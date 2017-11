"Previa Argentina vs Rusia: Sampaoli quiere buscar la confianza en el equipo" Fuente: Sitio Oficial de la Selección Argentina

El himno de la FIFA va empezar a entonar también se va e escuchar los himnos de Argentina y Rusia, dos equipos que quieren demostrar porqué están ahí, uno fue protagonista de tres finales con un gusto sabor amargo, mientras el otro quiere conservar la copa en el país. Pero hoy no se juega la definición de la copa, sino se juega un amistoso para prepararse previo al mundial, mañana se van a ver las caras en un estadio precioso los colore (celeste y blanco) y (rojo, azul y blanco), van a pintar el estadio con los hinchas preparados para alentar a su despectivo seleccionado.

El conjunto visitante, viene de una clasificación agónica tras ganarle a Ecuador por 1 a 3, y quiere encontrar una nueva cara, para olvidarse de lo sucedido en las eliminatorias al tener un flojo nivel futbolístico que viene arrastrando con la mano del patón Bauza y el Sampaoli buscara una manera posible para que el seleccionado tenga un buen nivel en lo que va hacer el mundial 2018, mientras Rusia que clasificó por ser el anfitrión de la copa va a querer demostrar en sus tierras va hacer difícil ganar, y van a querer tener una confianza ganadora si le llega a ganar a Argentina para adueñarse del ansiado trofeo que todos quieren.

El albiceleste quiere cambiar de cara al mundial

Argentina viene de una ajustada clasificación tras haber empatado en siete oportunidades, perdiendo en cuatro ocasiones y ganando los siete restantes contando la agónica victoria con los tres goles de Messi para el pasaje a destino a Rusia.

El debut de Sampaoli no fue la deseada por todos los argentinos, sabiendo que es un gran DT tras darle el primer título a Chile ganando la Copa América. Por eso convocó a los mejores jugadores que tiene el seleccionado argentino con tres goleadores de primera clase (Sergio Agüero, Darío Benedetto y Mauro Icardi que no va a estar por molestias en el pie), con este amistoso, va a querer encontrar a el plantel indicado para traer al país la copa del mundo que no viene desde el año 1986 con la mano de Diego Armando Maradona, en el cual Messi quiere agregar a su vitrina este trofeo que estuvo a poco de tocarlo en el mundial pasado en Brasil tras perder por 1 a 0 contra Alemania. El 10 argentino quiere encontrar los jugadores deseados para mover la pelota con facilidad como lo hacer en el Barcelona donde ganó muchas copa, por eso está Jorge Sampaoli para ayudarlo y darle no solo a él, sino a toda la república Argentina una alegría que no la tiene el país hace 31 años.

Los rusos quieren hacer protagonistas

Rusia, el anfitrión del mundial, no le fue bien, en la copa Confederaciones la perdió obteniendo el tercer puesto haber ganado un solo partido que fue contra Nueva Zelanda, y después perdió los dos partidos restantes contra la Selección de México y la de Portugal, donde dejó un ambiente muy caliente entre los hinchas y el plantel.

Mañana van a querer ir a ganar no importa si es un amistoso, para ellos es una final, para cambiar el desastroso arranque previo al mundial, pero en los amistosos no les viene mal, ganado 4 a 1 a Corea de Sur y empatando con Irán en su casa. El equipo de Vitaly Mutko buscará bloquearle todas las salidas a Lionel Messi para que no anote un gol, y buscar la salida para obtener la victoria deseada que lo llevará anímicamente al mundial.

En el cual este seleccionado tiene el plantel local con jugadores del poderoso Zenit donde juegan los argentinos Driussi, Paredes, Kranevitter Mammana y Rigoni, y jugadores del Esparta de Moscú entre otros más en el cual no es una liga potente como es la inglesa, francesa, italiana, española y alemana, pero es prometedora a un buen manejo de pelota, con unos estadios que son difícil de ganar, costando a equipos como el Real Madrid de España.

El Árbitro: Damir Skomina

El árbitro del encuentro será el esloveno de 41 años, Damir Skomina, donde tuvo en casi toda la Eurocopa 2008 como cuarto árbitro, su debut en FIFA fue en el año 2003, También arbitró la UEFA Champions League 2010-2011 y la Eurocopa 2012, por las eliminatorias de la Copa Mundial de Brasil dirigió un total de nueve partidos entre unos de ellos fue Inglaterra contra Polonia con la victoria de los ingleses por 2 a 0 con goles de Rooney y Gerrard. Su último partido fue en la liga eslovena entre Krsko contra el Maribor con el triunfo de la visita por 5 a 0, tiene un acumulado de 166 partidos con un registro de 668 tarjetas amarrillas y 37 rojas.

Posibles alineaciones: