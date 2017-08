Lo que ha deparado el Sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2017/18

Lo que ha deparado el Sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League 2017-2018. Foto: UEFA

Un año más, llega el sorteo que mantiene en vilo a todo el continente en el aspecto futbolístico, donde ya se conocen cuáles serán los primeros cruces en esta fase de grupos de la Champions League 2017/18.

Sin embargo, este sorteo no solo ha estado marcado por la fase de grupos, también porque se ha otorgado los premios a los mejores jugadores de la pasada Champions League. Una temporada más, Cristiano Ronaldo ha sido elegido como mejor jugador de Europa. El portugués está dominando en los últimos años en los galardones individuales y colectivos, con su equipo, el Real Madrid. No fue el único privilegiado, otras estrellas de este deporte también han sido reconocidos tras la pasada campaña, como es el caso de Buffon (Mejor Portero), Sergio Ramos (Mejor Defensa), Modric (Mejor Centrocampista) y de nuevo, Cristiano Ronaldo iba ser protagonista para recoger el premio de "Mejor Delantero".

Por otro lado, el fútbol femenino también ha sido protagonista en este evento y Lieke Martens, ha sido elegida "Mejor Jugadora de la UEFA 2017". La futbolista del FC Barcelona se encontraba emocionada, tras recoger dicho galardón. Sin más dilación, así ha quedado el sorteo de la fase de grupos de esta Champions League 2017/18.

Grupo A

El primer grupo de este torneo, queda configurado por Benfica, Manchester United, Basilea y CSKA de Moscú. Los ingleses se plantan como claros favoritos para pasar a octavos, ya que han realizado un fuerte desembolso en los últimos dos veranos y espera tener un proyecto ilusionante. Otro rival que se espera mucho, es el Benfica, que se encontraba en el primer bombo, tras ganar la Primeira Liga. Por otro lado, aparece el Basilea, la gran "Cenicienta" del grupo, pero que espera dar la sorpresa con jugadores como Suchy o Van Wolfswinkel, viejo conocido de La Liga. Por último, aparece el CSKA de Moscú, que siempre suele ser un desplazamiento muy complicado. Pese a que el desplazamiento suele ser el hándicap más llamativo, goza de jugadores míticos como Akinfeev, Natcho o Dzagoev. Sin lugar a dudas, el vigente campeón de la Europa League apunta a ser el rival a batir en este grupo.

Grupo B

Este grupo ha quedado marcado por existir mucha diferencia entre dos equipos y otros dos. Concretamente, por un lado están el PSG y Bayern, que parten como claros favoritos para pasar a la siguiente ronda y se jugarán el pase como primero de grupo. Por otro lado, dos rivales que no se acercan al nivel de estas potencias futbolísticas, como es el Celtic y el Anderlecht. A priori, todo apunta que se jugarán la plaza de Europa League. No obstante, esto es fútbol y todo puede suceder. Tanto el equipo escocés como el belga, pese a ser claramente inferiores, son fijos todos los años en esta competición y merecen el respeto correspondiente.

Grupo C

En este sorteo de la Champions League, se vivirán dos "grupos de la muerte" y este Grupo C destaca por ser muy complicado. A los clubes de primer nivel como Chelsea, Atlético y Roma, se les une un debutante, el Qarabag. Los ingleses llegan en un momento muy fuerte, tras ganar la Premier League, pero ha perdido experiencia en la competición, ya que la temporada pasada no estuvo en la Champions League. El Atlético de Madrid, se planta en esta fase de grupos con la deficiencia de no poder fichar en este mercado veraniego, aunque es algo que siempre merma, los madrileños no han tenido bajas importantes y suele ser un rival a batir en esta competición. Además, entre londinenses y españoles, les une una atracción añadida, que es Diego Costa. Muchas situaciones han vivido ambos clubes sobre el hispano-brasileño, que aún no conoce cuál será su futuro.

Por último, a estos tres clubes, se encuentra la Roma. Aunque a priori parezca que se sitúe un escalón por debajo del Chelsea y Atlético, tienen un proyecto ilusionante de la mano de su director deportivo, Monchi y con fichajes de nivel como Héctor Moreno, Kolarov o Gonalons.

Grupo D

Este grupo, mantiene una gran similitud con el Grupo B, ya que existen grande diferencias entre dos equipos sobre los otros dos. Sin embargo, la diferencia no es tan grande, respecto al otro grupo.

Barcelona y Juventus, parten como candidatos para plantarse en octavos, para ello, deberán superar a Olympiacos y Sporting de Portugal. Los culés llegan tras un verano muy convulso y una planificación a medias, pero cuenta con jugadores del nivel de Messi, Iniesta o Suárez. En el caso de los italianos, sigue contando con jugadores claves como Buffon, Dybala o Chiellini. Aunque echarán en falta a Bonucci, se han reforzado con jugadores contrastados como Matuidi o Douglas Costa. El subcampeón de la pasada Champions, se espera que llegue lejos en esta competición, un año más.

El Olympiacos siempre suele ser un equipo muy fuerte como local, el infierno griego es costumbre en este torneo. Además, mantienen la esperanza con jugadores como Carcela-González, Emenike o Marko Marin. Por último, el Sporting llega muy bien, tras hacer un paso militar en la previa de la Champions. Jugadores como Adrien Silva, Rui Patricio o Bas Dost, avalan al equipo luso.

Grupo E

Este grupo también goza de favoritos, pero ninguno se debe confiar en exceso, ya que se pueden hacer mucho daño entre sí. Liverpool y Sevilla, encabezan el favoritismo en este grupo. Ambos han pasado su envite de la previa de la Champions League, donde los ingleses pasaron con menos suspense que los españoles. Ambos clubes han demostrado ser ejemplos de clubes en pleno crecimiento, un claro ejemplo fue que se enfrentaron en la final de la Europa League de hace dos temporadas y ahora se encuentran en la Fase de Grupos de la Champions League, donde los hispalenses se hicieron con el título.

Además, ambos clubes se han reforzado bien, pese a tener bajas importantes. A Liverpool han llegado jugadores de nivel como Salah o Robertson, para contrarrestar las bajas de Lucas Leiva y seguramente, Coutinho. En el caso del Sevilla, las incorporaciones de Muriel, Nolito o Navas, compensan las salidas de Vitolo, Iborra o Rami. Por otro lado, se encuentran el Spartak de Moscú, actual campeón de la liga rusa. Espera ser un equipo a tener en cuenta en esta Champions. El desplazamiento y futbolistas como Promes, Fernando o Luiz Adriano, son las bazas del equipo de Massimo Carrera. Sin lugar a dudas, el rival más asequible es el Maribor, los eslovenos querrán prolongar su hazaña, tras eliminar en la previa al Beer Sheva. Para los apasionados a las ligas menores, apunten el nombre de Luka Zahovic. Delantero suizo de 21 años.

Grupo F

Este grupo apunta muy alto también, ya que hay equipos de muchos nivel. Shakhtar Donetsk, Manchester City, Nápoles y Feyenoord, componen este Grupo F. Ningún rival parece ser sencillo, aunque parezca que el Feyenoord sea el más débil, los holandeses gozan de una plantilla joven y compensada, dirigida por Gio Van Bronckhorst. Al plantel de jugadores internacionales como Vilhena, Jörgensen o El Ahmadi, se les une fichajes ilusionantes como Boëtius, Larsson o Haps. Pese a tener un buen equipo, quedan en un segundo plano ante clubes como el City o el Nápoles.

Los ingleses han realizado una plantilla millonaria, con un proyecto titánico bajo la batuta de Pep Guardiola. Por otro lado, el Nápoles de Sarri, llegan en gran estado de forma, tras arrollar en la previa al Niza. Insigne y Mertens se están convirtiendo en los puntales del cuadro napolitano. Por último, aparece el Shakhtar. Los ucranianos son un fijo en la máxima competición europea, reforzándose muy bien cada verano y haciendo de su estadio una fortaleza. Sigue con el grueso de la plantilla de años atrás, con Srna, Taison, Bernard, Pyatov o Marlos.

Grupo G

Posiblemente, este grupo sea el "grupo de la clase media", ya que no hay claro favorito y puede pasar cualquiera. Este grupo está formado por Besiktas, RB Leipzig, Oporto y Mónaco. El actual campeón de la Ligue 1, apunta como favorito, pero la salida de jugadores como Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva y la más que probable venta de Mbappé, hace que el conjunto rojiblanco quede más mermado. No obstante, se ha reforzado muy bien con futbolistas como Ghezzal, Tielemans o Kongolo, que se unen a "cracks" como Falcao, Moutinho o Fabinho.

En el segundo bombo, se encontraba el Oporto, equipo muy común en esta fase de grupos de la Champions. Una temporada más confían en las intervenciones de Casillas, la seguridad de Diego Reyes, los pases de Óliver Torres y en los goles de Aboubakar. Turquía queda representado por el Besiktas, otro club que ha hecho un importante desembolso y que el infierno turco, será algo crucial para clasificarse para octavos. La llegada de Negredo, Quaresma o Pepe, esperan que sea un salto para el club otomano.

Como novato, aparece el equipo revelación de la pasada Bundesliga, el RB Leipzig. Los germanos no quieren despertar del sueño europeo y quieren disfrutar al máximo de esta competición. Keita, Werner y Forsberg, continúan siendo las claves del cuadro de Ralph Hasenhüttl.

Grupo H

Para el final, posiblemente queda el plato fuerte de esta fase de grupos de la Champions League 2017/18. Un grupo formado por Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham y Apoel, solo puede traer diversión al fanático futbolero. Los vigentes bicampeones actuales de esta competición, quieren mantener la supremacía en Europa de la mano de Zidane. Los blancos mantienen el bloque de la temporada pasada y solo se ha reforzado de gente joven para atar el futuro. Ceballos y los regresos de Llorente y Vallejo, son claros ejemplos. Sin duda, es el rival a batir. Pero para confirmar su alto nivel, tendrán que batir a rivales muy potentes en sus respectivas ligas.

En el caso del Dortmund, siguen sin darle caza al Bayern en Bundesliga, pero ha formado una plantilla muy joven, dirigida por un entrenador de moda Peter Bosz, extécnico del Ajax. Pese a ser una de las plantillas más jóvenes de la Champions, los "borussers" siguen confiando en estrellas mundiales como Aubameyang, Reus o Sokratis. Dembelé es otro jugador fundamental para los alemanes, pero su salida parece inminente.

Un equipo que lleva trabajando en silencio, sin hacer ruido es el Tottenham. Los ingleses, avalados por la gran labor de Mauricio Pochettino, siguen creciendo cada año y no solo aspiran a hacer cosas interesantes en la Premier, sino en Europa también. Harry Kane, Dele Alli o Hugo Lloris, serán la columna vertebral de los Spurs. Además, se han reforzado con jugadores cotizados como Davinson Sánchez. Por último, el rival más flojo a priori en este grupo es el Apoel. Por ello, no deja de ser un rival incómodo, muy físico y difícil de hacerle daño. Los extremos es lo más peligroso de este conjunto, con futbolistas como Efrem y Oar.