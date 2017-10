Guillermo Barros Schelotto: "Sabemos que la gente quiere ganar el Superclásico"

Google Plus

(Foto: BocaJuniors.com.ar)

Boca no para de ganar. El 'Xeneize' se sitúa primero de la Superliga argentina con siete victorias en siete partidos, mejor récord de la historia del equipo. El técnico del equipo de La Boca, Guillermo Barros Schelotto, destacó el partido de su equipo ante Belgrano de Córdoba por 4-0: “Me pone contento haber ganado con tanta contundencia. El primer tiempo no fue de 45 minutos ideales, pero marcamos los goles. En el segundo tiempo lo liquidamos con dos goles más, estoy contento con este arranque. Fuimos de menor a mayor, el equipo tiene el espíritu de presionar, robar una pelota y hacer un gol, siempre intentamos llegar al arco rival”.

A pesar del increíble juego de Boca, Schelotto desestimó las comparaciones de la prensa de su equipo con el mítico Boca de Carlos Bianchi, el cuál ganó cuatro ligas argentinas, tres copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales: "Es innecesaria la comparación del Boca de Bianchi con cualquier equipo. Ese equipo es incomparable, jamás se va a repetir, en ningún lado"

Finalmente, el técnico Xeneize hizo énfasis en la importancia del partido del próximo domingo y lo especial que tiene un Superclásico: "Nunca pensamos cuantos triunfos seguidos acumulamos. Esta semana va a ser igual, desde el martes vamos a preparar el partido ante River como siempre, sabemos que la gente quiere ganar el Superclásico y buscaremos llegar de la mejor manera. La importancia para los dos equipos va a ser la misma. Sabemos que ayer River perdió, pero reservó a muchos de sus jugadores para el partido del martes y para el clásico del domingo que se viene. Era obvio que la gente nos iba a pedir hoy que le ganemos a River, siempre pasa eso, y nosotros nos vamos a preparar para ganar el domingo. Sabemos que el clásico no es fácil, pero confiamos en nosotros“.