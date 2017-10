Javier Mascherano dice adiós a la selección

Javier Mascherano en el partido contra Ecuador en la última fecha clasificatoria suramericana / Foto: EFE

Tras la algarabía de la selección argentina por lograr la clasificación a Rusia 2018 al derrotar a Ecuador. La albiceleste comienzan a dar noticias; Javier Mascherano jugador del club azulgrana anunció su retiro a pesar que sigue siendo un jugador habitual dentro de las convocatorias.

“Tengo claro que mi punto final será en Rusia si es que llego. No hay más allá. Mi historia con la selección como mucho terminará en Rusia “, aseveró.

Mascherano integró el equipo que logró el martes, la clasificación a la cita rusa al vencer a Ecuador 3-1 en Quito en la última fecha de la clasificatoria sudamericana. El futbolista jugó los Mundiales de Alemania-2006 (cuartos de final), Sudáfrica-2010 (cuartos de final) y Brasil-2014 (subcampeón).

A pesar de las inquietudes por la convocatoria final para el Mundial Rusia 2018, Mascherano no desestima la posibilidad de ser llamado por el estratega Jorge Sampaoli: "(El DT, Jorge) Sampaoli decidirá si tengo o no que estar en el Mundial. Pero mi ciclo en la Selección termina en Rusia-2018. No hay más allá", dijo el mediocampista de 33 años en declaraciones al canal TyC Sports.

Asimismo, sobre Sampaoli afirmó que es "un entrenador que intenta buscar siempre el mejor equipo para poner dentro del campo". "Pretende un juego muy ofensivo, de arriesgar muchísimo, de ser muy valientes. Con las presiones y el contexto no fue fácil lograrlo, pero está siempre en la búsqueda de lo mejor para el equipo", explicó.

Sobre su continuidad en el FC Barcelona: "Está más que claro que en mi club juego menos porque tengo dos centrales que son de lo mejor. Trato de luchar el puesto y sobre todo de estar preparado para cuando me toca". "Yo todavía tengo contrato con el club, está claro que quizás una vez que termine la temporada veré qué hacer, pero todavía no he hablado con nadie. Desde el Barcelona siempre me han manifestado que están contentos conmigo, ya habrá tiempo para pensar", agregó el defensa argentino.

También elogió a Lionel Messi, su compañero en la Albiceleste y en el Barcelona. "Es importante que pueda jugar otro Mundial. Messi es diferente al resto de los jugadores. Messi es patrimonio de todos. Es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para verlo".