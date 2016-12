Werder Bremen - FC Colonia: duelo de rachas. Foto: werder.de

El Weserstadion recibe un partido, de lo más bonito esta jornada, dos clubes históricos de Alemania como Werder Bremen y Colonia se enfrentan en esta jornada 15. Los locales con ganas de seguir la racha, y los visitantes deseosos de acabar la suya.

Que siga la fiesta

Los de Nouri, esta vez sí, es tan pasando por el momento más dulce de la temporada y es que a la victoria la pasada jornada, en el Olímpico de Berlín se le suma que: nadie había conseguido allí los tres puntos, significaba su segunda victoria consecutiva y su tercer partido de manera seguida sin perder, se alejaba un poquito más de los puestos de abajo y lo más importante, conseguía por primera vez en la temporada dejar su portería a cero.

A todo esto se le sumó la vuelta del mítico Claudio Pizarro al once, y el gran momento goleador de Max Kruse que ya ha anotado dos goles en tres partidos disputados, después de haberse perdido el inicio de campaña por una lesión.

Claudio Pizarro y Max Kruse Foto: bundesliga.de

El partido de pasado sábado, fue uno de los mejores del Werder Bremen. Los blanquiverdes no tuvieron la posesión, pero sí las oportunidades más claras, que fueron desbaratadas por un gran Jarstein. Estuvieron impecables tanto Kruse como Pizarro, pero sobre todo Serge Gnabry. Lo intentó de toda las maneras posibles; con jugadas individuales, juego combinativo, jugadas por banda, tiros desde fuera… fue su mejor partido desde que llegó al Bremen este verano.

Por lo que este partido en casa, se presenta como una oportunidad, la mejor hasta el momento, de dar un salto en la clasificación y colocarse en los puestos de mitad de tabla.

Un bálsamo llamado victoria

Por lo contario, el equipo de la ciudad más antigua de Alemania está pasando por una mala racha, la de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Algo que no sería un problema, si no fuera por el fantástico inicio de temporada del Colonia. En la pasada jornada, no pudieron pasar del empate frente un Borussi Dortmund, que venía con la moral muy subida tras conseguir el primer puesto en el grupo de Real Madrid. Y eso que se adelantaron en el marcador, con un buen gol de Rudnevs, pero no fue suficiente. Se le escaparon los tres puntos en el mismísimo minuto 90 de partido, con el gol de Marco Reus.

Los de Soldo quieren acabar con esta mala racha de partidos en el Wesestadion, frenando así , por otra parte el buen momento de los de Nouri. El Colonia fue uno de los pocos equipos en sacar algo positivo frente a grandes rivales como el Dortmund o el Bayern de Münich en el Allianz, donde mereció ganar. En ambos encuentro tuvo la oportunidad clara de sacar los tres puntos, sin embargo lo desaprovecharon.

Las lesiones de dos piezas claves como el porteo Timo Horn y Bittencourt tampoco ayudan, aunque se contrarresta con el gran momento de forma de Anthony Modeste, que está protagonizando su mejor temporada en Alemania, disputándose con los mejores la Bota de Oro en estos momento, sin duda, el delantero francés es la gran amenaza para la zaga del Bremen.

Modeste, la gran amenaza. Foto: bundesliga.com

Estadísticas y Antecedentes

El Werder Bremen ha conseguido 7 puntos de los últimos 9 en juego

Modeste con 12 goles es el máximo goleador del Colonia, y representa el 63% del total de su equipo.

El Colonia lleva 5 puntos en los últimos 5 partidos, su peor racha desde el comienzo de temporada.

El 24% de goles del Werder Bremen llegan entre los últimos cinco minutos de la primera parte y los primeros cinco minutos de la segunda.

El Colonia sólo consiguió cinco puntos en el Weserstadion desde 1997 (36 visitas).

El Werder Bremen vestirá mañana una camiseta especial navideña para celebrar su último partido de este año en casa.

Los dos últimos enfrentamientos entre Werder Bremen y Colonia terminaron en empate. El 12 de diciembre de 2015. 1-1 en el Weserstadion y el 7 de mayo de 2016 con 0-0.

Camiseta especial navudeña del Bremen. Foto: werder.de

Bajas para el partido

En el Werder Bremen no podrán estar Izet Hajrovic (lesión en los ligamentos. Se pierde lo que resta de temporada), Diagne (lesión en el tobillo) y Luca Caldirola (fase final de su recuperación).

Por parte del Colonia no estarán Özcan (expulsado la pasada jornada), Maroh (lesión en el hombro), Timo Horn (lesión en los meniscos), y Marcel Risse (lesión del ligamento, se pierde toda la temporada).

Entrenamiento del Colonia. Foto: fckoln.de

Posibles alineaciones