y Austria las que lucharán por levantar por vez primera un trono más en disputa que nunca. Porque en este Europeo… ¿quién se atreve a realizar pronósticos?

Países Bajos 2-0 Suecia

Goles: Lieke Martens (33´), Vivianne Miedema (64´).

MVP: Jackie Groenen (Países Bajos).

Choque de estilos. Claramente definido. El fútbol alegre y vistoso de las anfitrionas se impuso al escandinavo, conservador y más en entredicho que nunca a partes iguales. Las pupilas de Sarina Wiegman, que venían de completar una fase grupal inmejorable, no querían finalizar su andadura en los cuartos de final. Aunque el rival fuese Suecia, aunque el contrincante fuese la vigente subcampeona olímpica. Nada importaba; porque nada temen los valientes.

Dicho y hecho. Países Bajos volvió a plantear su partido, liderado ofensivamente por una Lieke Martens convertida en quizá la jugadora más determinante del campeonato (en Barcelona ya se frotan las manos con su nueva estrella), para sentenciar al siempre bien plantado entramado nórdico merced a una falta (que debió ser penalti) aprovechada por la citada extremo. ¿Quién si no? Pero su obra no finalizaría ahí, ya que también fue ella misma la que, con un fabuloso cambio de orientación, marcase el camino para la fugaz carrera de Van de Sanden que terminaría en el oportunismo de Miedema. Semifinal encarrilada.

Aunque las suecas no se rindieron tan fácilmente. En base a buscar constantes balones en largo acumularían las suficientes opciones como para pensar incluso en el empate. Pero la joven Blackstenius no estuvo precisa en ninguna. Así, poco a poco, se marchitaba la trayectoria de la histórica Pia Sundhage en el banquillo nórdico. El fútbol clásico, mismo que días antes significó la tumba de Noruega, volvió a cobrarse una víctima acérrima más. La afición estallaba: los Países Bajos están en semifinales.

Suecia no alcanza las semifinales por segunda vez en las últimas siete ediciones. | Foto: UEFA.

Alemania 1-2 Dinamarca

Goles: Isabell Kerschowski (3´) | Nadia Nadim (49´), Theresa Nielsen (83´).

MVP: Theresa Nielsen (Dinamarca).

Un aplazamiento favorable. La cara de negación de Nils Nielsen en una de las jornadas más acuosas que se recuerdan contrastaba claramente con la de desilusión de Steffi Jones. Dinamarca no quería jugar; Alemania, sí. Las inclemencias meteorológicas, juguetonas permanentes con el ámbito futbolístico, quisieron forzar finalmente la moratoria para satisfacer los deseos más norteños.

Y a buena fe que así fue. Y pese al tempranero error de Petersen convertido en el inicio más que soñado por los intereses teutones. El encuentro, uno de los más vibrantes de esta edición continental, se disputó en la jornada matinal dominical. Como si el tiempo quisiese que el mayor número de personas disfrutasen de la contienda. A buen seguro no se arrepintieron. Dinamarca se desperezó con el paso de los minutos, contuvo las siempre peligrosas acometidas germanas lideradas por las talentosas Marzosán, Däbritz, Magull o Dallmann y en el segundo tiempo inició una remontada que ya puede catalogarse como histórica.

Primero fue Nadim. La siempre móvil y trabajadora atacante danesa conectó un perfecto cabezazo tras el más sencillo desborde en su carrera futbolística llevado a cabo por Larsen. Las estatuas alemanas se pararon, esperaron la decisión favorable de la colegiada… y lo pagaron. Pero bien. Aunque posteriormente se volcaría feroz sobre el área danesa, el trabajado conjunto norteño no cejó en su empeño de buscar una remontada más que histórica. Y, de nuevo, dicho y hecho. Nuevo cabezazo, en esta ocasión de Nielsen (y sin marca), para certificar lo bonito de este deporte. La hexacampeona consecutiva caía; la máquina teutona claudicó ante el empuje danés en su peor torneo histórico.

Dinamarca fulmina a Alemania y entra en la historia del fútbol femenino. | Foto: UEFA.

Austria 0-0 España

Penaltis: 5-3.

MVP: Laura Feiersinger (Austria).

Siempre hay una tanda. Siempre hay penaltis, siempre hay dos combinados que se disputan su futuro en un torneo de la forma más emocionante: desde los once metros. Y en este caso les tocó a España y Austria. Tras un encuentro plano con pocas ocasiones y una prórroga complicada para ambas escuadras, todo terminó decidiéndose con el protagonismo del punto fatídico. En esa batalla paralela las austriacas fueron un poco más fiables, convirtiendo todos sus lanzamientos y mudando en trascendental el único error de Meseguer. Porque los valientes pueden equivocarse, pero siempre lo intentan.

Regresando al encuentro en sí, la selección española deambulaba entre el fútbol de toque y la escasa profundidad, mientras que el equipo austriaco se organizaba con seguridad e intentaba convertir sus contadas ocasiones incitando a la velocidad como arma diferencial. Al final, tablas. Ni lo uno ni lo otro funcionó.

Así fue como España dio por finiquitado un sueño con sabor agrio, lejos del dulce algodón que podía olerse antes de su inicio. ¡Aunque hay a quien no le gusta el dulce! Alcanzando los cuartos de final por segundo Europeo consecutivo, las internacionales de Jorge Vilda no pudieron convertir en realidad las apuestas que la situaban por encima de la Cenicienta de la antepenúltima ronda. Todo porque esta Austria está muy convencida de sus posibilidades. Ya habían hecho historia. Pero quieren más. Porque no hay quien frene un proyecto soñador. Enhorabuena, señor Thalhammer.

Austria mantiene viva la llama de su sueño más real. | Foto: UEFA.

Inglaterra 1-0 Francia

Gol: Jodie Taylor (60´).

MVP: Amandine Henry (Francia).

Una ocasión inmejorable. Ya conscientes de los de nuevo sorprendentes resultados, tanto Inglaterra como Francia sabían antes de que el esférico echase a rodar en su duelo entre sí que era una oportunidad única… casi histórica. Sin Alemania, sin Noruega, sin Suecia, incluso sin España si se apura uno… las dos principales alternativas nunca al nivel verdadero de las realmente históricas convirtieron el choque en una oda a la esperanza. Ni más, ni menos.

Las británicas brillaron en el inicio, las francesas lo hicieron con el paso de los minutos… hasta que emergió ella. Doña Jodie Taylor. Porque en esta Eurocopa cada esférico que toca besa la red. Porque en esta Eurocopa el gol lleva implícita su firma. La determinante atacante volvió a emerger (una vez, sí; pero suficiente) para cruzar el esférico ante la salida de Bouhaddi. Hecho lo más difícil (para Inglaterra), las pupilas de Mark Sampson se encaramaron en su propio campo, observando como el físico galo no bastaba para complicar excesivamente su perfectamente engrasado entramado.

Los minutos pasaban, las acciones se disipaban… e Inglaterra cumplió su propósito. De nuevo con un fútbol más efectivo que brillante (que al final es lo que cuenta) las británicas continúan aferrándose a “su” torneo, un campeonato que han preparado con mimo, dedicación y tiempo… mucho tiempo. Mark Sampson sonreía; Olivier Echouafni se entristecía. Esa maldición de cuartos de final, esa maldición que terminará en blanco con la mejor generación hasta el momento del fútbol femenino francés… tocan tiempos de cambio.

Jodie Taylor suma ya cinco dianas con Inglaterra en el presente Europeo. | Foto: UEFA.

Las semifinales, el jueves

El próximo jueves 3 de julio se disputarán las semifinales del Europeo. Ambas serán retransmitidas por Eurosport y Teledeporte y ambas se disputarán a la tarde, en el horario que viene siendo habitual: 18:00 y 20:45 horas.

En lo relativo a los enfrentamientos, Países Bajos volverá a enfrentarse a una prueba de fuego. Tras Suecia, llega Inglaterra. De nuevo habrá choque de estilos. Será la segunda vez que las anfitrionas se presentan en las semifinales del campeonato (en 2009 no llegaron a la finalísima), mientras que las británicas cuentan ya con cuatro experiencias previas, dos de ellas con final feliz.

El otro duelo enfrentará a Dinamarca y Austria, dos selecciones que nunca han alcanzado la gran final. Sin embargo, la historia no es comparable. Por ahora. Las danesas sumarán ya la friolera de seis semifinales, siendo la última de ellas en la pasada edición de 2013. Por su parte, las austriacas debutan en un Europeo y, por ende, nunca habían llegado tan lejos. Con el objetivo de soñar más que nadie, Austria no desea despertarse de su cuento Walt Disney. ¿Qué melodía sonará al final de su película?