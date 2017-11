Cocca: "Realmente el grupo demostró que dio la cara" Fuente: Sitio Oficial de Racing Club

El equipo de la Academia no pasa un buen momento, primero quedaron afuera de la copa Sudamericana, y después tienen una sequía de puntos en la Súper liga en donde le está yendo mal con partido ganado y tres perdidos y empatados, no es un buen arranque para el equipo de Diego Cocca que está en el puesto 17 a doce puntos del puntero del campeonato, Boca Juniors que todavía no jugó su encuentro contra River en el Monumental.

Primero habló sobre lo que fue la eliminación de la copa “la verdad muy dolido por nosotros, con todo el equipo, por el sueño de seguir este sueño continental, donde se intentó por todos los lados, trabajamos en esas preocupaciones, los contra golpes de Libertad y la verdad no se entiende el resultados que tuvimos”. Luego platicó de lo que fue el partido igualado contra el conjunto cordobés donde demostró su tristeza al no encontrar el resultado ideal para cambiar el ánimo al plantel que no pasa un buen momento futbolístico “Lo principal que en los laterales nosotros andamos bien, la verdad que tuvimos trabajando para cuidar esos espacios, lo hicimos en todo el primer tiempo. En lo cual en los primeros 15 minutos, los pudimos asfixiar, de tener otro marco, y merecíamos lo mejor ponernos en ventaja para poder reflejarnos en el marcador pero no pudimos”, en el cual estuvo elogiando al equipo visitante como un equipo bueno y muy rápido que lo viene demostrando en lo largo del torneo. En otro panorama aclaró que intentaron por todos los lados, que era el momento de sacar la cara que tuvieron en el partido de la copa, en el cual aclaró que está tranquilo, que van a seguir trabajando para mejorar un montón de cosas “realmente el grupo demostró que dio la cara”.

Sobre la opinión de la gente cuando no ve al equipo respondiendo, dijo que siempre es válido lo que opine la hinchada, que se hagan sentir reflejados por el plantel, pero exclamó que tiene que tener paciencia por el mal momento que están pasando, que el funcionamiento se está corrigiendo para que no suceda más en la parte defensiva y en la ofensiva que viene perdiendo varias ocasiones de gol.

A parte habló sobre la situación de unas de sus figuras, como es el uruguayo Arévalo Ríos, que tuvo una lesión jugando el martes, “Está con una contractura por el producto del esfuerzo que hizo durante todos estos meses, en la última jugada en el partido contra Libertad, se resintió y vimos que es un jugador importante, que tendrá mucho juego y recuperación esperemos en recuperarlo en estas dos semanas que vamos a tener previo a lo último tramo del torneo y bueno tener a todos listos con preparación para ganar lo que queda”. Luego explayó sobre el partido de Renzo Saravia, “entró en un momento difícil en el partido, y lo hizo muy bien en el cual se adaptó con una rapidez, realmente es un caso que nunca hay que bajar los brazos, es un chico que trabajó mucho, y le tocó jugar cuando no lo venía haciendo, y la verdad lo hizo muy bien, lo voy a contar para el equipo.

Sobre los encuentros que vienen para la Academia, primero visitando en la Bombonera a Boca y luego recibiendo en el clásico a su eterno rival Independiente, Diego Cocca destacó, que es un gran reto en al enfrentarse a dos grandes, en el cual van a mejorar porque ellos vienen siendo protagonistas desde su campeonato obtenido en el año 2014, y que ahora tienen la obligación de hacerlo, para hacer quieren cambiar el ánimo que es una difícil tarea porque vienen de una gran caída, pero exclamó que van a ir con todo frente a al Rojo que tiene una buena racha, “vamos a dejar toda la vida en la cancha para que el hincha se ponga feliz”.