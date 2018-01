Google Plus

Bomba en el mercado de pases: Lucas Barrios Vuelve a Argentinos Juniors

Luego de consagrarse campeón con el Gremio de Puerto Alegre en la Copa Libertadores de América, y de jugar una gran final del Mundial de Clubes contra el campeón Real Madrid, Lucas barrios agarró sus valijas y se despidió del equipo brasilero. Después de tener varias reuniones con el equipo colombiano Junior de Barranquilla, iba hacer el refuerzo del club cafetero. Pero un llamado de último momento dio por caída la negociación y terminó arreglando con Argentinos para que sea una de las flamantes incorporaciones en la Súper Liga de Argentina sumando a Mauro Zárate y Carlos Tévez que volvieron a sus respectivos clubes, Pratto a River y Buffarini a Boca.

El colombiano, Fuad Char, principal accionista de Junior de Barranquilla explicó: “Lucas Barrios iba a jugar en Junior, tenía que venir. Esta mañana me llamó el suegro para decirme que tienen un problema familiar enorme, se va a quedar en Argentina. Y agregó: “Tenía también la posibilidad de jugar en San Pablo, pero no. Porque el problema lo afecta directamente. Me dijo cariñosamente que le guarde un lugar para junio”.

E por ese problema que lo lleva con la necesidad de quedarse en el país, por eso el jugador definió su futuro y confirmó su llegada al Bichito de La Paternal, club en el que realizó inferiores y que lo conduce el ex jugador, y en la actualidad, Director Técnico, Alfredo Berti. El goleador podría debutar en la décima tercera fecha del campeonato contra San Martin de San Juan el día 28 de enero, a partir de las 17 horas.

Barrios jugó 15 partidos, en el cual anotó 5 goles, jugando en Nacional B con la camiseta del Bicho, luego pasó por Tigre con 17 partido jugado y no pudo anotar un gol, después de un mal rendimiento vuelve a Argentinos Juniors, donde el DT Osvaldo Sosa no lo tuvo en cuenta y se fue para Chile donde empezaría su larga trayectoria hasta llegar al Gremio de Puerto Alegre, jugando 472 partidos con 208 anotaciones, y hasta llegar a salir campeón en la Libertadores.