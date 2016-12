El Dortmund se mantiene en la mediocridad

Google Plus

El encuentro comenzó con dominio de balón del conjunto local, que tenía la posesión del cuero, y que a raíz de ella, trataba de consolidarse en terreno de juego contrario, circulando el esférico con una notabble lentitud, y con una excesiva horizontalidad, que le estaba facilitando mucho las cosas al contrario, a la hora de defenderse, manteniendo las líneas unidas, y de recuperar el cuero para salir en velocidad al contraataque. Pasaron los minutos, y el ritmo de intensidad no ascendió, y el conjunto dirigido por Thomas Tuchel siguió llevando la misma dinámica de dominio con el ataque posicional que no le estaba surgiendo ningún efecto, pues no era capaz de aprovechar los pocos espacios que encontraba, a causa de las constantes imprecisiones que estaba cometiendo en la entrega.

El 0-1 llegó por medio de Dong-Won Ji, que marcó tras un rechace, despus de recibir una asistencia del mediapunta Moravek. A partir de allí, el encuentro perdió el poco brillo que tuvo en los primeros minutos de juego, pues el cuadro aurinegro que seguía teniendo la pelota controlada y que estaba posicionado con un 4-4-2 sobre el césped, con Weigl y Götze formando un doble pivote muy ofensivo, de gran creatividad, que le dio buena llegada desde segunda línea, y un buen primer pase al equipo, Pulisic y Ousmanne Dembélé formaron por los costados, y Kagawa y Pierre Emerick Aubameyang conformaron el ataque, actuando el nipón como segundo punta escorado por la derecha, no consiguió crear el menor peligro con el cuero controlado y el equipo visitante tuvo la posibilidad de defenderse manteniendo las líneas juntas, y despejando con contundencia todos los balones que le llegaban, mostrando así, seguridad y solidez.

El segundo tiempo comenzó con el gol del empate por medio de Ousmanne Dembélé, y a partir de allí, el equipo local empezó a dominar el partido, teniendo mucha más posesión en campo contrario, siendo mucho más directo en sus fases de ataque posicional, y presionando más arriba, de manera que pudo recuperar el esférico con mayor rapidez, y le dio mayor continuidad al ataque, frente a un rival desbordado, que a duras penas conseguía contrarrestar las acometidas del conjunto aurinegro, tanto defendiendo, como cuando tenía el esférico en los pies, pues no le duraba, y no estaba teniendo la precisión requerida para iniciar una jugada de ataque. Después de los primeros instantes de juego, el equipo de Thomas Tuchel perdió continuidad en ataque, a raíz de su mayor dificultad para recuperar el cuero, que le dió mayor facilidad al conjunto visitante, que tuvo más posesión, y cogió aire.

Tras los primeros minutos de juego, el conjunto borusser siguió llevando la iniciativa en el juego, aunque cuando tuvo la redonda, la circuló con mucha lentitud, y siendo excesivamente previsible y repetitivo, sin buscar excesivas alternativas ofensivas, ante un cuadro visistante, que se mantenía replegado en terreno de juego propio, sin presionar al jugador rival que tenía el balón, y cerrando espacios, tanto por los costados, como por el centro.

Pasaban los minutos, y el equipo local lo seguía intentando con más impulsos que fútbol, pues únicamente conseguía desequilibrar cuando algún jugador de ataque realizaba un desmarque en profundidad, o al espacio, pues así conseguía desconcertar al rival que tenía desajustes defensivos, especialmente, después de que Ousmanne Dembélé, la gran referencia ofensiva del equipo con el balón fuera sustituido por André Schürrle. Aunque el problema para el Dortmund era que esas iniciativas eran muy ocasionales, y que ni siquiera tenía el control total del juego, pues estaba sufriendo salidas al contraataque a causa de las constantes pérdidas de balón, que no hacían más que complicarle la existencia, ya que no era capaz de recuperar el cuero replegándose.