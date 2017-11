Previa Boca Juniors - Racing Club: dos presentes opuestos

Google Plus

El último enfrentamiento fue 4 a 2 para Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

Tras la victoria por 2 a 1 en el Monumental, Boca Juniors jugará un nuevo clásico. Por la fecha 9 de la Superliga Argentina, recibirá en La Bombonera a Racing Club este domingo a partir de las 23.15 (19.15 de Argentina) con el arbitraje de Darío Herrera. La Academia tendrá un solo objetivo: ganar y quitarle el invicto al Xeneize.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan en mejor forma que su rival. Vienen de ganarle a su máximo rival con goles de Edwin Cardona y Nahitan Nández y se consolidaron como únicos líderes del torneo con 24 puntos y con unas estadísticas fantásticas: están invictos y son el equipo que menos goles recibió en lo que va del campeonato (apenas 2 tantos en contra)

Para este encuentro, el entrenador de Boca Juniors realizará una sola variante con respecto al once titular que le ganó a River. El colombiano Edwin Cardona, quien marcó el primer gol del partido de tiro libre, no podrá ser de la partida porque se fue expulsado por un supuesto codazo sobre Enzo Pérez. Su reemplazante será Cristian Espinoza, quien tiene características futbolísticas totalmente distintas a la del 10.

La actualidad de Racing es totalmente distinta. El conjunto de Avellaneda fue eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, las dos competencias que disputó este semestre, y, además, se ubica en la 19° posición en el torneo con solamente nueve puntos. El pobre nivel demostrado dentro del campo de juego queda demostrado en que de los últimos seis partidos que disputó, obtuvo una sola victoria.

El entrenador de la Academia ya tiene listo cuál será el equipo que saldrá a dar pelea en La Bombonera. Diego Cocca realizará tres variantes en el equipo que igualó 1 a 1 ante Talleres. En la defensa, Renzo Saravia reemplazará a Iván Pillud y en la mitad de la cancha, Diego González (que regresa tras una lesión) jugará en lugar de Marcelo Meli y Egidio Arévalo Ríos hará lo propio por Matías Zaracho.

Ambos entrenadores hablaron en la previa del partido. Primero fue el Mellizo Barros Schelotto quien destacó la victoria sobre el Millonario, pero puso paños de agua fría: “Le ganamos a River, pero no ganamos el campeonato. Era un rival duro, pero el camino sigue. No vamos a ganar todos los partidos, pero no podemos dejar de dar todo para ganar. El equipo da mucha confianza en el campo de juego”.

Cocca también dialogó en conferencia de prensa y anticipó cómo será el encuentro ante Boca: “Vamos a ir a buscar el partido para tratar de ganarlo. Somos optimistas. Por características y por una manera de sentir el fútbol, no vamos a ir a defendernos”.

En total se enfrentaron 167 oportunidades de las cuales Boca Juniors es quien lidera en el historial con 79 partidos ganados, mientras que Racing acumula 48 victorias e igualaron en las 40 veces restantes.

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue también en La Bombonera por el torneo pasado en la fecha 12. El Xeneize se quedó con el triunfo por 4 a 2 con dos goles de Walter Bou, Carlos Tévez y Emanuel Insúa en contra, mientras que Lisandro López anotó un doblete para la Academia.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paollo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Cristian Espinoza, Darío Benedetto.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Alexis Soto; Augusto Solari, Egidio Arévalo Ríos, Diego González, Andrés Ibargüen; Lisandro López, Lautaro Marínez.

DT: Diego Cocca.

Árbitro: Darío Herrera.

Hora: 23.15 (19.15 Argentina).

Estadio: La Bombonera.