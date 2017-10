Previa River - Lanús: el primer paso será Monumental

Google Plus

River y Lanús comienzan a jugarse su lugar en la final. Foto: Prensa River.

River Plate y Lanús darán comienzo este miércoles por la madrugada a una de las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores, la competencia de clubes más importante de América Latina.

Los dos conjuntos argentinos se verán las caras en el estadio del conjunto Millonario, en un encentro de ida que podría marcar el camino de la llave que se definirá la próxima semana en la Fortaleza.

Si bien ambos conjuntos llegaron a esta instancia luego de revertir resultados negativos en sus encuentros de cuartos de final -River se despachó de Wilstermann con un histórico 8-0 y Lanús igualó la serie ante San Lorenzo y avanzó por penales-; el choque de ida será el que marcará el 'tempo' de la llave y es por ellos que el primer paso será Monumental. Sí, igual que el escenario.

La historia copera es Granate

Sin lugar a dudas, River llega con más 'chapa' de favorito para ganar esta llave ante Lanús. La historia y la jerarquía de plantel, y sobre todo la espalda de su entrenador, Marcelo Gallardo, lo colocan un par de escalones por encima del conjunto dirigido por Jorge Almirón, quien calificó como "histórico" estar jugando esta instancia. Sin embargo, el historial copero entre ambos no lo coloca como favorito.

El equipo Millonario y el Granate se cruzaron en dos ocasiones, en cuanto a copas internacionales se refiere, y en ambas series de mano a mano fue el conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires quien se quedó con el festejo final.

Lanús eliminó a River en dos ocasiones en copas internacionales | Foto: Getty.

El primer choque entre sí se dio en la Copa Sudamericana del año 2009. En aquella ocasión Lanús venció a River por 2-1 en el partido de ida jugado en el estadio Monumental, y terminó de definir la serie con 1-0 en el encuentro de vuelta.

El segundo cruce llegó en la Sudamericana del año 2013 en instancias de cuartos de final. La ida se jugó en cancha de Lanús y terminó con un empate sin goles, dejando todo servido para que River definiera como local. Sin embargo, el conjunto Granate sorprendió y se despachó del Millonario con un contundente 3-1 que lo depositó en semifinales. Aquella copa terminaría con la consagración del Lanús, que era dirigida por el actual técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

La inexorable ley del ex

El morbo también jugará su parte en la llave entre los argentino. El actual goleador de Lanús, José Sand, tiene pasado en el conjunto de River, con quien comparte una relación de amor-odio.

El atacante hizo inferiores en el club Millonario, pero no pudo debutar en la primera división, y debió irse a otro conjunto argentino para dar aquel primer paso. Sand regresó a River en 2004, logró jugar y hacer goles, y hasta se dio el gusto de dar la vuelta olímpica. Sin embargo, luego no fue tenido en cuenta por la institución que lo formó y aquello llevó a que su relación con el club se hiciera más que tensa de allí en adelante.

Pero la historia con River no terminó allí. El delantero de Lanús -su lugar en el mundo- logró hacerle tres tantos a su ex club con la camiseta granate y hasta se animó a gritarlos. ¿Se dará nuevamente la inexorable ley del ex?

Sand en su época en River | Foto: Getty.

El VAR da su primer paso

Los focos televisivos y de los espectadores no sólo estarán puestos sobre el espectáculo futbolístico que puedan entregar los conjuntos argentinos. Sino que también se enfocarán en el nuevo, y en algunos casos polémicos, sistema de Asistencia Arbitral por Video: el tan famoso VAR.

Esta será la primera vez que se utilizará este método en territorio sudamericano, haciendo su debut oficial en una competencia de la Conmebol, tras una inversión cercana a los 850 mil dólares por parte de la Confederación para utilizarlos durante las etapas finales de Copa Libertadores y Sudamericana.

¿En qué situaciones se podrá utilizar el VAR? El árbitro tendrá la potestad de recurrir al video arbitraje en cuatro casos deferentes: goles, tarjeta roja, penaltis y confusión de identidad.

Foto: FIFA.

Goles: puede ser utilizado por posición fuera de juego y/o infracción por parte del equipo atacante en la creación de un gol o por balón fuera de juego previo al gol.

Tarjetas rojas: las revisiones se limitan a expulsiones directas y no a segunda amonestación. El VAR puede observar una falta de roja no detectada por el árbitro.

Penalti: aquí lo que se busca es evitar una decisión claramente errónea por parte del árbitro de turno (no cobrado, mal otorgado, falta previa a la jugada del penal del equipo en ataque).

Confusión de identidad: el VAR podrá ayudar al árbitro en caso de que este advierta o expulse de forma equivocada a un jugador.

Los encargados de impartir justicia, dentro y fuera del campo, serán: Wilton Sampaio (Brasil), árbitro principal. Bruno Boschilia (Brasil), primer asistente. Kleber Lucio Gil (Brasil), segundo asistente. Anderson Daronco (Brasil), cuarto árbitro. Con el VAR estarán Sandro Ricci (Brasil), Roddy Zambrano (Ecuador) y Christian Lescano (Ecuador).

Posibles alineaciones River Plate vs Lanús