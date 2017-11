Jorge Almirón: “Ganar la Copa sería algo increíble”

Google Plus

Foto: clublanus.com

“Me volví a emocionar tanto como dentro de la cancha. Este equipo se merece estar donde está por todo el esfuerzo que ha hecho, y eso que hubo momentos en los que no la pasamos bien. De todas formas jamás nos entregamos ni vimos imposibles”, dijo Almiron recordando el histórico partido ganado frente a River Plate por 4-2. En aquel encuentro, los goles fueron convertidos por Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel por parte del “Millonario” y Jose Sand (2), Lautaro Acosta y Alejandro Silva por parte del “Granate”.

“Claro que cuando uno juega una competencia la quiere ganar, llegar lo más lejos. Pero nosotros habíamos perdido un par de nombres importantes, comenzamos perdiendo ante Nacional de Montevideo y encima no fichamos nombres de muchos pesos. El grupo se hizo fuerte con lo justo y le hizo frente a las adversidades. Trabajaremos para hacer el mejor papel posible y dejar al club en lo más alto ante un encuentro trascendental”, expresó el técnico acerca de lo que será el partido de mañana en el Arena do Gremio.

“La entrega jamás se negocia, por más que el panorama no sea el mejor. Uno se enorgullece porque el equipo nunca cambió ni negoció sus formas. De esa manera hemos podido ratificar lo que venía haciendo hace un tiempo. Cuando jugamos fuimos viendo cómo se iba dando todo. Es decir, a medida que se fueron juntando los partidos y fuimos avanzando optamos por los partidos de copa. Mal no nos salió la apuesta pero la idea no era descuidar la Superliga. El fútbol argentino es muy competitivo”, aclaró el entrenador del Granate acerca del estilo que presenta su equipo y del rendimiento que tuvo su plantel en este año

“Sería concluir de la mejor manera un proceso que viene de hace dos años. Se lograron cosas importantes que ya quedarán en la historia. Hay que ser prudentes, a veces por más que uno juegue muy bien nada asegura el resultado. Obviamente que con el hecho consumado sería algo increíble”, explicó el DT sobre lo importante que sería conseguir el título para la institución

Mañana será el fin de las especulaciones y rodara la pelota en el Arena do Gremio. La vuelta de esta final será el 29 de noviembre en “La Fortaleza”. El conjunto argentino tendrá la semana más importante de su historia y de serlo así entrar en la élite del fútbol sudamericano.