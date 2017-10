Wuilker Fariñez se vestirá de azul en el 2018

Google Plus

Foto: caracasfutbolclub.com

Luego de llevarse todos los elogios y miradas en el mundial sub 20, y en las eliminatorias para la fiesta mundialista del próximo año, el joven arquero de la vinotinto, Wuilker Fariñez, llegará a Millonarios, uno de los equipos más campeones y representativos de Colombia.

Así lo anunciaron Caracas FC, actual conjunto de Wuilker, y el equipo azul, que dieron a conocer a través de sus redes sociales que se había cerrado un acuerdo y estaba lista la firma del contrato por el venezolano, que se unirá al cuadro embajador desde enero del 2018.

La reunión se llevó a cabo el jueves 12 de octubre, donde hicieron presencia las directivas del club venezolano, el presidente de la Agencia Secasports y el gerente de planeación deportiva de Millonarios, Antonio Carraça.

“Millonarios sabe del potencial que tiene Wuilker Fariñez, al igual que Caracas ha entendido que es un proyecto a largo. Él es un joven con mucho por delante, ya lo ha venido demostrando y sabemos que les traerá muchas alegrías a los aficionados de nuestro equipo…me iré de aquí diciendo hasta luego, quedo muy contento con esta grandísima institución y sé que será la primera de muchas oportunidades en la que estos dos clubes se juntarán para seguir creciendo de la mano”. Estas fueron las palabras de Antonio Carraça, el representante del club colombiano en las instalaciones de Cocodrilos Sports Park, lugar donde se selló el acuerdo.

Por otro lado, el joven arquero que desde ya promete un gran futuro, agradeció a las dos instituciones por la confianza y por el acuerdo firmado. “Primero que nada le doy las gracias al Caracas, es el club que me formó, que me vio crecer. Espero poder irme de la mejor manera posible… daré todo por seguir creciendo como jugador y como ser humano. Es un gran salto en mi carrera y estoy agradecido con Millonarios por esta valiosa oportunidad que me están brindando”.

Wuilker Fariñez (Foto: caracasfutbolclub.com)

De esta manera, el arquero de la vinotinto, que no pudo ser batido por delanteros de talla mundial como lo son Messi, Falcao, Cavani o Luis Suárez, se unirá los embajadores, siendo el primer refuerzo para el equipo azul. Con su incorporación, Wuilker Fariñez será el quinto venezolano que pasa por la historia de Millonarios. Uno de ellos es el actual técnico de la selección de Mayores de Venezuela, Rafael Dudamel.

Millonarios subió un video a través de cuenta de Twitter, donde el guarda palos le envía un saludo a toda la afición del equipo colombiano: