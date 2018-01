Google Plus

"Emmanuel Mas y Carlos Téves: La nueva cara y el retorno de un Ídolo" Fuente: Sitio Oficial Boca Juniors

En primer lugar, el flamante refuerzo que pidió Guillermo, Emmanuel Mas firmó su contrato para ser el tercer refuerzo del equipo, hizo pasadas con trineo y ejercicios físicos con pelota. El jugador que arribó desde el fútbol turco trabajó a la par del grupo este viernes por la mañana. Además, y como otra de las aristas más destacadas del entrenamiento matutino, el correntino Leonardo Jara realizó trabajos de recuperación en el terreno de juego. El primer amistoso de la pretemporada será el domingo 14 ante Godoy Cruz en Mendoza.

Sitio Oficial Boca Juniors

El lateral izquierdo oriundo de la provincia de San Juan, viene tras haber jugado en la liga Turca con el Trabzonspor en el cual el equipo quedó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, eso le da un punto positivo para el sanjuanino en la hora de ponerse la casaca azul y oro, a parte es el décimo jugador que sea un ex de San Lorenzo que pase a Boca. El último fue Buffarini que firmó la semana pasada. En su promedio, debutando con San Martín de San Juan (2007-2013), tuvo 108 partidos con 4 goles y 5 asistencias, después pasó al Ciclón de Boedo (2013-2016 donde jugó 144 partidos con 9 goles y 13 asistencias, en ese club consiguió el torneo local del año 2013, la copa Argentina del 2015 y por última la ansiada copa Libertadores de América en el año 2014, y por último jugó en Trabzonspor en el cual jugó 53 partidos en los cuales metió 3 goles y 3 asistencias.

Y lo segundo, después de una novela que no terminaba más, en el cual tenía idas y vuelta, terminó en un desenlace muy positivo para el hincha de Boca con el retorno de Carlos Tévez al club que lo vio crecer, el jugador oriundo de Fuerte Apache se desvinculó del club chino, Shanghái Shenhua con un mal rendimiento, que los propios chinos no lo quieren recordar por invertir tanto por él, y que no haya cumplido con las expectativas, ya “El apache” está en Cardales entrenando para lo que vendrá en el año, y por último el ídolo de boca viene a volver a tener la confianza de los hinchas que quedaron dolidos por su partida, y para terminar, la dirigencia del Xeneize, le ofrecieron a Carlitos usar la 9 de Benedetto o la 10 del colombiano Edwin Cardona, pero se negó y pidió usar la número 32 que utilizó en sus mejore momentos en la Premier League tras haber jugado en el West Ham United F.C, Manchester United y el Manchester City, luego volevería a usar en la Juventus y en el 2015 en Boca la número 10.