El RB Leipzig gana ante un poco entusiasmado Hertha

Se enfrentaban en el Red Bull Arena el RB Leipzig, el colíder de la tabla con 33 puntos luchando con el Bayern por la primera plaza, que llegaba tras haber perdido la pasada jornada contra el Ingolstadt; ante el Hertha Berlin que iba cuarto en la clasificación.

El RB Leipzig tiene a Keita

El RB Leipzig se presentó muy superior en la primera media hora de la primera mitad, teniendo multitud de ocasiones. El Hertha tenía poco juego en el centro del campo, sobre todo debido a la ausencia de Darida, jugador que aporta siempre mucho desde el medio centro hacia delante. La disposición del Hertha se tradujo en un 4-4-2 en campo propio, con las líneas muy juntas, haciéndole al Leipzig complicado el pasar. Los locales tenían que tener mucha paciencia para encontrar el hueco, con el planteamiento que impuso hoy Dárdai.

El Leipzig, teniendo la pelota y paciencia —a diferencia de otras veces que puede desplegarse mejor y jugar más rápido—, estaba siendo muy superior. Aunque le estaban faltando las ocasiones más claras. Necesitaba abrir un poco más el campo para obligar al Hertha a abrirse en defensa y encontrar líneas de pase por dentro.

En el minuto 40, un despiste en la zaga del Hertha permitía que Werner hiciera el primer gol. Una jugada magnífica de toque continuo, para encontrar el pase, que lo encontró Keita, que recibía a la espalda de los mediocentros y le hacía un pase interior a Werner; este tras recibir el esférico, levantó la cabeza y colocó el balón muy pegado al palo, inalcanzable para Jarstein.

Werner celebra el primer gol del partido Foto: RB Leipzig

Le faltaba ambición al Hertha. Algo tenía que hacer el técnico del Hertha para cambiar el partido, porque estaba siendo muy inferior al Leipzig. Fue un gran primer tiempo de Naby Keita. La hiperactividad del guineano sirvió para armar el juego y también para defender.

Un Hertha Berlin sin capacidad de reacción

En la segunda mitad entró Kaiser tras las molestias musculares de Keita. El RB Leipzig bajó la calidad de juego como era de esperar después de que se marchara el creador del juego. Ibisevic que no apareció prácticamente en toda la primera mitad se encontraba en las mismas en la segunda. Con la ausencia de Keita, el Leipzig perdió fútbol y la fluidez que daba el jugador.

El conjunto berlinés tenía poco peso el centro del campo y ninguna capacidad de reacción. La entrada de Darida no supuso ningún cambio a la disposición del equipo. Seguían dominando los locales pero con menos brillo que en la primera mitad. A pesar de esto, el balón seguía siendo suyo.

El juego del Leipzig se hizo más previsible, escaseando el juego entre líneas, con ataques más verticales, sin elaborar tanto, siendo más directos. Tenía problemas el Hertha Berlín para salir desde atrás jugando el balón, jugaban en largo y el balón siempre acababa en posesión del Leipzig. En el minuto 62, Orban remataba libre de marca para anotar el segundo. Un despiste en la defensa del Hertha, permitió que el central de los locales llegara desde atrás y rematara de cabeza el córner votado por Forsberg. Era muy complicado que se le escapase el partido ya.

Foto: RB Leipzig en Twitter

Muy decepcionante el partido del Hertha, que no reaccionó ni con el primer gol y mucho menos con el segundo. No exigía nada al Leipzig, incluso cuando pudo haber aprovechado la ausencia de Keita, pero ni siquiera inquietaron a Gulasic. Grandísimo partido de Werner, que no paró de correr y presionar y desmarcarse continuamente en cada jugada de ataque.

Es una importante la victoria para el Leipzig; después de que la jornada pasada perdiera su primer partido, se ha sobrepuesto de manera magnífica, incluso hoy superando la lesión de Keita y las molestias en el segundo tiempo de Halstenberg. El Hertha estaba penalizado con las ausencias en la defensa y eso le castigó.

Ahora ambos esperan el último partido antes del parón invernal, el Leipzig contra el Bayern de Múnich y el Hertha de Berlín contra el Darmstadt 98, el próximo miércoles.