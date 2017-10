De la mano de Scocco, River sacó ventaja en las semifinales

Google Plus

Las calles del barrio de Núñez estaban completamente colmadas en la previa, más de 60.000 personas se acercaron a alentar a River Plate en lo que fue la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. El conjunto de Gallardo llegaba con cambios en sus laterales, los juveniles Marcelo Saracchi y Gonzalo Montiel ocuparon los lugares del lesionado Jorge Moreira y de Milton Casco (cambio táctico), por otro lado Ariel Rojas integro el mediocampo reemplazando a Carlos Auzqui. Por el lado de Lanús el equipo estaba confirmado hace días y no hubo ninguna sorpresa por parte de Almirón.

Luego de un recibimiento impactante, la pelota comenzaba a rodar y las semifinales se ponían en marcha. El “millonario” controlaba el juego teniendo más la pelota que el conjunto grana, aunque estos se defendían con un planteo muy aguerrido en defensa dejando a River sin ideas a la hora de atacar en el comienzo del partido. A pesar de ello los locales dominaban y tenían las situaciones más claras, alguna llegada aislada por parte de Lautaro Acosta fue lo único que acerco a Lanús al arco que defendía Germán Lux. El primer tiempo contó con pocas llegadas de gol a pesar de que River haya sido el protagonista, ninguna situación fue de peligro para ninguno de los dos equipos.

Ya en el segundo tiempo el partido se volcó del lado de los de Núñez, controlando más la pelota en la mitad de la cancha con un Leonardo Ponzio que disputo un encuentro muy correcto y una zaga central muy segura como lo fue la de Jonathan Maidana y Javier Pinola. Un destacado partido de los jóvenes laterales Saracchi y Montiel fueron los puntos más altos de los “millonarios” desbordando continuamente y concretando varias llegadas al área rival conectándose con los volantes Enzo Pérez y Gonzalo Martínez. Del lado de Lanús seguía la seguridad a la hora de defenderse, Diego Braghieri y Rolando García Guerreño no dejaban pasar una pelota por arriba y se defendían muy bien de los ataques de River. Lanús, bien parado pero especulando con el empate prácticamente no gravitó ante el arco de Lux, dejando al arquero casi sin participación en el partido.

River asediaba el área de Esteban Andrada pero le costaba concretar situaciones claras, salvo un tiro del defensor Pinola que rompía el palo del arco de Lanús. 65 minutos, Ingresaba al campo de Juego el uruguayo Nicolás De La Cruz en reemplazo de Ignacio Fernández de flojo partido. El joven media punta jugó un gran partido siendo muy revulsivo para la defensa granate. En el minuto 81’ tras justamente un gran pase de De La Cruz para que rematara el “Pity” Martinez hizo que el arquero Andrada deje un rebote y de esta manera el goleador de River, Nacho Scocco (quien lleva 12 goles en 14 partidos con la camiseta de la banda) no perdonó y puso el partido 1-0 haciendo delirar a los fanáticos de la banda. Los locales mantuvieron el resultado a pesar de que Lanús no intentó mucho más, no pudiendo conectar con su goleador José Sand. El partido culminó con ese único gol que deja a los de Gallardo con un margen positivo manteniendo el arco en cero de cara a lo que será la vuelta el próximo martes 31 de octubre en el estadio ciudad de Lanús en donde el conjunto grana buscará dar vuelta la serie para conseguir un lugar en la final de América con rival también a definirse entre Gremio de Brasil y Barcelona de Ecuador.

¿Debut para el VAR?

Este partido tenía como novedad el comienzo del sistema tecnológico de repetición ante polémicas para el arbitraje. Fue la primera vez que se utilizó en Sudamérica. A pesar de esto, el árbitro brasilero Sampaio decidió no utilizarlo, a pesar de no haber muchas jugadas polémicas podría haberlo usado en el final ante una dudosa falta en el área de Lanús al delantero Scocco.

Lo que se viene

Por parte de River Plate no hay suspendidos pero si hay preocupación para el partido de vuelta ya que en los minutos finales el lateral izquierdo uruguayo, Marcelo Saracchi, tuvo que ser reemplazado por Milton Casco debido a una dolencia muscular. Falta confirmación oficial pero sería muy difícil que llegue a la definición. Los millonarios visitarán este sábado a partir de las 20:20 ante Talleres de Córdoba por el torneo local mientras que el granate (sin lesionados ni suspendidos) visitará a Huracán también el sábado pero a las 14:00.