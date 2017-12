Google Plus

"Buffarini es el nuevo refuerzo de Boca"

Luego de la llegada de Wanchope Ábila, Guillermo Barros Schelotto sumó a su segunda incorporación de cara al 2018. El lateral derecho argentino, Julio Buffarini firmó su vínculo con el club de La Ribera hasta el 30 de junio del año 2021, ya es jugador del Xeneize, y arrancará la pretemporada junto a sus nuevos compañeros este martes en el complejo Pedro Pompilio.

Buffarini, después de firmar dio una conferencia de prensa donde dijo: "Estoy muy contento, es un desafío muy importante para mi carrera. Todos sabemos lo que significa Boca para cualquier jugador. Cuando se presentó la posibilidad, lo charlé con mi familia y hoy pudimos llegar a un acuerdo. Me pone muy contento", a parte el lateral de cara al año 2018 al equipo de Guillemo, indicó: "Estoy con mucha expectativa. Sé lo grande que es este club y las exigencias que te da no solo adentro, sino también fuera de la cancha. Me voy fijando objetivos día a día. Lo primero será hacer una buena pretemporada, luego vendrá la Súper Liga, la Supercopa y la Copa Libertadores. Boca es un club muy grande y que te exige pelear todos los frentes".

Sitio Oficial de Boca Juniors

"Seguí todos los partidos de Boca desde Brasil. Es un equipo que lleva el protagonismo en cualquier cancha. La camiseta de Boca te exige a jugar de igual a igual en cualquier estadio. Ya lo demostró este equipo, no es casualidad que lleve un año como puntero en una liga tan competitiva como la argentina", manifestó el cordobés respecto a su nuevo equipo. Para cerrar la conferencia, Buffarini manifestó: "Soy un jugador que no da ninguna pelota por perdida, lo he demostrado en todos los clubes donde estuve. Uno siempre trata de seguir creciendo y corrigiendo cosas, pero la entrega, las ganas y el sacrificio lo voy a tener desde el primer minuto hasta el último".

El cordobés es el noveno jugador de San Lorenzo, que se va a poner la camiseta azul y oro, el primero fue Blas Armando Giunta con el equipo de Boedo pasó en el año 1983 y en boca fue en el 1993 donde fue ídolo del club, le sigue el Beto Acosta donde en el ciclón jugó en 1995 y en el club de La Ribera fue en el año 2002, luego viene el paraguayo Claudio Morel Rodríguez (1998) para San Lorenzo y Boca (2004), Walter Erviti que paso por los Xeneizes en el 2011, luego vino el arquero Agustín Orión en el año 2011, y por último el puma Gigliotti (2013-2015). Buffa llega a Boca tras su paso por el San Pablo de Brasil, donde jugó 38 partidos entre 2016 y 2017con una sola asistencia.

Previamente, el lateral jugó en San Lorenzo con 175 partidos jugados en 2011 y 2016 de los cuales anotó 13 goles y asistió 12 veces, en Ferro jugó 23 partidos con dos goles y 3 asistencias, en Atlético Tucumán con 2 goles y 2 asistencias y por último en su club de origen Talleres de Córdoba ahí jugó 111 partidos con un gol y 7 asistencias.

El cordobés ganó tres títulos oficiales, todos con la camiseta de San Lorenzo. El Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014, y la Supercopa Argentina 2016. Además, a nivel de torneos amistosos, en el 2017 ganó la Florida Cup jugando para San Pablo.