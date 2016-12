Previa Hertha de Berlin - SV Darmstadt: un gran espectáculo para olvidar el terror

Google Plus

El Darmstadt ganó por 1-2 el partido en el Olympiastadion de la temporada pasada / FOTO: kicker.de

El pasada lunes, Berlín se volvió a teñir de negro. La capital alemana volvió a ser el epicentro de un ataque terrorista. Un ataque en el famoso mercado navideño de Breitscheidplatz que tiñó de negro la ciudad. Este miércoles, a partir de las 20:00 horas, tanto Hertha como SV Darmstadt quieren hacer olvidar el desastre –ni que sea por unas horas– y ofrecer un gran espectáculo futbolístico a todos los aficionados que vayan al Olympiastadion. El fútbol, de nuevo, puede servir para sacar una sonrisa a una ciudadanía que está sufriendo unos momentos duros en las fechas previas a la Navidad.

Deportivamente hablando, el Hertha de Berlín llega al encuentro con una dinámica irregular en sus últimos dos resultados. Y es que, el equipo de Pal Dardai ha perdido en las dos pasadas jornadas –frente al Werder Bremen y RB Leipzig–, un hecho inédito en lo que llevamos de competición. Pese a esto, el club berlinés está cosechando un gran inicio de campaña y, tras 15 jornadas, es cuarto en la clasificación con 27 puntos, los mismos que Hoffenheim, y a nueve del liderato. Además, en el Olympiastadion el Hertha solo ha perdido un encuentro y tiene un balance de seis victorias y una derrota en los siete partidos disputados. Es decir, 18 de los 21 puntos posibles en su estadio.

Pese a adelantarse, el Hertha cayó frente al Darmstadt la temporada pasada / FOTO: kicker.de

Por su parte, el SV Darmstadt 98 no consigue salir de la última posición aunque en los últimos partidos el equipo ha mostrado una ligera mejoría en su juego. Un hecho que demuestras esto es la dificultad que tuvo el Bayern de Múnich (0-1) para llevarse el triunfo en la pasada jornada. Además, no hay que olvidar que los de Ramon Berndroth aún no han conseguido ganar lejos de su campo. Todo esto hace que el equipo sea colista con ocho puntos y con un balance global de dos victorias, dos empates y 11 derrotas. Su último triunfo lejos del Jonathan-Holmes-Stadion amb Böllenfalltor fue, precisamente, ante el Hertha de Berlin la temporada pasada.

Romper la mala racha y acabar el año sumando los tres puntos

Es la primera vez en esta temporada que el Hertha de Berlín pierde dos partidos de forma consecutiva: frente al Werder Bremen y RB Leipzig.

Los dos últimos resultados no han sido buenos –derrotas en ambos partidos– pero, pese a esto, el equipo sigue en la parte más alta de la clasificación. Y es que tras 15 jornadas, el Hertha de Berlín es cuarto con 27 puntos, los mismos que el Hoffenheim y a nueve de RB Leipzig y Bayern de Múnich. Sin duda que las dos últimas derrotas no han afectado a la posición del equipo que sigue registrando unos números que, de seguir así, a final de temporada les puede dar el billete para disputar la Champions League el año que viene. De hecho es sorprendente ya que es la primera vez esta temporada que el equipo pierder dos partidos de forma consecutiva. El balance de los de Darida hasta la fecha es de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas pero en casa solo han perdido un partido (contra el Werder Bremen).

Acción del último partido del Hertha frente al RB Leipzig (0-2) / FOTO: HerthaBSC

Con 22 goles a favor es el sexto equipo más goleador de la competición.

Su faceta goleadora ha sufrido un bajón en los dos últimos encuentros ya que no han conseguido marcar ningún gol. Pese a esto, el Hertha de Berlín sigue siendo uno de los conjuntos que con mejores registros goleadores –22 en 15 partidos– lo que le hace ser el sexto más goleador de la competición. En sus filas está Vedad Ibisevic, sin duda, uno de las grandes referencias del equipo y un jugador que le tiene cogida la medida al Darmstadt. El delantero bosnio le ha marcado dos goles en los dos encuentros de la temporada pasada, además de sumar una asistencia. Pal Dárdai está siendo el encargado de conducir con un rumbo fijo al equipo y, de hecho, con él el Hertha consiguió su mayor goleada ante el Darmstadt. Fue en el partido de la primera vuelta de la campaña pasada cuando se llevaron del Jonathan-Holmes-Stadion amb Böllenfalltor una goleada por 0-4. Este miércoles, Dardai y los suyos buscarán volver a la senda del triunfo y poner punto y final a un gran 2016 con una victoria que les siga manteniendo en la parte más noble de la clasificación.

Objetivo: conseguir el primer triunfo a domicilio

La última vez que ganó a domicilio fue el 7 de mayo de 2016, precisamente, en un partido frente al Hertha de Berlín (1-2).

Colista de la Bundesliga, el SV Darmstadt quiere acabar el año con algo que no consigue desde el 7 de mayo de 2016: un triunfo. Y es que hay que retroceder hasta el final de la temporada pasada para ver una victoria del equipo lejos de su estadio. Desde entonces, han sido siete los encuentros que ha jugado a domicilio y todos han acabado en derrota por lo que el equipo no ha sumado ningún punto como visitante. De hecho, el último triunfo lejos de su casa tiene algo de curioso y es que el rival fue, precisamente, el Hertha de Berlín a quien ganaron por 1-2 tras remontar el gol de Darida. Con estos números en la mana, los hombres de Ramon Berndroth son últimos en la clasificación con ocho puntos, a cuatro de la zona de promoción y a cinco de la salvación. Pese al mal rendimiento en cuanto a resultados, el equipo ha ido mejorando su fútbol en las últimas jornadas y prueba de ello es que el pasado domingo, ante el Bayern de Múnich, los de Berndroth estuvieron cerca de dar la sorpresa pero un fantástico gol de Douglas Costa (0-1) bloqueó cualquier posibilidad de victoria local.

El Darmstadt puso en aprietos al todopoderoso Bayern la jornada pasada / FOTO: fcbayern.com

No han marcado en los tres últimos partidos: 0 goles en 270 minutos.

Uno de los puntos débiles del Darsmtadt está siendo la faceta goleadora ya que es el equipo menos goleador de la competición con 11 goles en 15 partidos. En su campo han marcado siete goles mientras que a domicilio solo cuatro, por lo que junto a Schalke 04 (4) y Borussia M’Gladbach (3) son los tres conjuntos con menos goles en su haber. Quizás uno de los aspectos que preocupa más a su entrenador es la racha negativa de cara a gol que están encadenando en los últimos tres partidos: 0 goles en 270 minutos jugados. La cita de este martes será una nueva oportunidad para perforar la portería rival y sumar, tras siete encuentros, un triunfo que les permita acabar el 2016 con el mejor de los regalos. Fácil no lo tendrán ya que ante ellos tendrán un Hertha de Berlín que en el Olympiastadion es el segundo equipo menos goleado (4), solo por detrás del FC Köln con 3 y empatado con Bayern de Múnich y Borussia Dortmund.

Solo cuatro partidos entre Hertha y Darmstadt

En la historia de la Bundesliga, Hertha de Berlin y Darmstadt solo se han cruzado en cuatro ocasiones: dos veces en la temporada 1978/79 y las dos de la temporada pasada. El primer de los encuentros se disputó un 12 de agosto de 1978, partido que correspondió a la primera jornada liguera y en el que el conjunto berlinés y el Darmstadt empataron a cero. La primera visita del Darmstadt al Olympiastadion se saldó con un triunfo local por 1-0 gracias al gol de Nüssing. Tras estos dos partidos de la temporada 1978/79, ambos conjuntos estuvieron más de tres décadas sin verse las caras hasta que la temporada pasada se volvieron a ver en la máxima competición alemana.

El Hertha vs Darmstadt de la temporada pasada en el Olympiastadion de Berlín / FOTO: kicker.de

En los dos encuentros que disputaron en la campaña 2016/17, el balance es de un triunfo para cada equipo. En el partido de la primera vuelta, disputado en Darmstadt, fue el Hertha quien ganó por goleada (0-4) con goles de Ibisévic (2), Plattenhardt y Kalou. Diecisiete partidos después, el 7 de mayo de 2015, en la jornada 33 la visita del Darmstadt al Olympiastadion acabó con victoria visitante por 1-2 tras remontar el tanto inicial del Hertha, obra de Darida. En resumen, tras los cuatro cara a cara entre los dos clubes el balance es muy similar: dos victorias para el Hertha, un empate y una victoria para el Darmstadt.

Los dos equipos con menos disparos a puerta

El Hertha ha sumado 149 disparos mientras que el Darmstadt, 146. La gran diferencia está en los goles marcados: 22 frente a 11.

El Hertha de Berlin vs SV Darmsatd de este miércoles será el partido entre los dos equipos que menos disparos a puerta han realizado en lo que llevamos de Bundesliga. Los de Dardai han chutado un total de 149 veces mientras que los de Berndroth lo han hecho en 146 ocasiones. Pese a que solo hay tres disparos de diferencia entre uno y otro conjunto hay que destacar la gran brecha que existe en los goles marcados. Mientras que el Hertha de Berlin ha marcado 22 goles –siendo el sexto equipo más goleador de la competición-, el Darmstadt solo tiene en su haber 11 tantos lo que le hace ser el menos goleador de la Bundesliga. Por lo tanto, cara a cara dos clubes con números similares en cuanto a disparos pero siendo, el Hertha, muy superior al Darmstadt en cuanto a la definición de estos disparos.

Arbitrará Robert Hartmann

Este colegiado de 37 años será el encargado de dirigir el Hertha de Berlin vs SV Darmstadt del miércoles. Hartmann llegó a la élite del fútbol alemán en el 2011 y, desde entonces, ha pitado un total de 63 partidos en los que ha sacado 207 amarillas y solo una roja. En lo que llevamos de temporada ha dirigido seis encuentros en los que el equipo local ha ganado en tres ocasiones y el visitante en una –el resto fueron empates–.

Robert Hartmann será el árbitro del Hertha de Berlin vs Darmstadt / FOTO: Getty Images, Thomas Starke

Además, Hartmann es árbitro de la 2.Bundesliga desde el año 2007 y en la segunda alemana ha pitada un total de 268 partidos. Esta temporada 2016/17 también ha dirigido dos partidos de la 3.Liga y uno de la DFB-Pokal. Llegó a la DFB en el 2005.

Convocatoria de ambos equipos

Tras las dos derrotas consecutivos, Pal Dardai hará algún que otro cambio en su esquema táctico de cara al duelo frente al Darmstadt que pondrá punto y final al 2016. Dos de las novedades serán las de Vladimir Daria y Per Skjelbred, que volverán a la alineación inicial del entrenador. Además, Valentin Stoker y Alexander Esswein, ambos suplentes en el último partido de liga, también pueden ser de la partida en el once de Dardai. En cambio, Mitchell Weiser será la gran ausencia en el partido de este miércoles y, lo será también cinco y seis semanas después de lesionarse el muslo ante el RB Leipzig.

Por su parte, en el SV Darmstadt la novedad en el once de Berndroth será la inclusión desde el inicio de Florian Jungwirth en detrimento de Artem Fedetskyi. El técnico tendrá las dudas hasta última hora de Jan Rosenthal y Peter Niemeyer ya que ambos acabaron el partido ante el Bayern de Múnich con algunas molestias.

Posibles onces