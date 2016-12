Previa Bayer Leverkusen - Ingolstadt: rumbo a Europa

Kessling celebrando el gol de la victoria ante el Schalke04| Fuente: Bayer Leverkusen

Se trata de un duelo de dos equipos en buena forma con objetivos muy diferentes, ya que el equipo local deberá ganar para mirar con más firmeza los puestos y el conjunto visitante intentará sacar algo de su visita a Leverkusen con el objetivo inmediato de salir del de descenso. A pesar de ello, vienen de ganarle a la revolución del campeonato la pasada jornada, el Leipzig.

Los 'aspirineros', con la necesidad de coger aire

El Bayer Leverkusen afronta un partido a priori fácil ya que se enfrenta a un rival de menor nivel de plantilla y con otras ambiciones. No sin ello sacar el máximo beneficio al partido ya que la temporada del equipo de Schimidt no está siendo la mejor sino que pasa por constantes altibajos que podría costarles el no clasificarse para competición europea la próxima temporada.

Acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos ahora de local es otra historia ya que en los últimos partidos lleva tres victorias, un empate y una derrota que fue contra el Leizpig. El Bayer se encuentra en octava posición con 20 puntos y tiene que mirar a Europa empezando por ganar en casa. En este momento se encuentra a cinco puntos de la Europa League (lo marca el Borussia) y a seis puntos de la previa de la Champions League (lo marca el Hoffenheim).

El objetivo europeo será más alcanzable si Chicharito recupera el estado de forma ya que acumula más de dos meses sin ver gol en la Bundesliga; aun así es el máximo goleador dele quipo con cinco goles. También será fundamental la aportación de su compañero de ataque Stefan Kiessling, quien marcó el gol decisivo en el último minuto la pasada jornada ante el Schalke 04. Jugadores como Kampl o Çalhanoglou serán también fundamentales en la medular.

Jugadores del Bayer celebrando un gol ante el Schalke| Fuente: Bayer Leverkusen

Salir del pozo

El Ingolstadt no ha empezado con buen pie la temporada en la Bundesliga y qué mejor forma de despedirse del año que con una victoria en uno de los campos alemanes más complicados y ante un duro rival. Para ello deberán jugar sus cartas a la perfección y jugar un partido similar al que jugaron la pasada jornada donde ganaron en su campo por uno a cero al Leipzig gracias al gol de Roger.

Ahora mismo se encuentran en puestos de descenso, con tan sólo nueve puntos y a uno de salir del mismo ya que el Hamburgo posee diez. A pesar de ello, vienen en buena forma tras ganar al Leipzig, por lo que no sería raro que le crease dificultades al Bayer. En sus últimos partidos acumula dos empates, dos victorias y un empate.

Como visitante la situación empeora, ya que ha perdido todos los encuentros menos una victoria en el campo del Darmstadt por uno a dos hace dos jornadas. Entre su plantilla destacan jugadores como el medio ofensivo Jung y los extremos Suttner y Hadergjonaj. El máximo goleador del equipo es el delantero titular Lezcano que lleva tres goles en la competición al igual Hinterseer. Los extremos Suttner y Hadergjonaj son los máximos asistentes con dos asistencias cada uno.

Roger celebra el gol de la victoria ante el Leipzig | Foto: FC Ingolstadt

A por todas

Los hombres de Schimidt no se pueden permitir otra cosa que no sea los tres puntos en este tipo de partidos para lograr su objetivo final. No podrá contar con varios jugadores de la talla de Bellarabi, Lars Bender, Volland o incluso Kampl, que es duda. Por otra parte Markus Kauczinski no podrá contar con Brègerie por lesión y con Leckie por tarjeta.

Como precedentes al partido el Ingolstadt no ha podido ganar en 20 de sus últimos 21 partidos y ha concedido al menos dos goles en cinco de sus últimos seis partidos como visitante en la Bundesliga.

Alineaciones posibles

